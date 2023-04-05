В Старом городе Хивы вы, словно на машине времени, попадёте в Позднее Средневековье. Погуляете по извилистым древним улицам, оцените могучие крепостные стены и увидите знаменитый недостроенный минарет. Полюбуетесь мечетями, дворцами и мавзолеями. А я поделюсь историей и легендами этого сказочного места.

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Описание

Что вас ожидает

Хива яркая и самобытная

Я проведу вас по Старому городу Ичан-Кала, покажу все важные места и расскажу о них интересные факты. В программе экскурсии:

Минарет Кальта-Минор — согласно изначально замыслу, его высота должны была достигать 80 метров. Но этим планам не суждено было сбыться. Почему — вы узнаете на экскурсии.

Джума-мечеть — вы восхититесь великолепной мечетью 10 века с деревянными колоннами, покрытыми ручными узорами. Я расскажу, как ей удалось сохраниться до наших дней.

Мавзолей Пахлавана Махмуда — я покажу вам роскошное старинное здание с бирюзовым куполом, сверкающей позолоченной верхушкой и сказочной майоликой. А также раскрою, кем был Пахлаван Махмуд.

Цитадель Куня-Арк — «крепость в крепости». Вы узнаете, почему в 18 веке цитадель хивинских ханов отделили от Ичан-Калы высокой стеной.

В завершение, по желанию, мы можем зайти в чайхану и попробовать национальную кухню.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно — 15$ с человека (включено 15 достопримечательностей Старого города).