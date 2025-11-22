Описание тура
Данный тур является продолжением более длинного варианта маршрута, который начинается 25 апреля в г. Нукус (музей Савицкого, сафари на Аральское море и ночь в юртах на берегу моря). Программа в г. Хива начинается в 10 утра 28 апреля.
Привет, меня зовут Кирилл, я профессиональный историк и гид, занимаюсь организацией авторских путешествий более трех лет (опыт личных путешествий более 10 лет). В путешествиях я люблю делать все по-своему и быть не такими как все.
Мне удалось (по моему мнению и отзывам тех, кто со мной там уже был) создать действительно уникальный маршрут, аналогов которому, в целом, не существует (не маркетинговая уловка, легко проверяется в гугле).
Это целых 6 комфортных дней, полноценный отпуск. Это Узбекистан с запада до востока. Много гастрономии, бомбической древней архитектуры Юнеско, горные виды и прочее прочее…
Все уже организовано. Нужно лишь собрать небольшой список вещей по готовому чек-листу и прилететь в г. Ургенч в назначенное время.
Программа тура по дням
Сказка наяву?
Хива история, сказка или все сразу? Изучим, поймем, определимся. Нас ждет историко-архитектурное погружение, эстетическое наслаждение и кулинарный мастер-класс хорезмской кухни.
Бухара: все тайное становится явным
Продолжение сказки и культурного погружения на не менее извилистых улицах с не менее древней, чем в Хиве, историей. Посмотрим на город со всех сторон: туристической и нетуристической. И еще самостоятельно приготовим бухарский плов. Сразу после посещения средневековой бани.
Глазурь и шашлыки
Гиждуван. Большая вероятность, что вы слышите это слово впервые. Даже если это не так, местная известнейшая керамика, изготавливаемая по неизменным средневековым технологиям вас точно не оставит равнодушными. Так как в нашей экспедиции мы все стараемся делать своими руками, исключения в гончарной столице Узбекистана делать мы, конечно, не будем. Поучаствуем в производстве местной керамики. На закуску окрестности Бухары и самый известный узбекский шашлык Гиждуванский.
Самарканд: красота в объеме
Столица Золотого Кольца Узбекистана. Город разный и объемный. Постараемся впитать и исследовать этот объем. Задача крайне амбициозная. Ведь к вечеру нам еще нужно успеть на винодельню. Одну из немногих на всю исламскую страну.
Сюзане в кишлаке. Wego в провинцию
Если вы ничего не поняли в названии этого дня, то этот день вам точно понравится. Мы, наконец, увидим горы и изучим нетуристическую провинцию Узбекистана. Нас ждут древние рощи из тысячелетних деревьев, крупнейший базар Узбекистана и город Шахрисабз возможный будущий четвертый центр Золотого Кольца Вечером устроим прощальный ужин в Самарканде.
Отдыхаем от отдыха
Свободный день. По вашему желанию мы поможем Вам его спланировать. В окрестностях Самарканда и в самом Узбекистане еще найдутся для Вас занятия. Как и прямые рейсы в Россию из аэропорта Самарканда.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Проживание (юртовый глэмпинг на Арале, отели 3-4 звезды по маршруту)
- Страховка
- Завтраки во все дни
- Питание - в некоторые дни будут включены обеды и ужины
- Весь транспорт
- Все локации, экскурсии, мастер классы и прочий сервис
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные текущие траты
- Питание вне программы (некоторые ужины и обеды)
О чём нужно знать до поездки
Полный список вещей и чек-лист перед поездкой мы отправим вам не позднее чем за неделю до начала путешествия.
Визы
Для граждан России виза не требуется.