Пеший тур по Коканду: история, культура и жизнь долины Откройте для себя Фергану с другой стороны — медленно, вдумчиво и с чувством. Эта пешеходная экскурсия — путешествие в прошлое, где каждая улица хранит отголоски древнейших династий, духовных традиций и культурного наследия Ферганской долины. Маршрут охватывает важнейшие историко-архитектурные памятники города, а также живой культурный центр:

Дворец Худоярхана — величественный архитектурный ансамбль XIX века, резиденция последнего правителя Кокандского ханства. Великолепие резных орнаментов, цветной росписи и исторических экспонатов погружает в эпоху восточной власти и изысканного вкуса.

Мечеть Джами — действующая пятничная мечеть, построенная в классическом стиле Средней Азии. Здесь вы увидите характерные резные колонны и узнаете о роли мечети в жизни города.

Медресе Нарбута-бия — одно из старейших духовных учебных заведений региона, где когда-то обучались лучшие улемы долины. Атмосфера знания и тишины ощущается здесь до сих пор.

Медресе Дастурхончи — небольшое, но важное место, где изучали традиции гостеприимства и восточной кулинарии. Это уникальный архитектурный объект, посвящённый искусству приёма гостей.

Экоцентр «Мехригие» — современное пространство, где сочетаются забота об окружающей среде, просветительская работа и любовь к природе. Это место расскажет о жизни Ферганской долины сегодня: бережно, осознанно и с заботой о будущем. Важная информация:.

В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей, поэтому просим иметь при себе закрытую одежду, а женщинам взять с собой платок для покрытия головы и плеч. Также возьмите с собой солнцезащитные очки, крем от загара, личную аптечку.