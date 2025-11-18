Пеший тур по Коканду: история, культура и жизнь долины. Прогуляйтесь по старинным улочкам Коканда и прикоснитесь к наследию Ферганской долины.
Вас ждут: дворец Худоярхана — символ величия Кокандского ханства, мечеть Джами и медресе Нарбута-бия — духовные центры города, медресе Дастурхончи — традиции восточного гостеприимства, а также экоцентр «Мехригие» — современная Фергана с заботой о будущем.
Описание экскурсии
Пеший тур по Коканду: история, культура и жизнь долины Откройте для себя Фергану с другой стороны — медленно, вдумчиво и с чувством. Эта пешеходная экскурсия — путешествие в прошлое, где каждая улица хранит отголоски древнейших династий, духовных традиций и культурного наследия Ферганской долины. Маршрут охватывает важнейшие историко-архитектурные памятники города, а также живой культурный центр:
- Дворец Худоярхана — величественный архитектурный ансамбль XIX века, резиденция последнего правителя Кокандского ханства. Великолепие резных орнаментов, цветной росписи и исторических экспонатов погружает в эпоху восточной власти и изысканного вкуса.
- Мечеть Джами — действующая пятничная мечеть, построенная в классическом стиле Средней Азии. Здесь вы увидите характерные резные колонны и узнаете о роли мечети в жизни города.
- Медресе Нарбута-бия — одно из старейших духовных учебных заведений региона, где когда-то обучались лучшие улемы долины. Атмосфера знания и тишины ощущается здесь до сих пор.
- Медресе Дастурхончи — небольшое, но важное место, где изучали традиции гостеприимства и восточной кулинарии. Это уникальный архитектурный объект, посвящённый искусству приёма гостей.
Экоцентр «Мехригие» — современное пространство, где сочетаются забота об окружающей среде, просветительская работа и любовь к природе. Это место расскажет о жизни Ферганской долины сегодня: бережно, осознанно и с заботой о будущем. Важная информация:.
В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей, поэтому просим иметь при себе закрытую одежду, а женщинам взять с собой платок для покрытия головы и плеч. Также возьмите с собой солнцезащитные очки, крем от загара, личную аптечку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Худоярхана
- Мечеть Джами
- Медресе Нарбута-бия
- Медресе Дастурхончи
- Экоцентр «Мехригие»
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Транспорт/трансфер
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей
- Поэтому просим иметь при себе закрытую одежду
- А женщинам взять с собой платок для покрытия головы и плеч. Также возьмите с собой солнцезащитные очки
- Крем от загара
- Личную аптечку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Коканда
