Погрузитесь в атмосферу Хивы, где каждый поворот рассказывает историю Великого шелкового пути и восточной роскоши.
Описание экскурсииГости отправятся на экскурсию по историческому центру Хивы — Ичан-Кале, охраняемому ЮНЕСКО как уникальный образец восточной архитектуры. Минарет Кальта-Минор Невысокий, но необычайно массивный и украшенный изразцами, этот минарет должен был стать самым высоким в Средней Азии. Почему строительство так и не было завершено — интересная легенда, которую услышите во время экскурсии. Джума-мечеть Мечеть X века с уникальной системой естественного освещения и 213 деревянными резными колоннами. Настоящее чудо, сохранившееся сквозь века почти без изменений. Мавзолей Пахлавана Махмуда Одна из самых красивых святынь Хивы с бирюзовым куполом, яркой майоликой и атмосферой тишины. Здесь покоится Пахлаван Махмуд — поэт, философ и герой Хорезма. Цитадель Куня-Арк «Город в городе» — бывшая резиденция хивинских ханов. С крепостных стен открывается вид на старый город, а внутри — залы для приёмов, гарем и летняя мечеть с изразцовыми стенами. Дополнительно, по желанию, можно завершить день в уютной чайхане с традиционными блюдами узбекской кухни. Важная информация: В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей, поэтому просим иметь при себе одетую одежду, а женщинам взять с собой платок для покрытия головы и плеч. А также солнцезащитные очки, крем от загара, личную аптечку.
- Услуги профессионального гида
- Транспорт/трансфер
- Входные билеты на памятники
- Питание
- Личные расходы
По договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
