Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Коканд
Посетить древний город в Ферганской долине и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: Любое место в городе Коканд, только сообщите заран...
Завтра в 09:30
8 июн в 09:30
$99 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Кокандом
Увидеть самые интересные места города на дружеской пешеходной прогулке
Начало: Возле дворца Худояр Хана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$77 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В мастерскую риштанской керамики из Коканда
Увидеть, как живая глина превращается в сверкающий сосуд
Завтра в 10:00
8 июн в 10:00
$150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна19 апреля 2025Сардорбек был нашим гидом по Ферганской долине. За 2 дня мы посмотрели очень много. А самое главное, мы увидели местную
- ТТатьяна30 октября 2024Добрый день. Экскурсовод в Коканде нам понравился. Профессионал, внимательный, с хорошим знанием истории города, культуры страны и русского языка. Спасибо за персонал.
- ААнна25 сентября 2024Отлично погуляли по Коканду. Маршрут несложный, разнообразный. Гид интересный, гибкий. Организация четкая, без нареканий, очень клиентоориентировано
- ААлексей5 мая 2024У нас было 5 часов для знакомства с городом и его историей. Sardorbek показал основные достопримечательности города и рассказал историю
- оольга11 апреля 2024Умид показал нам город с разных сторон, со знанием дела подошёл к организации экскурсии. Когда наши пожелания изменились, быстро сориентировался
Ответы на вопросы от путешественников по Коканду в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коканде
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Коканду в июне 2025
Сейчас в Коканде в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 150. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Коканде? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке