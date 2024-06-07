1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Хива - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Фантастически колоритный город Хива ждёт вас! Откройте его величественные медресы, минареты и дворцы, узнайте о традициях и истории Великого шёлкового пути
Начало: Ичан-Кала
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в историю Хорезма через экскурсию по древним крепостям пустыни Кызылкум из Хивы. Узнайте о жизни и традициях древнего государства
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Хива - наследница великой эпохи: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам Хивы, ароматы пряностей, легенды Хорезма и дворец Таш-Хаули
Начало: У крепости Ичан-Кала
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
€76 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив его главные крепости. Откройте для себя тайны древних цивилизаций и насладитесь видами пустынь
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€70 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Магия древней Хивы: индивидуальная экскурсия по старинным улочкам и памятникам
Погрузитесь в атмосферу средневекового восточного города Хива, прогуливаясь по его старинным улочкам и восхищаясь уникальными архитектурными памятниками
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
80€72 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
Погрузитесь в богатую историю Хорезма, посетив древние крепости Аяз-Кала и Топрак-Кала. Узнайте о значении этих сооружений и их роли в истории региона
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€80 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Безопасный трансфер из Хивы в Бухару с русскоговорящим водителем
Путешествуйте с комфортом из Хивы в Бухару на современном автомобиле с опытным водителем. Все организационные вопросы будут решены за вас
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Хива сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия по Старому городу
Погрузитесь в атмосферу Позднего Средневековья в Хиве. Узнайте о минарете Кальта-Минор, Джума-мечети и других достопримечательностях
Начало: В Старом городе
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€71 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Затерянный Хорезм: индивидуальная экскурсия по древним крепостям
Погрузитесь в историю древнего Хорезма на индивидуальной экскурсии по крепостям Аяз-кала, Топрак-кала и Кызыл-кала. Узнайте их секреты и легенды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
170€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
После долгого перелёта хочется без стресса и ожидания оказаться в отеле. Организуем трансфер из аэропорта Ургенч или ж/д вокзала с максимальной ответственностью
Начало: Место встречи планируется с организатором
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
€25 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
Приглашаем прикоснуться к истории Хорезма! Посетите дворец хивинских ханов и древние крепости, сохранившиеся с времён Великого шёлкового пути
Начало: Хива, Ургенч
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Волшебная Хива: экскурсия по Ичан-Кале, Кальта-Минор, Джума мечеть, Ислам-Ходжа
Ощутите дух средневековой Хивы, исследуя её знаковые места и наслаждаясь уникальной архитектурой. Путешествие по историческим эпохам ждет вас
Начало: Обговорим отдельно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$75 за всё до 75 чел.
Индивидуальная
8 часов
Затерянный Хорезм и загадки древних крепостей
Индивидуальная экскурсия по западному Узбекистану. Посетите Аяз-Калу, Топрак-Калу и Кызыл-Калу, узнайте тайны древних крепостей и почувствуйте дух зороастризма
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Хива - музей под открытым небом: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам, рынкам и памятникам Хивы
Начало: Ворота Ата Дарвоза
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Древняя магическая Хива: прогулка по узким улочкам и величественным постройкам
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Хиве. Узкие улочки, древние дворцы и мощные стены перенесут вас в эпоху великого Хорезма
Начало: Ваш отель
Расписание: 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум+Трансфер
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив древние крепости в пустыне Кызылкум. Уникальные руины расскажут о великих цивилизациях и их легендах
Начало: Отель, вокзал, аэропорт Ургенч, Хива
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Увлекательная экскурсия по древним крепостям пустыни Кызылкум из Хивы
Индивидуальная экскурсия по древним крепостям Хорезма. Откройте для себя Кызыл-Кала, Топрак-Кала и Аяз-Кала среди песков Кызылкума и Каракума
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$144 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААркадий7 июня 2024Спасибо большое Дадахону. Было интересно, а Хива - действительно восточная сказка. У нас это был последний город в Узбекистане и
- ЛЛариса6 июня 2024Заказывали с мужем в мае экскурсию по старому городу в Хиве у Дадахона. Он встретил нас у нашей гостиницы в
- ТТарас5 июня 2024Все прошло замечательно. Приятная экскурсия по старому городу в сопровождении человека любящего свою профессию. Спасибо вам, Дадахон
- ТТарас5 июня 2024Прекрасная экскурсия. Нет никаких нареканий. Интересный рассказ, комфортный автомобиль. Гид не отвлекается на управление машиной и все внимание уделяет гостям. Спасибо за отлично организованное путешествие
- ААнна27 мая 2024Отличная, полная и познавательная экскурсия, помощь во всех вопросах
- ВВера27 мая 2024Экскурсию проводила гид Рисалат. Проехав три города (Хива, Бухара, Самарканд) и послушав самых разных гидов, сошлись во мнении, что Рисалат
- ААнна26 мая 2024Все прошло отлично
- ММихаил24 мая 2024Спасибо большое нашему экскурсоводу, Дилмуроду. Рекомендую!!!
- ВВера23 мая 2024Наш гид по Хиве Инесса - культурный, знающий человек. Время экскурсии пролетело незаметно, красивая архитектура, много интересной информации, удалось сделать массу отличных снимков. Спасибо большое!
- ООлег21 мая 2024Были на экскурсии 8 мая. Экскурсия интересная, погружающая в глубины истории этого древнего края. Заранее договорились о переезде в Бухару
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Индивидуальные»
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