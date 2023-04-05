Хива сквозь эпохи

Главные достопримечательности и погружение в богатую историю города с профессиональным гидом

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Ответы на вопросы
В Старом городе Хивы вы, словно на машине времени, попадёте в Позднее Средневековье.

Погуляете по извилистым древним улицам, оцените могучие крепостные стены и увидите знаменитый недостроенный минарет. Полюбуетесь мечетями, дворцами и мавзолеями. А я поделюсь историей и легендами этого сказочного места.
Хива сквозь эпохи
Хива сквозь эпохи
Хива сквозь эпохи
Хива сквозь эпохи
Хива сквозь эпохи
Хива сквозь эпохи
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Хива яркая и самобытная

Я проведу вас по Старому городу Ичан-Кала, покажу все важные места и расскажу о них интересные факты. В программе экскурсии:

  • Минарет Кальта-Минор — согласно изначально замыслу, его высота должны была достигать 80 метров. Но этим планам не суждено было сбыться. Почему — вы узнаете на экскурсии.
  • Джума-мечеть — вы восхититесь великолепной мечетью 10 века с деревянными колоннами, покрытыми ручными узорами. Я расскажу, как ей удалось сохраниться до наших дней.
  • Мавзолей Пахлавана Махмуда — я покажу вам роскошное старинное здание с бирюзовым куполом, сверкающей позолоченной верхушкой и сказочной майоликой. А также раскрою, кем был Пахлаван Махмуд.
  • Цитадель Куня-Арк — «крепость в крепости». Вы узнаете, почему в 18 веке цитадель хивинских ханов отделили от Ичан-Калы высокой стеной.

В завершение, по желанию, мы можем зайти в чайхану и попробовать национальную кухню.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно — 15$ с человека (включено 15 достопримечательностей Старого города).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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