Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Фергане на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Фергане в категории «Индивидуальные» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фергане Дегустация вин в сердце Ферганы (18+); В Маргилан, столицу шёлка - из Ферганы; Коканд, Риштан и Маргилан: история и ремёсла Ферганской долины. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Фергане в августе 2026 Сейчас в Фергане в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 180. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Фергане? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке