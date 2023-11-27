Коканд — чистый, тихий, уютный и очень дружелюбный город с невероятной архитектурой. Вы увидите дворцы и усыпальницы древних правителей, фамильные дома купцов, напоминающие о традициях царской России. Рассмотрите нарядные мечети, оцените ухоженные улочки и услышите о местных традициях и культуре.

Описание

Что вас ожидает

Дворец Худояр Хана

В своё время для строительства дворца были приглашены более 300 мастеров со всего Кокандского ханства. Сегодня в его стенах размещается краеведческий музей, хранящий лишь фрагменты великих событий из жизни хана. О некоторых из них я расскажу. А также раскрою, кто разграбил имущество дворца и как некоторые предметы оказались в петербургском Эрмитаже.

Новые кварталы

Эта часть города возникла после вхождения Кокандского ханства в состав царской России. Здесь вы убедитесь, насколько архитектурный облик Коканда отличает его от других городов Средней Азии.

Комплекс Жами

Вы осмотрите террасу летней мечети и 99 колонн, поддерживающих деревянный навес. А я тем временем поделюсь секретами традиционной исламской росписи, которая украшает потолок.

Медресе Нарбутабека

Во время посещения архитектурного комплекса, состоящего из мечети, медресе и кладбища, вы узнаете, почему Коканду была уготована роль важного культурного центра. Изучите хронологию основных государственных реформ и проследите судьбы местных правителей.

Организационные детали