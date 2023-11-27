Увидеть самые интересные места города на обзорной экскурсии
Вы увидите дворцы и усыпальницы древних правителей, фамильные дома купцов, напоминающие о традициях царской России. Рассмотрите нарядные мечети, оцените ухоженные улочки и услышите о местных традициях и культуре.
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Описание
Что вас ожидает
Дворец Худояр Хана
В своё время для строительства дворца были приглашены более 300 мастеров со всего Кокандского ханства. Сегодня в его стенах размещается краеведческий музей, хранящий лишь фрагменты великих событий из жизни хана. О некоторых из них я расскажу. А также раскрою, кто разграбил имущество дворца и как некоторые предметы оказались в петербургском Эрмитаже.
Новые кварталы
Эта часть города возникла после вхождения Кокандского ханства в состав царской России. Здесь вы убедитесь, насколько архитектурный облик Коканда отличает его от других городов Средней Азии.
Комплекс Жами
Вы осмотрите террасу летней мечети и 99 колонн, поддерживающих деревянный навес. А я тем временем поделюсь секретами традиционной исламской росписи, которая украшает потолок.
Медресе Нарбутабека
Во время посещения архитектурного комплекса, состоящего из мечети, медресе и кладбища, вы узнаете, почему Коканду была уготована роль важного культурного центра. Изучите хронологию основных государственных реформ и проследите судьбы местных правителей.
Организационные детали
- Аренда транспорта оплачивается дополнительно: легковой седан + 40$ на весь день, минивэн — цена рассчитывается по запросу
- Входные билеты в некоторые объекты осмотра оплачиваются на месте: 25 000 сум (200 руб.) с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле дворца Худояр Хана
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.