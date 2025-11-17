Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу Хивы, где каждый поворот рассказывает историю Великого шелкового пути и восточной роскоши.

Описание экскурсии Гости отправятся на экскурсию по историческому центру Хивы — Ичан-Кале, охраняемому ЮНЕСКО как уникальный образец восточной архитектуры. Минарет Кальта-Минор Невысокий, но необычайно массивный и украшенный изразцами, этот минарет должен был стать самым высоким в Средней Азии. Почему строительство так и не было завершено — интересная легенда, которую услышите во время экскурсии. Джума-мечеть Мечеть X века с уникальной системой естественного освещения и 213 деревянными резными колоннами. Настоящее чудо, сохранившееся сквозь века почти без изменений. Мавзолей Пахлавана Махмуда Одна из самых красивых святынь Хивы с бирюзовым куполом, яркой майоликой и атмосферой тишины. Здесь покоится Пахлаван Махмуд — поэт, философ и герой Хорезма. Цитадель Куня-Арк «Город в городе» — бывшая резиденция хивинских ханов. С крепостных стен открывается вид на старый город, а внутри — залы для приёмов, гарем и летняя мечеть с изразцовыми стенами. Дополнительно, по желанию, можно завершить день в уютной чайхане с традиционными блюдами узбекской кухни. Важная информация: В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей, поэтому просим иметь при себе одетую одежду, а женщинам взять с собой платок для покрытия головы и плеч. А также солнцезащитные очки, крем от загара, личную аптечку.

