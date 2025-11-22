Мои заказы

Узбекистан: от Хивы до Самарканда

Этот тур является продолжением более длинного варианта маршрута
Описание тура

Данный тур является продолжением более длинного варианта маршрута, который начинается 25 апреля в г. Нукус (музей Савицкого, сафари на Аральское море и ночь в юртах на берегу моря). Программа в г. Хива начинается в 10 утра 28 апреля.

Привет, меня зовут Кирилл, я профессиональный историк и гид, занимаюсь организацией авторских путешествий более трех лет (опыт личных путешествий более 10 лет). В путешествиях я люблю делать все по-своему и быть не такими как все.

Мне удалось (по моему мнению и отзывам тех, кто со мной там уже был) создать действительно уникальный маршрут, аналогов которому, в целом, не существует (не маркетинговая уловка, легко проверяется в гугле).

Это целых 6 комфортных дней, полноценный отпуск. Это Узбекистан с запада до востока. Много гастрономии, бомбической древней архитектуры Юнеско, горные виды и прочее прочее…

Все уже организовано. Нужно лишь собрать небольшой список вещей по готовому чек-листу и прилететь в г. Ургенч в назначенное время.

Программа тура по дням

1 день

Сказка наяву?

Хива история, сказка или все сразу? Изучим, поймем, определимся. Нас ждет историко-архитектурное погружение, эстетическое наслаждение и кулинарный мастер-класс хорезмской кухни.

2 день

Бухара: все тайное становится явным

Продолжение сказки и культурного погружения на не менее извилистых улицах с не менее древней, чем в Хиве, историей. Посмотрим на город со всех сторон: туристической и нетуристической. И еще самостоятельно приготовим бухарский плов. Сразу после посещения средневековой бани.

3 день

Глазурь и шашлыки

Гиждуван. Большая вероятность, что вы слышите это слово впервые. Даже если это не так, местная известнейшая керамика, изготавливаемая по неизменным средневековым технологиям вас точно не оставит равнодушными. Так как в нашей экспедиции мы все стараемся делать своими руками, исключения в гончарной столице Узбекистана делать мы, конечно, не будем. Поучаствуем в производстве местной керамики. На закуску окрестности Бухары и самый известный узбекский шашлык Гиждуванский.

4 день

Самарканд: красота в объеме

Столица Золотого Кольца Узбекистана. Город разный и объемный. Постараемся впитать и исследовать этот объем. Задача крайне амбициозная. Ведь к вечеру нам еще нужно успеть на винодельню. Одну из немногих на всю исламскую страну.

5 день

Сюзане в кишлаке. Wego в провинцию

Если вы ничего не поняли в названии этого дня, то этот день вам точно понравится. Мы, наконец, увидим горы и изучим нетуристическую провинцию Узбекистана. Нас ждут древние рощи из тысячелетних деревьев, крупнейший базар Узбекистана и город Шахрисабз возможный будущий четвертый центр Золотого Кольца Вечером устроим прощальный ужин в Самарканде.

6 день

Отдыхаем от отдыха

Свободный день. По вашему желанию мы поможем Вам его спланировать. В окрестностях Самарканда и в самом Узбекистане еще найдутся для Вас занятия. Как и прямые рейсы в Россию из аэропорта Самарканда.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Проживание (юртовый глэмпинг на Арале, отели 3-4 звезды по маршруту)
  • Страховка
  • Завтраки во все дни
  • Питание - в некоторые дни будут включены обеды и ужины
  • Весь транспорт
  • Все локации, экскурсии, мастер классы и прочий сервис
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные текущие траты
  • Питание вне программы (некоторые ужины и обеды)
О чём нужно знать до поездки

Полный список вещей и чек-лист перед поездкой мы отправим вам не позднее чем за неделю до начала путешествия.

Визы

Для граждан России виза не требуется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Кирилл
Кирилл — Тревел-эксперт
Организую и путешествую порядка 10 лет. Стараюсь показать регионы и территории таким образом, чтобы мои путешественники смогли ощутить их в объеме, понять местный образ жизни и культуру, насладиться видами и ощутить
читать дальше

на себе много активных элементов, характерных для той или иной локации. Каждый мой тур не похож на любой из туров, которые вы сможете найти на рынке. Я не провожу поездок по заезженным локациям с нудными рассказами. Мои туры размещены на разных сайтах, которые не синхронизируются между собой. Просьба об актуальном наличии мест уточнять в личных сообщениях.

