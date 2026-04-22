Описание тура
Организационные детали
Для въезда потребуется загранпаспорт.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Заселение в 14:00.
Экскурсия по Хиве: Ичан-Кала, Куня-Арк, дворец Таш-Хаули
После завтрака начнётся пешеходная экскурсия по Хиве (5–6 часов). Посетим крепость Ичан-Кала и западные ворота Ата-Дарвоза, ведущие в старый город с дворцами и мечетями. Осмотрим цитадель Куня-Арк — комплекс с дворцом, монетным двором, гаремом, мечетями и тюрьмой-зинданом.
Продолжим у медресе Мухаммад Амин-хана и минарета Кальта-Минар, украшенного глазурованной плиткой. Затем осмотрим медресе Мухаммад Рахим-хана.
После экскурсии — обед в национальном хорезмском кафе (включён в стоимость). Побываем в мавзолее-ханаке Саид-Алаваддина и мавзолее Пахлаван-Махмуда, а также у минарета и медресе Ислам Ходжа. Осмотрим Джума-мечеть, Ак-мечеть и бани Ануш-хана.
Посетим медресе Кутлуг-Мурад-Инак и Алла-Кули-хана и дворец Таш-Хаули. Завершим экскурсию у комплекса Палван-Кари, караван-сарая и тима Алла-Кули-хана — старейшего крытого рынка города. Финальной точкой станут ворота Палван-Дарвоза, где когда-то проходил невольничий рынок.
В 15:30 — трансфер на вокзал и переезд в Бухару на поезде. Прибытие в 22:42.
Мавзолей Саманидов, медресе Мири-Араб, торговые купола, мечеть Магоки-Аттари и ансамбль Ляби-Хауз
В 10:00 — встреча с гидом и начало пешеходной экскурсии по Бухаре (продолжительность 5–6 часов). Посетим мавзолей Саманидов, мавзолей Чашма-Аюб со святым источником. Продолжим осмотр у комплекса Боло-Хауз, включающего пятничную мечеть знати, и в крепости Арк, где веками жили бухарские эмиры и находились их покои, гарем, казна и зиндан.
Далее в маршруте — мечеть Калян, минарет Калян, уцелевший после нашествия Чингисхана, и действующее медресе Мири-Араб. Продолжим у медресе Абдуллазизхана, знаменитого расписным порталом, и медресе Улугбека. После — обед в национальном ресторане (включён в стоимость).
Во второй половине дня пройдём под торговыми куполами 16 века, где по-прежнему работают ремесленные лавки и мастерские. Осмотрим караван-сараи Бухары и мечеть Магоки-Аттари, фасад которой украшен терракотовой резьбой. Посетим ремесленный центр в караван-сарае Сайфиддин и ансамбль Ляби-Хауз.
По завершении экскурсии — трансфер на вокзал. С 16:49 до 19:10 — поезд «Шарк» до Самарканда. По прибытии — встреча и трансфер в отель.
Экскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, некрополь Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир и центр ремесленников
Завтрак в отеле. В 10:00 начнём экскурсии по Самарканду (продолжительность 7–8 часов). Проедем мимо римско-католического костёла 1916 года (без остановки). Посетим обсерваторию Улугбека, где сохранилась часть секстанта — одного из важнейших инструментов средневековой астрономии.
Продолжим осмотр у некрополя Шахи-Зинда и у мавзолея пророка Даниила, чьё вытянутое надгробие считается одним из самых необычных в регионе. Далее — мавзолей шейха Абд-ар-Рахмана и мечеть Биби-Ханум, построенная по приказу Амира Тимура.
После экскурсии — обед в национальном доме «Муборак Шарипова» (включён в стоимость). Посетим площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и центр ремесленников, где можно увидеть мастерские по созданию сюзане, чеканке, росписи керамики и пошиву одежды из национальных тканей.
В 18:10 — отправление скоростным поездом «Афросиаб» до Ташкента. Прибытие в 20:30 и трансфер в отель.
Знакомство с Ташкентом: сквер Амира Тимура, Центр плова, Хазрати Имам
Завтрак в отеле, выезд с вещами. В 10:00 начнём знакомство с Ташкентом. Продолжительность 6–7 часов. Увидим сквер Амира Тимура (Тамерлана), Дворец форумов, музей Тимуридов, Ташкентские куранты и здания европейской архитектуры 19 века. Далее — Театральная площадь, площадь Независимости, площадь Дружбы народов и дворец Великого князя Николая Романова.
Продолжим маршрут у Ташкентской телевизионной башни, самой высокой в Центральной Азии, и посетим Центр плова, где готовят национальное блюдо в огромных казанах. Здесь состоится обед (включён в стоимость).
Осмотрим монумент «Мужество» и памятник жертвам репрессий, затем отправимся к архитектурному комплексу Хазрати Имам, включающему мавзолей Каффаль Шаши, медресе Барак-хана, мечеть Тилля-Шейх, музей Корана с древней рукописью и соборную мечеть Хазрати Имам.
Завершим экскурсию прогулкой по базару Чорсу, старейшему и крупнейшему в Центральной Азии рынку, действующему с 10 века. Здесь можно попробовать местные продукты и понаблюдать за выпечкой лепёшек в тандыре.
Отъезд
Завтрак в отеле. До 12:00 необходимо выселиться из отеля. Мы доставим вас в аэропорт к вашему рейсу, за 3 часа до вылета.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$630
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды в экскурсионные дни
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Ж/д билеты
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
- Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Ургенча и обратно в ваш город из Ташкента
- Питание вне программы
- Входные билеты
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $140
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В целом впечатления самые положительные. Организаторам большое спасибо за внимание, терпение и позитив.
Узбекистан прекрасен, много замечательных людей там, которые стараются помочь! Хочется ещё вернуться)
Спасибо организаторам!
Просто чудесный отпуск!
Все идеально организовано, у организаторов все под контролем, встретят, заберут, отвезут, покажут, расскажут. Переживать и думать о чем-то совершенно не требуется.
Спасибо за чудесный отпуск!