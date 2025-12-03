Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Пообедаем в компании ошпаза, который раскроет кулинарные секреты, расскажет и покажет, как приготовить настоящий бухарский плов.

Затем начнём знакомство с городом. Увидим одно из самых популярных мест отдыха — комплекс Ляби-хауз. Пройдёмся среди средневековых торговых куполов, где ремесленники продают шёлковые ковры, вышитые сюзане, чеканные изделия, миниатюры. Побываем в комплексе Пои-Калян с минаретом, мечетью и медресе. На ужин отправимся в ресторан, где готовят множество видов шашлыка из всех сортов мяса.