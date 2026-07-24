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взрослых, но при этом нескучной для детей. Избранный маршрут (Маргилан, Фергана, Наманган, Риштан и древний город Аксикент) и работа гида превзошли все наши ожидания.

Сардорбек прекрасно адаптировал информацию: исторические факты подавались через увлекательные легенды, сказки и народную мудрость. Темп экскурсий был выстроен грамотно, без суеты и гонки за достопримечательностями, с учетом приемов пищи и комфортного времени в пути.

Мы с семьей остались под большим впечатлением от высокопрофессиональной работы Сардорбека. Огромное спасибо за профессионализм, эрудицию, четкую организацию и искреннюю теплоту!

Гид, к которому хочется возвращаться. Гид, которого хочется рекомендовать. 100 баллов из 5)