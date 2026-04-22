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Сокровищница Узбекистана: Хива, Бухара, Самарканд и Ташкент (мини-группа)

Восхититься древними мечетями и медресе, отведать блюд местной кухни и побывать на восточном базаре
Мы отправимся в путешествие по древним городам Узбекистана, где оживает история Великого Шёлкового пути. За крепостными стенами Ичан-Калы откроются медресе и минареты, хранящие дух средневековой Хивы. В Бухаре предстанут мавзолеи
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Саманидов и Чашма-Аюб, купола древних базаров и ансамбль Ляби-Хауз.

В Самарканде можно будет прикоснуться к величию Регистана, увидеть обсерваторию Улугбека и мавзолей Гур-Эмир.

Завершением станет знакомство с Ташкентом — городом контрастов, где старинный комплекс Хазрати Имам соседствует с современными площадями и оживлённым базаром «Чорсу».

5
3 отзыва
Сокровищница Узбекистана: Хива, Бухара, Самарканд и Ташкент (мини-группа)
Сокровищница Узбекистана: Хива, Бухара, Самарканд и Ташкент (мини-группа)
Сокровищница Узбекистана: Хива, Бухара, Самарканд и Ташкент (мини-группа)

Описание тура

Организационные детали

Для въезда потребуется загранпаспорт.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Заселение в 14:00.

2 день

Экскурсия по Хиве: Ичан-Кала, Куня-Арк, дворец Таш-Хаули

После завтрака начнётся пешеходная экскурсия по Хиве (5–6 часов). Посетим крепость Ичан-Кала и западные ворота Ата-Дарвоза, ведущие в старый город с дворцами и мечетями. Осмотрим цитадель Куня-Арк — комплекс с дворцом, монетным двором, гаремом, мечетями и тюрьмой-зинданом.

Продолжим у медресе Мухаммад Амин-хана и минарета Кальта-Минар, украшенного глазурованной плиткой. Затем осмотрим медресе Мухаммад Рахим-хана.

После экскурсии — обед в национальном хорезмском кафе (включён в стоимость). Побываем в мавзолее-ханаке Саид-Алаваддина и мавзолее Пахлаван-Махмуда, а также у минарета и медресе Ислам Ходжа. Осмотрим Джума-мечеть, Ак-мечеть и бани Ануш-хана.

Посетим медресе Кутлуг-Мурад-Инак и Алла-Кули-хана и дворец Таш-Хаули. Завершим экскурсию у комплекса Палван-Кари, караван-сарая и тима Алла-Кули-хана — старейшего крытого рынка города. Финальной точкой станут ворота Палван-Дарвоза, где когда-то проходил невольничий рынок.

В 15:30 — трансфер на вокзал и переезд в Бухару на поезде. Прибытие в 22:42.

Экскурсия по Хиве: Ичан-Кала, Куня-Арк, дворец Таш-ХаулиЭкскурсия по Хиве: Ичан-Кала, Куня-Арк, дворец Таш-ХаулиЭкскурсия по Хиве: Ичан-Кала, Куня-Арк, дворец Таш-ХаулиЭкскурсия по Хиве: Ичан-Кала, Куня-Арк, дворец Таш-Хаули
3 день

Мавзолей Саманидов, медресе Мири-Араб, торговые купола, мечеть Магоки-Аттари и ансамбль Ляби-Хауз

В 10:00 — встреча с гидом и начало пешеходной экскурсии по Бухаре (продолжительность 5–6 часов). Посетим мавзолей Саманидов, мавзолей Чашма-Аюб со святым источником. Продолжим осмотр у комплекса Боло-Хауз, включающего пятничную мечеть знати, и в крепости Арк, где веками жили бухарские эмиры и находились их покои, гарем, казна и зиндан.

Далее в маршруте — мечеть Калян, минарет Калян, уцелевший после нашествия Чингисхана, и действующее медресе Мири-Араб. Продолжим у медресе Абдуллазизхана, знаменитого расписным порталом, и медресе Улугбека. После — обед в национальном ресторане (включён в стоимость).

Во второй половине дня пройдём под торговыми куполами 16 века, где по-прежнему работают ремесленные лавки и мастерские. Осмотрим караван-сараи Бухары и мечеть Магоки-Аттари, фасад которой украшен терракотовой резьбой. Посетим ремесленный центр в караван-сарае Сайфиддин и ансамбль Ляби-Хауз.

По завершении экскурсии — трансфер на вокзал. С 16:49 до 19:10 — поезд «Шарк» до Самарканда. По прибытии — встреча и трансфер в отель.

Мавзолей Саманидов, медресе Мири-Араб, торговые купола, мечеть Магоки-Аттари и ансамбль Ляби-ХаузМавзолей Саманидов, медресе Мири-Араб, торговые купола, мечеть Магоки-Аттари и ансамбль Ляби-ХаузМавзолей Саманидов, медресе Мири-Араб, торговые купола, мечеть Магоки-Аттари и ансамбль Ляби-ХаузМавзолей Саманидов, медресе Мири-Араб, торговые купола, мечеть Магоки-Аттари и ансамбль Ляби-Хауз
4 день

Экскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, некрополь Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир и центр ремесленников

Завтрак в отеле. В 10:00 начнём экскурсии по Самарканду (продолжительность 7–8 часов). Проедем мимо римско-католического костёла 1916 года (без остановки). Посетим обсерваторию Улугбека, где сохранилась часть секстанта — одного из важнейших инструментов средневековой астрономии.

Продолжим осмотр у некрополя Шахи-Зинда и у мавзолея пророка Даниила, чьё вытянутое надгробие считается одним из самых необычных в регионе. Далее — мавзолей шейха Абд-ар-Рахмана и мечеть Биби-Ханум, построенная по приказу Амира Тимура.

После экскурсии — обед в национальном доме «Муборак Шарипова» (включён в стоимость). Посетим площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и центр ремесленников, где можно увидеть мастерские по созданию сюзане, чеканке, росписи керамики и пошиву одежды из национальных тканей.

В 18:10 — отправление скоростным поездом «Афросиаб» до Ташкента. Прибытие в 20:30 и трансфер в отель.

Экскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, некрополь Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир и центр ремесленниковЭкскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, некрополь Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир и центр ремесленниковЭкскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, некрополь Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир и центр ремесленниковЭкскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, некрополь Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир и центр ремесленников
5 день

Знакомство с Ташкентом: сквер Амира Тимура, Центр плова, Хазрати Имам

Завтрак в отеле, выезд с вещами. В 10:00 начнём знакомство с Ташкентом. Продолжительность 6–7 часов. Увидим сквер Амира Тимура (Тамерлана), Дворец форумов, музей Тимуридов, Ташкентские куранты и здания европейской архитектуры 19 века. Далее — Театральная площадь, площадь Независимости, площадь Дружбы народов и дворец Великого князя Николая Романова.

Продолжим маршрут у Ташкентской телевизионной башни, самой высокой в Центральной Азии, и посетим Центр плова, где готовят национальное блюдо в огромных казанах. Здесь состоится обед (включён в стоимость).

Осмотрим монумент «Мужество» и памятник жертвам репрессий, затем отправимся к архитектурному комплексу Хазрати Имам, включающему мавзолей Каффаль Шаши, медресе Барак-хана, мечеть Тилля-Шейх, музей Корана с древней рукописью и соборную мечеть Хазрати Имам.

Завершим экскурсию прогулкой по базару Чорсу, старейшему и крупнейшему в Центральной Азии рынку, действующему с 10 века. Здесь можно попробовать местные продукты и понаблюдать за выпечкой лепёшек в тандыре.

Знакомство с Ташкентом: сквер Амира Тимура, Центр плова, Хазрати ИмамЗнакомство с Ташкентом: сквер Амира Тимура, Центр плова, Хазрати ИмамЗнакомство с Ташкентом: сквер Амира Тимура, Центр плова, Хазрати Имам
6 день

Отъезд

Завтрак в отеле. До 12:00 необходимо выселиться из отеля. Мы доставим вас в аэропорт к вашему рейсу, за 3 часа до вылета.

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$630
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды в экскурсионные дни
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Ж/д билеты
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
  • Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Ургенча и обратно в ваш город из Ташкента
  • Питание вне программы
  • Входные билеты
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $140
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Ургенч», время встречи зависит от прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Ташкента, время ваших рейсов, выезд из отеля в 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 1600 туристов
Мы являемся ведущей компанией в сфере туризма в Узбекистане. В нашем штате свыше 40 гидов с опытом от 5 лет и более. Мы проводим экскурсии во всех городах Узбекистана без исключений. Гарантируем организацию индивидуального или группового тура в любое удобное для вас время на самом высшем уровне. Наши клиенты остаются с нами навсегда. Гарантируем самое лучшее соотношение цены и качества!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Юлия
Тур интересный, динамичный и бюджетный. Подходит для первого знакомства с Узбекистаном, чтобы составить свое мнение и дальше решить какие места изучить более подробно. И что еще посмотреть.
В целом впечатления самые положительные. Организаторам большое спасибо за внимание, терпение и позитив.
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А
Хороший тур за адекватные деньги. Лучше закладывать дополнительные свободные дни себе, иначе очень быстро и насыщенно получается. Посещение городов именно в таком порядке считаю оптимальным, так впечатления будут ярче.
Узбекистан прекрасен, много замечательных людей там, которые стараются помочь! Хочется ещё вернуться)
Спасибо организаторам!
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Ирина
У нас был маршрут: Хива, Бухара, Самарканд, Ташкент (город), Ташкент (горы).
Просто чудесный отпуск!
Все идеально организовано, у организаторов все под контролем, встретят, заберут, отвезут, покажут, расскажут. Переживать и думать о чем-то совершенно не требуется.
Спасибо за чудесный отпуск!
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