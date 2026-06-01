Описание тура
Погрузитесь в солнечный Узбекистан! Знаменитые исторические памятники, вкуснейшая национальная кухня, вековые традиции, живописная природа, фрукты круглый год - всё это Узбекистан. Наш тур - это классическое путешествие по всем Must-See местам Узбекистана. Мы побываем в исторических городах: Хива, Бухара, Самарканд. Погуляем по современной столице с исторической частью - Ташкенту. Познакомимся с традициями местного населения, увезем с собой уникальные сувениры и отличное настроение.
Программа тура по дням
Прибытие в Ургенч и экскурсия по Хиве
Добро пожаловать в Узбекистан!
Прилетайте в аэропорт города Ургенч утром к началу тура! Персональная встреча в аэропорту включена в стоимость. Трансфер в город Хива. Заселение в отель стандартное после 14:00 (при необходимости вы можете заказать дополнительную ночь в отеле).
Примерно в 11 утра начало экскурсии по Хиве. Хива это уникальный и безгранично колоритный город, который удивит любого гостя и оставит после себя кучу воспоминаний. Он как будто сошел со страниц книг об Алладине и Шахерезаде. Целый город входит в состав наследия Юнеско и вы увидите почему, когда прибудете сюда. Исторические медресе с неповторимым орнаментом, тонкая резьба на деревянных колоннах, величественные минареты и купола - всем этим мы будем любоваться во время экскурсии-прогулки по городу.
Обед в местном ресторане включен.
Ташкент
Ташкент это город - зеркало, с одной стороны исторический город, с другой - современная, динамично развивающаяся столица.
Мы посетим исторические достопримечательности Ташкента - в старом городе комплекс Хаст Имам, медресе Кукельдаш и Базар Чорсу. А в новом городе центральный Сквер, Бродвей, здание театра Оперы и Балета. Увидим самые красивые станции метро, и знаковые места города.
Заключительный обед с узбекской кухней включен.
А вечером рекомендую посетить поющие фонтаны и полюбоваться огнями ночного города.
Самарканд
О Самарканде ходят легенды! Это поистине уникальный город со своей величественной архитектурой, восточными традициями, своей кухней и весельем. Мы посетим главные достопримечательности Самарканда. Увидим золотую мечеть на знаменитой Площади Регистан. Почтим память великого полководца в грандиозном мавзолее Амир Тимура. Узнаем какой святой, почитаемый представителями трех религий, охраняет город. Почувствуем благоговение посетив самое святое место в комплексе Шахи Зинда и обнаружив себя среди изумительных голубых мозаичных стен комплекса.
На обед отведаем знаменитый самаркандский неперемешанный плов.
Самарканд
Сегодня мы продолжим нашу прогулку по Самарканду. Перепробуем разные виды сладостей на базаре Сиаб. Увидим какой должна была быть самая большая мечеть, построенная Амиром Тимуром. Доедем до живописного местечка Конигиль, где вручную делают бумагу из коры тутового дерева по древней технологии. А также посетим ковровую фабрику, где увидим как ткут уникальные шелковые ковры ручной работы. И новый туристический комплекс с национальными павильонами на берегу канала.
Обед в местном ресторане включен.
И после насыщенного дня поедем в Ташкент вечерним поездом.
Бухара
Утром мы продолжим экскурсию. Нас ждет: Крепость-цитадель Арк, в которой располагался дворец эмира; Мечеть Боло Хауз с изумительными деревянными колоннами; Мавзолей Саманидов - постройка 10 века, украшенная неповторимой кладкой из жжённых кирпичей. Ситораи Мохи Хоса - загородний дворец бухарских эмиров.
Обед с национальными блюдами включен.
А после обеда мы поедем в Самарканд на поезде.
Бухара
Священная, благородная, купол ислама - так называют Бухару. Но кроме центра мусульманства этот город также славился как торговый центр региона. Поэтому готовьтесь встречать ряды шелка, специй, национальной одежды, мастерские ножей и т. д.
Во время нашей сегодняшней прогулки по городу мы окунемся в очарование древнего города и посетим: знаменитый минарет и мечеть Калян, купольные торговые центры и комплекс Ляби-Хауз у живописного древнего водоема, мечеть Магоки Аттори, парные медресе. Узнаем кем был Ходжа Насреддин и почему местные жители поставили памятник ему и его ослику. Вдохнем запах восточных специй и поддержим традицию поторговаться с местными продавцами.
Пообедаем в колоритном местном ресторане.
А вечером вы можете прогуляться по старому городу, полюбоваться подсветкой. Говорят, что вечерние прогулки по Бухаре несут в себе особую энергетику. Город раскрывается с другой стороны.
Ташкент, завершение тура
Наше путешествие подходит к концу. Для вас будет организован трансфер в аэропорт соответственно времени вашего вылета.
Надеюсь вы будете отзываться об этом путешествии не иначе как удивительное и самые лучшие впечатления останутся с вами навсегда, как и масса неповторимых фотографий.
Барханы Красной пустыни
Утром у нас будет немного свободного времени. Вы можете еще раз прогуляться по древнему городу, подняться на смотровую площадку, или заглянуть в ремесленные мастерские. Рекомендую посетить Музей Шёлка, или же отправиться в Комплекс Арда покататься на лодке вдоль канала.
В 12:00 мы выезжаем из Хивы в Бухару на авто. Дорога занимает около 7 часов. По пути можно будет остановиться в кафе и подкрепиться. Мы проедем через пустыню Кызыл Кум, что переводится как Красные Пески. Вы увидите песчаные пейзажи и, если повезет, таких пустынных обитателей как тушканчики или степные орлы.
К вечеру прибудем в Бухару и заселимся в отель. Особую атмосферу в городе создают узкие улочки и традиционные восточные дома. Именно здесь мы подобрали для вас бутик-отель в национальном стиле.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на базе двухместного номера
- Питание (завтраки в отелях, 6 обедов)
- Транспорт на все трансферы, переезды и экскурсии по программе
- Билеты на поезда
- Гид-экскурсовод (локальные гиды в каждом городе для маленьких групп, либо гид-сопровождающий для групп больше 5 человек)
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины, кроме указанных
- Алкогольные и прохладительные напитки
- Ранние/поздние заезды/выезды
- Входные билеты на достопримечательности
- Доплата за одноместное размещение
- Чаевые гиду и водителям (по желанию)