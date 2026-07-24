Приглашаю вместе исследовать бывшую столицу процветающего Кокандского ханства! Вы увидите старинные медресе, побываете в роскошном дворце Худоярхана и в мечети Джами.
Заглянете в уютный городской парк и пройдете по аутентичным восточным кварталам, где неспешно течет повседневная жизнь.
Заглянете в уютный городской парк и пройдете по аутентичным восточным кварталам, где неспешно течет повседневная жизнь.
Описание экскурсии
Самобытный Коканд
Я покажу вам все главные достопримечательности города. В программе экскурсии:
- Дворец Худоярхана — великолепный дворец последних правителей Кокандского ханства. Вы раскроете особенности среднеазиатского зодчества, полюбуетесь резными и расписными узорами.
- Мечеть Джами — соборная мечеть на площади Чорсу. Я поделюсь ее богатой историей и расшифрую особенности архитектуры.
- Медресе Нарбута-бия — самое большое действующее медресе Коканда. Вы узнаете, как строится учебный процесс в медресе и в чем его отличие от обычного школьного образования.
- Медресе Дастурхончи — миниатюрный медресе в старой части города. Вы услышите о его прошлом и понаблюдаете за окружающей жизнью, наполненной уютом и традиционным восточным духом.
- Экоцентр Мехригие — вы посетите частную ферму, где выращивают редкие для нашей местности растения и производят из них органические медикаменты.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: дворец Худоярхана — 25 тысяч сум, мечеть Джами — 25 тысяч сум
- Возможно провести экскурсию для 4-10 человек на арендованном транспорт — 219 долларов за группу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Любое место в городе Коканд, только сообщите заранее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сардорбек — ваш гид в Коканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 102 туристов
Здравствуйте, я родился и живу в Узбекистане. Работаю гидом вот уже более 12 лет. Также занимаюсь горным пешим туризмом, спортом и рисованием, люблю слушать музыку и исследовать новые неизведанные места. С радостью стану вашим проводником по любимой стране!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за потрясающий двухдневный тур по Ферганской долине. Путешествовать с семьей — это всегда задача со звездочкой, особенно когда хочется, чтобы поездка была познавательной для
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Сардорбек был нашим гидом по Ферганской долине. За 2 дня мы посмотрели очень много. А самое главное, мы увидели местную жизнь изнутри. Маршрут был составлен с учётом наших пожеланий и
+2
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Нас было 12 человек, группа якутских журналистов. Приехали в Маргилан на поезде в 06:15. По договоренности гид Сардорбек организовал нам трансфер до гостевого дома. Затем повез на завтрак. Итак за
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Отличная ознакомительная экскурсия по Коканду очень умно структурированная. Мы проехали и прошли по разным временам города - классические памятники древности (дворец хана, некрополь, медресе, мечеть) и до современности - ферма, где выращивают тропические и прочие растения, используемые в фармакологии. Гид отлично говорит по-русски и по-английски. С ним интересно пообщаться. Рекомендую! И замечу, что Коканд - фантастический город!
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К
Спасибо огромное Сардорбеку за чудесный день и знакомство с древним Кокандом. Интересный рассказ, грамотная речь, искромётный юмор, хорошее настроение, великолепные исторические знания. Всё в меру и сбалансированно! Нам очень понравилось! Очень рекомендуем пользоваться его услугами!
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Э
Посетили Узбекистан в марте 2023 года. Настоятельно рекомендуем двухдневную экскурсию по Ферганской долине. Наш гид, товарищ и брат на эти два дня стал Сардорбек: замечательный рассказчик, знаток своего края и
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