Культовая архитектура и национальная кухня: 3 города Узбекистана в формате «всё включено»

Изучить колоритные древности, приготовить и съесть самсу и плов и покататься на лодке
Роскошные дворцы, усыпальницы и мечети с причудливыми узорами, шумные восточные базары и тихие улочки, где словно застыло время, многовековые традиции и насыщенная ароматами и вкусами кухня — всё это удивительный
и многогранный Узбекистан.

В этом путешествии собраны культовые архитектурные шедевры Бухары, Самарканда и Ташкента: мавзолей Саманидов, некрополь Шахи-Зинда, ансамбль Хазрати Имам и многие другие знаковые локации. Погружение в историю и культуру будет дополнено гастрономическими впечатлениями.

Вы перепробуете блюда и напитки, сильно отличающиеся в разных регионах, поучаствуете в домашних застольях и поучитесь готовить у местных хозяюшек и профессиональных поваров плов и самсу, которые мы все вместе потом съедим!

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Бухарой

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Пообедаем в компании ошпаза, который раскроет кулинарные секреты, расскажет и покажет, как приготовить настоящий бухарский плов.

Затем начнём знакомство с городом. Увидим одно из самых популярных мест отдыха — комплекс Ляби-хауз. Пройдёмся среди средневековых торговых куполов, где ремесленники продают шёлковые ковры, вышитые сюзане, чеканные изделия, миниатюры. Побываем в комплексе Пои-Калян с минаретом, мечетью и медресе. На ужин отправимся в ресторан, где готовят множество видов шашлыка из всех сортов мяса.

2 день

Окрестности Бухары

Позавтракав, поедем за город. Побываем в мавзолее Саманидов — первом в Средней Азии сооружении, построенном из обожжённого кирпича в форме куба. Посетим летнюю резиденцию последнего бухарского эмира, ещё сохранившую отблески былого королевского величия. Пообедаем у семьи, а хозяйка постарается удивить нас фирменными блюдами.

По возвращении в город будет свободное время для самостоятельных прогулок и шопинга. Здесь покупают шубы, ножи, ткани, специи, украшения ручной работы. Также рекомендуем взять паузу и выпить ароматный кофе или травяной чай с узбекскими сладостями. Вечером все вместе поужинаем в аутентичном ресторане.

3 день

Знакомство с Самаркандом

До обеда будет свободное время в Бухаре. После полудня на поезде доберёмся в Самарканд, разместимся в отеле. Вечером покатаемся на лодках в уникальном месте — комплексе, где воссоздан древний город с бирюзовыми куполами, мозаичными дворцами и минаретами, стремящимися к облакам. Поужинаем в ресторане национальной кухни.

4 день

Прогулки по Самарканду

Исследование Самарканда начнём у мавзолея Гур-Эмир, в котором покоятся Тамерлан, его родственники и последователи. Погуляем по площади Регистан, зайдём в мечеть Биби-Ханум. Она построена в честь любимой жены Тамерлана и считается местом силы для женщин. Пройдёмся по рядам Сиабского базара, увидим достижения астрономии в обсерватории Улугбека. Завершим экскурсию у некрополя Шахи-Зинда, история которого насчитывает 25 веков.

5 день

Окрестности Самарканда

Позавтракаем и поедем в мавзолей Святого Даниила. Считается, что его дух оберегает людей и приносит благосостояние. Вблизи святыни бьёт родник с целебной водой, поэтому сюда часто стекаются паломники и путешественники. Заедем в деревню ремесленников Конигил, чтобы побывать на производстве шёлковой бумаги и в керамических мастерских.

К вечеру на поезде доберёмся в Ташкент. Отправимся в гости к семье, будем вместе лепить, а потом съедим вкуснейшую самсу.

6 день

Достопримечательности Ташкента

Завершим путешествие в самом европеизированном городе Узбекистана. Увидим религиозный ансамбль Хазрати Имам, в библиотеке которого хранятся древние рукописи и Коран 8 века. Пройдёмся по площади Мустакиллик, главному месту столичных праздников. Пообедаем в центре плова, где в гигантских казанах ежедневно готовят 10 тонн этого национального блюда.

Продолжим променад в современной части Ташкента. Осмотрим театр Алишера Навои, прогуляемся по скверу Амира Тимура и базару «Чорсу». Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Кулинарные мастер-классы
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту, включая ж/д переезды
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Катание на лодке
Что не входит в цену
  • Билеты в Бухару и обратно в ваш город из Ташкента
  • Доплата за 1-местное размещение - $160
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бухары, 10:00
Завершение: Аэропорт Ташкента, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Бухаре
У меня за плечами 15 лет работы в лучших ресторанах Москвы и не только. Для меня кормить людей = делать их счастливыми. Несколько лет назад я совместила свою любовь к еде
и путешествиям и получила любимое дело в виде организации авторских туров. Большое внимание во всех своих программах уделяю гастрономии и качественному сервису, ведь в этом я настоящий эксперт! Уже более 350 счастливых гостей побывали в моих турах. Организую групповые, индивидуальные и корпоративные выезды. Активно развиваю такие направления как Армения, Узбекистан, Беларусь и некоторые регионы нашей огромной страны: Байкал, Северная Осетия, Чечня, Владивосток, Камчатка и другие.

