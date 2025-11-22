Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Данный тур является продолжением более длинного варианта маршрута, который начинается 25 апреля в г. Нукус (музей Савицкого, сафари на Аральское море и ночь в юртах на берегу моря). Программа в г. Хива начинается в 10 утра 28 апреля.

Привет, меня зовут Кирилл, я профессиональный историк и гид, занимаюсь организацией авторских путешествий более трех лет (опыт личных путешествий более 10 лет). В путешествиях я люблю делать все по-своему и быть не такими как все.

Мне удалось (по моему мнению и отзывам тех, кто со мной там уже был) создать действительно уникальный маршрут, аналогов которому, в целом, не существует (не маркетинговая уловка, легко проверяется в гугле).

Это целых 6 комфортных дней, полноценный отпуск. Это Узбекистан с запада до востока. Много гастрономии, бомбической древней архитектуры Юнеско, горные виды и прочее прочее…

Все уже организовано. Нужно лишь собрать небольшой список вещей по готовому чек-листу и прилететь в г. Ургенч в назначенное время.