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Экскурсии в Коканде

Найдено 6 экскурсий в Коканде на русском языке, цены от $75, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Коканд
На машине
5 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Коканд
Посетить древний город в Ферганской долине и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: Любое место в городе Коканд, только сообщите заран...
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от $99 за всё до 3 чел.
Первая встреча с Кокандом
Пешая
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
Первая встреча с Кокандом
Увидеть самые интересные места города на дружеской пешеходной прогулке
Начало: Возле дворца Худояр Хана
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от $80 за человека
В мастерскую риштанской керамики из Коканда
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
В мастерскую риштанской керамики из Коканда
Увидеть, как живая глина превращается в сверкающий сосуд
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $150 за всё до 3 чел.
Пешая экскурсия в Незабываемый Коканд
Пешая
6 часов
-
20%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешая экскурсия в Незабываемый Коканд
Начало: По договоренности с туристом
$80$100 за всё до 6 чел.
Шёлковый путь: Риштан и Маргилан в Ферганской долине
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Шёлковый путь: Риштан и Маргилан в Ферганской долине
Посетить мастерские гончаров, столицу шёлка и зороастрийские памятники - из Коканда
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от $160 за всё до 3 чел.
Коканд: по следам великих
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Коканд: по следам великих
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$75 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Александра
Знакомьтесь, Коканд
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за потрясающий двухдневный тур по Ферганской долине. Путешествовать с семьей — это всегда задача
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со звездочкой, особенно когда хочется, чтобы поездка была познавательной для взрослых, но при этом нескучной для детей. Избранный маршрут (Маргилан, Фергана, Наманган, Риштан и древний город Аксикент) и работа гида превзошли все наши ожидания.
Сардорбек прекрасно адаптировал информацию: исторические факты подавались через увлекательные легенды, сказки и народную мудрость. Темп экскурсий был выстроен грамотно, без суеты и гонки за достопримечательностями, с учетом приемов пищи и комфортного времени в пути.
Мы с семьей остались под большим впечатлением от высокопрофессиональной работы Сардорбека. Огромное спасибо за профессионализм, эрудицию, четкую организацию и искреннюю теплоту!
Гид, к которому хочется возвращаться. Гид, которого хочется рекомендовать. 100 баллов из 5)

Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за потрясающий двухдневный тур по Ферганской долине. Путешествовать с семьей
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за потрясающий двухдневный тур по Ферганской долине. Путешествовать с семьей
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за потрясающий двухдневный тур по Ферганской долине. Путешествовать с семьей
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за потрясающий двухдневный тур по Ферганской долине. Путешествовать с семьей+3
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за потрясающий двухдневный тур по Ферганской долине. Путешествовать с семьей
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за потрясающий двухдневный тур по Ферганской долине. Путешествовать с семьей
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за потрясающий двухдневный тур по Ферганской долине. Путешествовать с семьей
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И
Первая встреча с Кокандом
Большое спасибо за экскурсию, чувствуется, что Умид не просто рассказчик, а коренной житель, искренне влюблённый в свой город. Умид увлекательно
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делился историческими фактами, по-настоящему удивлял деталями. Глубокое знание истории и душевная подача сделали наше первое свидание с Кокандом тёплым и незабываемым❤️👍🙏

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И
Шёлковый путь: Риштан и Маргилан в Ферганской долине
3 мая мы отправились в путешествие «Шёлковый путь: Риштан и Маргилан в Ферганской долине». Программа оказалась очень насыщенной. Умид был
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предельно внимателен ко всем нашим вопросам и просьбам, тонко учитывал пожелания и возможности. Отдельное спасибо за гибкость маршрута: нам невероятно повезло дополнительно заехать в Фергану, что стало прекрасным бонусом к основному плану. Благодаря ему поездка получилась не просто осмотром достопримечательностей, а лёгким и увлекательным погружением в культуру региона, восхищены были производством шёлка, где лицезрели воотчую этот нелегкий труд. Очень рекомендуем! Спасибо большое за прекрасное путешествие.

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К
Знакомьтесь, Коканд
Спасибо огромное Сардорбеку за чудесный день и знакомство с древним Кокандом. Интересный рассказ, грамотная речь, искромётный юмор, хорошее настроение, великолепные исторические знания. Всё в меру и сбалансированно! Нам очень понравилось! Очень рекомендуем пользоваться его услугами!
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Н
Первая встреча с Кокандом
Хочу поблагодарить Умида за отличную экскурсию по Коканду. Прекрасно провели время, было очень познавательно и интересно. Умид очень увлечён своим делом, прекрасно знает и передаёт историю и культуру своих родных мест. Благодарим, будем рекомендовать знакомым👍
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М
Знакомьтесь, Коканд
Вот и закончилось наше путешествие по Ферганской долине! Огромное спасибо Сардору за прекрасную организацию, интересные экскурсии, постоянную заботу во время
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поездки! Были охвачены его вниманием с момента выхода из аэропорта до конца маршрута. Сардор - отличный и аккуратный водитель, машина оказалась очень удобной и комфортной для поездок по долине. На экскурсиях видна вовлеченность гида в материал, глубокое знание предмета. Что очень приятно - Сардор внимательно относился ко всем нашим пожеланиям и оперативно адаптировал маршрут, добавляя новые объекты или интересные места для обеда/ужина. Благодаря Сардору удалось не только посмотреть исторические достопримечательности долины, но и повстречать прекрасных и отзывчивых людей. Тот факт, что Сардор проводит экскурсии и для иностранцев на хорошем английском языке, добавил авторитета в наших глазах.
Настоятельно рекомендуем!!!

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Валентина
Первая встреча с Кокандом
Отличная экскурсия, было интересно и познавательно. Узнали много нового, экскурсовод очень увлеченный человек, спасибо огромное за экскурсию!
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Александр
Знакомьтесь, Коканд
Интересный рассказ, сбалансированное время. Нам все понравилось.
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андрей
Знакомьтесь, Коканд
Ездили на экскурсию в Коканд с местным гидом Сардорбеком. Гид заехал за нами в отель утром в назначенное время. Сардор
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очень внимательный человек, поинтересовался - завтракали ли мы, предложил нам различные варианты завтрака в местных заведениях на любой вкус, от европейского до местного варианта, отвёз в очень симпатичное место, где мы вкусно поели. Также Сардор, по нашей просьбе, помог нам приобрести местную сим-карту и завёз в банк для обмена денег. Затем была комфортная дорога в Коканд. По пути Сардор постоянно обращал наше внимание на попадающиеся нам достопримечательности, рассказал нам много интересного об обычаях и укладе жизни узбеков, ну и конечно об истории Кокандского царства. Весь маршрут в Коканд был составлен удобно, продумано, увидели и узнали много красивого и интересного, передвигались и пешком, и на авто. Хочется отметить, что Сардор заранее позаботился о местах, где мы могли передохнуть в тени или пообедать. А к назначенному времени вечером нас ждал самый вкусный плов, который мы только пробовали. День получился очень насыщенным и запоминающийся. Рекомендуем всем замечательную экскурсию с Сардором по достопримечательностям Ферганской долины.

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О
Первая встреча с Кокандом
Экскурсия длится 5 часов, но это не в ее пользу. Полезный материал, конечно, был, но он был перемешан с личными
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размышлениями гида. Формат экскурсии скорее получился как "прогулка с местным жителем", а не профессиональная экскурсия. Коканд как туристический город не развился пока, поэтому, возможно, и еще нет традиций проведения экскурсии. Хотелось бы немного более структурированной подачи материала, и, если отбросить "лишнее" вполне хватило бы 2-3 часов. Но как человек Умид безусловно интересен и во всем было видно, что он очень старается.

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Всего 33 отзыва в Коканде

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Ответы на вопросы от путешественников по Коканду

Самые популярные экскурсии в Коканде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Знакомьтесь, Коканд;
  2. Первая встреча с Кокандом;
  3. В мастерскую риштанской керамики из Коканда;
  4. Пешая экскурсия в Незабываемый Коканд;
  5. Шёлковый путь: Риштан и Маргилан в Ферганской долине.
Сколько стоит экскурсия по Коканду в августе 2026
Сейчас в Коканде можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 75 до 160 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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