Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Коканд
Посетить древний город в Ферганской долине и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: Любое место в городе Коканд, только сообщите заран...
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от $99 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Первая встреча с Кокандом
Увидеть самые интересные места города на дружеской пешеходной прогулке
Начало: Возле дворца Худояр Хана
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от $80 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
В мастерскую риштанской керамики из Коканда
Увидеть, как живая глина превращается в сверкающий сосуд
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $150 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешая экскурсия в Незабываемый Коканд
Начало: По договоренности с туристом
$80
$100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Шёлковый путь: Риштан и Маргилан в Ферганской долине
Посетить мастерские гончаров, столицу шёлка и зороастрийские памятники - из Коканда
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от $160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Коканд: по следам великих
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$75 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за потрясающий двухдневный тур по Ферганской долине. Путешествовать с семьей — это всегда задача
+3
Вам был полезен этот отзыв?
И
Большое спасибо за экскурсию, чувствуется, что Умид не просто рассказчик, а коренной житель, искренне влюблённый в свой город. Умид увлекательно
Вам был полезен этот отзыв?
И
3 мая мы отправились в путешествие «Шёлковый путь: Риштан и Маргилан в Ферганской долине». Программа оказалась очень насыщенной. Умид был
Вам был полезен этот отзыв?
К
Спасибо огромное Сардорбеку за чудесный день и знакомство с древним Кокандом. Интересный рассказ, грамотная речь, искромётный юмор, хорошее настроение, великолепные исторические знания. Всё в меру и сбалансированно! Нам очень понравилось! Очень рекомендуем пользоваться его услугами!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Хочу поблагодарить Умида за отличную экскурсию по Коканду. Прекрасно провели время, было очень познавательно и интересно. Умид очень увлечён своим делом, прекрасно знает и передаёт историю и культуру своих родных мест. Благодарим, будем рекомендовать знакомым👍
Вам был полезен этот отзыв?
М
Вот и закончилось наше путешествие по Ферганской долине! Огромное спасибо Сардору за прекрасную организацию, интересные экскурсии, постоянную заботу во время
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия, было интересно и познавательно. Узнали много нового, экскурсовод очень увлеченный человек, спасибо огромное за экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Интересный рассказ, сбалансированное время. Нам все понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Ездили на экскурсию в Коканд с местным гидом Сардорбеком. Гид заехал за нами в отель утром в назначенное время. Сардор
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия длится 5 часов, но это не в ее пользу. Полезный материал, конечно, был, но он был перемешан с личными
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 33 отзыва в Коканде
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Коканду
Самые популярные экскурсии в Коканде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Коканду в августе 2026
Сейчас в Коканде можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 75 до 160 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Приглашаем вас на экскурсии в Коканде на русском языке по Узбекистану. Мы предлагаем широкий выбор интересных маршрутов по доступным ценам, начиная от $75. Откройте для себя уникальные достопримечательности Коканда и Узбекистана