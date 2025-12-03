Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+
Программа тура по дням
Первая встреча с Бухарой
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Пообедаем в компании ошпаза, который раскроет кулинарные секреты, расскажет и покажет, как приготовить настоящий бухарский плов.
Затем начнём знакомство с городом. Увидим одно из самых популярных мест отдыха — комплекс Ляби-хауз. Пройдёмся среди средневековых торговых куполов, где ремесленники продают шёлковые ковры, вышитые сюзане, чеканные изделия, миниатюры. Побываем в комплексе Пои-Калян с минаретом, мечетью и медресе. На ужин отправимся в ресторан, где готовят множество видов шашлыка из всех сортов мяса.
Окрестности Бухары
Позавтракав, поедем за город. Побываем в мавзолее Саманидов — первом в Средней Азии сооружении, построенном из обожжённого кирпича в форме куба. Посетим летнюю резиденцию последнего бухарского эмира, ещё сохранившую отблески былого королевского величия. Пообедаем у семьи, а хозяйка постарается удивить нас фирменными блюдами.
По возвращении в город будет свободное время для самостоятельных прогулок и шопинга. Здесь покупают шубы, ножи, ткани, специи, украшения ручной работы. Также рекомендуем взять паузу и выпить ароматный кофе или травяной чай с узбекскими сладостями. Вечером все вместе поужинаем в аутентичном ресторане.
Знакомство с Самаркандом
До обеда будет свободное время в Бухаре. После полудня на поезде доберёмся в Самарканд, разместимся в отеле. Вечером покатаемся на лодках в уникальном месте — комплексе, где воссоздан древний город с бирюзовыми куполами, мозаичными дворцами и минаретами, стремящимися к облакам. Поужинаем в ресторане национальной кухни.
Прогулки по Самарканду
Исследование Самарканда начнём у мавзолея Гур-Эмир, в котором покоятся Тамерлан, его родственники и последователи. Погуляем по площади Регистан, зайдём в мечеть Биби-Ханум. Она построена в честь любимой жены Тамерлана и считается местом силы для женщин. Пройдёмся по рядам Сиабского базара, увидим достижения астрономии в обсерватории Улугбека. Завершим экскурсию у некрополя Шахи-Зинда, история которого насчитывает 25 веков.
Окрестности Самарканда
Позавтракаем и поедем в мавзолей Святого Даниила. Считается, что его дух оберегает людей и приносит благосостояние. Вблизи святыни бьёт родник с целебной водой, поэтому сюда часто стекаются паломники и путешественники. Заедем в деревню ремесленников Конигил, чтобы побывать на производстве шёлковой бумаги и в керамических мастерских.
К вечеру на поезде доберёмся в Ташкент. Отправимся в гости к семье, будем вместе лепить, а потом съедим вкуснейшую самсу.
Достопримечательности Ташкента
Завершим путешествие в самом европеизированном городе Узбекистана. Увидим религиозный ансамбль Хазрати Имам, в библиотеке которого хранятся древние рукописи и Коран 8 века. Пройдёмся по площади Мустакиллик, главному месту столичных праздников. Пообедаем в центре плова, где в гигантских казанах ежедневно готовят 10 тонн этого национального блюда.
Продолжим променад в современной части Ташкента. Осмотрим театр Алишера Навои, прогуляемся по скверу Амира Тимура и базару «Чорсу». Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Кулинарные мастер-классы
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту, включая ж/д переезды
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Катание на лодке
Что не входит в цену
- Билеты в Бухару и обратно в ваш город из Ташкента
- Доплата за 1-местное размещение - $160