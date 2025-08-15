Тур перед Рождеством: путешествие по историческим центрам Узбекистана
Заглянуть в сквер Амира Темура, погулять по площади Регистан и увидеть Ляби-Хауз
Начало: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего п...
2 янв в 08:00
$595 за человека
Культовая архитектура и национальная кухня: 3 города Узбекистана в формате «всё включено»
Изучить колоритные древности, приготовить и съесть самсу и плов и покататься на лодке
Начало: Аэропорт Бухары, 10:00
23 сен в 18:00
$1395 за человека
На Рождество - в Узбекистан: тур-знакомство с Бухарой, Самаркандом и Ташкентом
Полюбоваться мечетью Биби-Ханум, погулять по улочкам столицы и исследовать древние мавзолеи
Начало: Аэропорт Бухары, 14:00, возможно любое время встре...
6 янв в 14:00
$595 за человека
