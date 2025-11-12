Мои заказы

Индивидуально по Бухаре и окрестностям: древности, мастерские, кухня

Изучить культовые и безвестные локации, познакомиться с ремёслами и перепробовать мясные блюда
Каменные и деревянные кружева, многовековые здания цвета песка с вкраплениями синего, ароматы специй и сладостей — всё это древняя Бухара, которую не зря называют музеем под открытым небом.

Я покажу всё
читать дальше

обязательное для первой встречи: площадь Ляби-Хауз, крепость Арк, ансамбль Пои-Калян, мавзолей Саманидов, мечети, медресе, торговые купола.

Также познакомлю с малоизвестными локациями: колоритными жилыми кварталами, дворцом, построенным к визиту Николая II, мастерскими кукольников, кузнецов, гончаров.

Вы отведаете бухарского плова, баранины в тандыре, гиждуванского шашлыка и даже по завершении экскурсий будете чувствовать себя словно в «Тысяче и одной ночи», ведь для отдыха забронирован отель в восточном стиле.

Индивидуально по Бухаре и окрестностям: древности, мастерские, кухня
Индивидуально по Бухаре и окрестностям: древности, мастерские, кухня
Индивидуально по Бухаре и окрестностям: древности, мастерские, кухня
Ближайшие даты:
5
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Для посещения паломнических мест необходима скромная, не откровенная одежда.

Программа тура по дням

1 день

Бухара: древности, колоритные кварталы, мастерские ремесленников

Рекомендуем прилететь в Бухару ранним утром. Мы встретим вас у аэропорта и доставим в аутентичный отель в центре Старого города (раннее заселение входит в стоимость). Будет время отдохнуть и позавтракать, а затем отправимся гулять.

Во время обзорной экскурсии вы осмотрите колоритные кварталы, включая еврейский, площадь Ляби-Хауз, кукольную мастерскую, медресе Чор-Минор, торговый купол (крытый рынок), ансамбль Ходжа-Гаукушан, мечеть Магоки-Аттари.

Пообедаем в центре плова, где вы узнаете всё о приготовлении этого блюда и попробуете его бухарский вариант. Далее на нашем пути встретятся торговые купола, мастерская потомственных кузнецов, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, площадь Пои-Калян, комплекс Ходжа Зайниддина, бани.

Поужинаем в бывшем караван-сарае 19 века (оплачивается отдельно).

Бухара: древности, колоритные кварталы, мастерские ремесленниковБухара: древности, колоритные кварталы, мастерские ремесленниковБухара: древности, колоритные кварталы, мастерские ремесленниковБухара: древности, колоритные кварталы, мастерские ремесленников
2 день

Бухара и окрестности

Продолжим исследовать Бухару. Сегодня посетим крепость Арк, мечеть Боло-Хауз, мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб.

Ненадолго покинем город и поедем в некрополь Чор-Бакр. Прервёмся на обед и отведаем баранины в тандыре. После побываем в мавзолее Бахауддина Накшбанда и дворце, построенном к приезду Николая II.

По возвращении в Бухару — ужин и посещение бани (оплачивается отдельно).

Бухара и окрестностиБухара и окрестностиБухара и окрестностиБухара и окрестностиБухара и окрестностиБухара и окрестностиБухара и окрестностиБухара и окрестностиБухара и окрестностиБухара и окрестностиБухара и окрестностиБухара и окрестностиБухара и окрестности
3 день

Гиждуван, Вабкент, фольклорное шоу

Снова ненадолго покинем Бухару, направившись в Гиждуван. По пути заедем к летней резиденции эмиров Ситораи Мохи-Хоса и минарету 12 века в Вабкенте.

По прибытии вы узнаете всё о деле потомственных гончаров в 7 поколении и поучаствуете в мастер-классе. А на обед попробуете шашлык, которым славится город.

Вернёмся в Бухару. Вы посетите старинный дом-музей и рынок, где можно приобрести фрукты, сладости и другие гостинцы. Завершим путешествие фольклорным шоу с ужином.

Гиждуван, Вабкент, фольклорное шоуГиждуван, Вабкент, фольклорное шоуГиждуван, Вабкент, фольклорное шоуГиждуван, Вабкент, фольклорное шоуГиждуван, Вабкент, фольклорное шоуГиждуван, Вабкент, фольклорное шоуГиждуван, Вабкент, фольклорное шоуГиждуван, Вабкент, фольклорное шоу
4 день

Возвращение домой

Проводим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (кроме 2 ужинов)
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Мастер-класс по гончарному делу
  • Фольклорное шоу (с ужином)
Что не входит в цену
  • Билеты в Бухару и обратно в ваш город
  • 2 ужина (в 1-2 дни)
  • Посещение бани
  • Возможны проведение тура с большим количеством участников и сокращение программы до 2 дней. В этих случаях стоимость рассчитывается индивидуально
Место начала и завершения?
Аэропорт Бухары, утро, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армен
Армен — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 1504 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Армен, я родился и всю жизнь прожил в Бухаре. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными местами нашего волшебного города.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Бухары

Похожие туры из Бухары

Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
На машине
5 дней
2 отзыва
Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Приготовить лепёшку из тандыра своими руками и проехаться по Бухаре, Самарканду и Ташкенту
Начало: Аэропорт Бухары, время встречи зависит от прибытия...
12 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
$500 за человека
Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
На машине
4 дня
1 отзыв
Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Рассмотреть значимые здания и памятники, погрузиться в историю и культуру и заглянуть на базар
Начало: Бухара, место и время по договорённости
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$707 за человека
Новогодние праздники 2 в 1: тур по Бухаре и Самарканду
На автобусе
5 дней
Новогодние праздники 2 в 1: тур по Бухаре и Самарканду
Познакомиться с народными ремёслами, домчать до Самарканда на Афросиабе и встретить Новый год
Начало: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего п...
30 дек в 13:30
$1189 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бухаре
Все туры из Бухары