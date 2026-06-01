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Прибытие в Ургенч и экскурсия по Хиве

Добро пожаловать в Узбекистан!

Прилетайте в аэропорт города Ургенч утром к началу тура! Персональная встреча в аэропорту включена в стоимость. Трансфер в город Хива. Заселение в отель стандартное после 14:00 (при необходимости вы можете заказать дополнительную ночь в отеле).

Примерно в 11 утра начало экскурсии по Хиве. Хива это уникальный и безгранично колоритный город, который удивит любого гостя и оставит после себя кучу воспоминаний. Он как будто сошел со страниц книг об Алладине и Шахерезаде. Целый город входит в состав наследия Юнеско и вы увидите почему, когда прибудете сюда. Исторические медресе с неповторимым орнаментом, тонкая резьба на деревянных колоннах, величественные минареты и купола - всем этим мы будем любоваться во время экскурсии-прогулки по городу.

Обед в местном ресторане включен.