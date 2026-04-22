После завтрака начнётся пешеходная экскурсия по Хиве (5–6 часов). Посетим крепость Ичан-Кала и западные ворота Ата-Дарвоза, ведущие в старый город с дворцами и мечетями. Осмотрим цитадель Куня-Арк — комплекс с дворцом, монетным двором, гаремом, мечетями и тюрьмой-зинданом.

Продолжим у медресе Мухаммад Амин-хана и минарета Кальта-Минар, украшенного глазурованной плиткой. Затем осмотрим медресе Мухаммад Рахим-хана.

После экскурсии — обед в национальном хорезмском кафе (включён в стоимость). Побываем в мавзолее-ханаке Саид-Алаваддина и мавзолее Пахлаван-Махмуда, а также у минарета и медресе Ислам Ходжа. Осмотрим Джума-мечеть, Ак-мечеть и бани Ануш-хана.

Посетим медресе Кутлуг-Мурад-Инак и Алла-Кули-хана и дворец Таш-Хаули. Завершим экскурсию у комплекса Палван-Кари, караван-сарая и тима Алла-Кули-хана — старейшего крытого рынка города. Финальной точкой станут ворота Палван-Дарвоза, где когда-то проходил невольничий рынок.

В 15:30 — трансфер на вокзал и переезд в Бухару на поезде. Прибытие в 22:42.