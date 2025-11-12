Индивидуально по Бухаре и окрестностям: древности, мастерские, кухня
Изучить культовые и безвестные локации, познакомиться с ремёслами и перепробовать мясные блюда
Каменные и деревянные кружева, многовековые здания цвета песка с вкраплениями синего, ароматы специй и сладостей — всё это древняя Бухара, которую не зря называют музеем под открытым небом.
Я покажу всё читать дальше
обязательное для первой встречи: площадь Ляби-Хауз, крепость Арк, ансамбль Пои-Калян, мавзолей Саманидов, мечети, медресе, торговые купола.
Также познакомлю с малоизвестными локациями: колоритными жилыми кварталами, дворцом, построенным к визиту Николая II, мастерскими кукольников, кузнецов, гончаров.
Вы отведаете бухарского плова, баранины в тандыре, гиждуванского шашлыка и даже по завершении экскурсий будете чувствовать себя словно в «Тысяче и одной ночи», ведь для отдыха забронирован отель в восточном стиле.
Рекомендуем прилететь в Бухару ранним утром. Мы встретим вас у аэропорта и доставим в аутентичный отель в центре Старого города (раннее заселение входит в стоимость). Будет время отдохнуть и позавтракать, а затем отправимся гулять.
Во время обзорной экскурсии вы осмотрите колоритные кварталы, включая еврейский, площадь Ляби-Хауз, кукольную мастерскую, медресе Чор-Минор, торговый купол (крытый рынок), ансамбль Ходжа-Гаукушан, мечеть Магоки-Аттари.
Пообедаем в центре плова, где вы узнаете всё о приготовлении этого блюда и попробуете его бухарский вариант. Далее на нашем пути встретятся торговые купола, мастерская потомственных кузнецов, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, площадь Пои-Калян, комплекс Ходжа Зайниддина, бани.
Поужинаем в бывшем караван-сарае 19 века (оплачивается отдельно).
2 день
Бухара и окрестности
Продолжим исследовать Бухару. Сегодня посетим крепость Арк, мечеть Боло-Хауз, мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб.
Ненадолго покинем город и поедем в некрополь Чор-Бакр. Прервёмся на обед и отведаем баранины в тандыре. После побываем в мавзолее Бахауддина Накшбанда и дворце, построенном к приезду Николая II.
По возвращении в Бухару — ужин и посещение бани (оплачивается отдельно).
3 день
Гиждуван, Вабкент, фольклорное шоу
Снова ненадолго покинем Бухару, направившись в Гиждуван. По пути заедем к летней резиденции эмиров Ситораи Мохи-Хоса и минарету 12 века в Вабкенте.
По прибытии вы узнаете всё о деле потомственных гончаров в 7 поколении и поучаствуете в мастер-классе. А на обед попробуете шашлык, которым славится город.
Вернёмся в Бухару. Вы посетите старинный дом-музей и рынок, где можно приобрести фрукты, сладости и другие гостинцы. Завершим путешествие фольклорным шоу с ужином.
Возможны проведение тура с большим количеством участников и сокращение программы до 2 дней. В этих случаях стоимость рассчитывается индивидуально
Место начала и завершения?
Аэропорт Бухары, утро, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армен — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 1504 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Армен, я родился и всю жизнь прожил в Бухаре. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными местами нашего волшебного города.