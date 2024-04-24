Туры по Хиве на машине с гидом

Найдено 3 тура в категории «На машине» в Хиве на русском языке, цены от $580, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
На машине
скидка
10%
2 отзыва
6 дней
Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Узбекистану! Узнайте секреты ремесленников, посетите мастерские и насладитесь культурным наследием страны
Начало: Хива, 09:00
8 мар в 10:00
15 мар в 10:00
850$765 за человека
Экспресс тур на автомобиле в Муйнак из Хивы
На машине
1 день 16 часов
Экспресс тур на автомобиле в Муйнак из Хивы
Начало: По договоренности с туристом
Завтра в 06:00
6 мар в 06:00
$580 за всё до 3 чел.
Призраки прошлого: Аральское море и бывшая столица древнего государства
На машине
6 дней
Призраки прошлого: Аральское море и бывшая столица древнего государства
Уникальный тур по Хиве и окрестностям: Аральское море, древний Хорезм, мастер-классы, ночёвка в юртах. Погружение в культуру и историю Узбекистана
Начало: Ургенч, аэропорт, 09:00
19 апр в 11:00
$835 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Тамара
    24 апреля 2024
    Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
    Всё экскурсии были великолепные! Спасибо гидам и организаторам тура!
  • С
    Светлана
    30 марта 2024
    Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
    Спасибо большое за отличную организацию тура! Мы посетили Хиву, Бухару, Самарканд. Во всех городах все было четко организовано - комфортные трансферы,
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    хорошие отели, знающие гиды. Менеджер всегда был на связи, любые вопросы решались оперативно. Наш тур назывался "Погружение в ремесленные секреты", но кроме посещения мастерских были полноценные экскурсии по достопримечательностям во всех городах. Из всех городов больше всего впечатлила Хива. В этот город не все туристы доезжают, т. к. он расположен в отдалении от других туристических мест (Самарканда и Бухары), но доехать туда однозначно стоит! Это город-музей под открытым небом. Все основные исторические локации расположены в древней крепости. Тут полностью сохранилась атмосфера древнего города. Жили мы на территории крепости, и при этом в комфортном отеле со всем благами цивилизации.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «На машине»

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  1. Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
  2. Экспресс тур на автомобиле в Муйнак из Хивы
  3. Призраки прошлого: Аральское море и бывшая столица древнего государства
Сколько стоит тур в Хиве в марте 2025
Сейчас в Хиве в категории "На машине" можно забронировать 3 тура от 580 до 835 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Хиве (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на машине, 2 ⭐ отзыва, цены от $580. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май