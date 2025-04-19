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жизнь изнутри. Маршрут был составлен с учётом наших пожеланий и интересов. Мы заходили в гости к мастерам- ремесленникам и к обычным людям, были на ткацком производстве в Маргилане, на винодельне в Фергане, в гончарой мастерской Алишера Назирова, у ножевого мастера в Чусте. Такде посетили многие знаковые исторические места этого региона. Обедали в очень колоритных местах, не туристических. Сардорбек прекрасный рассказчик, интересный собеседник и очень разносторонний человек! Рекомендуем его как проводника в прекрасный мир Узбекистана! От души благодарим и очень рады знакомству!