Рекомендуем прилететь в Бухару ранним утром. Мы встретим вас у аэропорта и доставим в аутентичный отель в центре Старого города (раннее заселение входит в стоимость). Будет время отдохнуть и позавтракать, а затем отправимся гулять.

Во время обзорной экскурсии вы осмотрите колоритные кварталы, включая еврейский, площадь Ляби-Хауз, кукольную мастерскую, медресе Чор-Минор, торговый купол (крытый рынок), ансамбль Ходжа-Гаукушан, мечеть Магоки-Аттари.

Пообедаем в центре плова, где вы узнаете всё о приготовлении этого блюда и попробуете его бухарский вариант. Далее на нашем пути встретятся торговые купола, мастерская потомственных кузнецов, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, площадь Пои-Калян, комплекс Ходжа Зайниддина, бани.

Поужинаем в бывшем караван-сарае 19 века (оплачивается отдельно).