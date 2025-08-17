Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Рассмотреть значимые здания и памятники, погрузиться в историю и культуру и заглянуть на базар
Начало: Бухара, место и время по договорённости
«Во второй половине дня посетим мечеть Биби-Ханым (1399-1404 гг»
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
$600 за человека
Культовая архитектура и национальная кухня: 3 города Узбекистана в формате «всё включено»
Изучить колоритные древности, приготовить и съесть самсу и плов и покататься на лодке
Начало: Аэропорт Бухары, 10:00
«Погуляем по площади Регистан, зайдём в мечеть Биби-Ханум»
23 сен в 18:00
$1395 за человека
На Рождество - в Узбекистан: тур-знакомство с Бухарой, Самаркандом и Ташкентом
Полюбоваться мечетью Биби-Ханум, погулять по улочкам столицы и исследовать древние мавзолеи
Начало: Аэропорт Бухары, 14:00, возможно любое время встре...
«Далее отправимся в мечеть Биби-Ханум, построенную Тимуром в честь супруги, и продолжим в ансамбле Шахи-Зинда — аллее мавзолеев с мозаичными фасадами»
6 янв в 14:00
$595 за человека
