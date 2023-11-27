Знакомьтесь, Коканд

Индивидуальная экскурсия в Коканде

Увидеть самые интересные места города на обзорной экскурсии

Коканд — чистый, тихий, уютный и очень дружелюбный город с невероятной архитектурой.

Вы увидите дворцы и усыпальницы древних правителей, фамильные дома купцов, напоминающие о традициях царской России. Рассмотрите нарядные мечети, оцените ухоженные улочки и услышите о местных традициях и культуре.
Знакомьтесь, Коканд
Знакомьтесь, Коканд
Знакомьтесь, Коканд
Знакомьтесь, Коканд
Знакомьтесь, Коканд
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Дворец Худояр Хана

В своё время для строительства дворца были приглашены более 300 мастеров со всего Кокандского ханства. Сегодня в его стенах размещается краеведческий музей, хранящий лишь фрагменты великих событий из жизни хана. О некоторых из них я расскажу. А также раскрою, кто разграбил имущество дворца и как некоторые предметы оказались в петербургском Эрмитаже.

Новые кварталы

Эта часть города возникла после вхождения Кокандского ханства в состав царской России. Здесь вы убедитесь, насколько архитектурный облик Коканда отличает его от других городов Средней Азии.

Комплекс Жами

Вы осмотрите террасу летней мечети и 99 колонн, поддерживающих деревянный навес. А я тем временем поделюсь секретами традиционной исламской росписи, которая украшает потолок.

Медресе Нарбутабека

Во время посещения архитектурного комплекса, состоящего из мечети, медресе и кладбища, вы узнаете, почему Коканду была уготована роль важного культурного центра. Изучите хронологию основных государственных реформ и проследите судьбы местных правителей.

Организационные детали

  • Аренда транспорта оплачивается дополнительно: легковой седан + 40$ на весь день, минивэн — цена рассчитывается по запросу
  • Входные билеты в некоторые объекты осмотра оплачиваются на месте: 25 000 сум (200 руб.) с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле дворца Худояр Хана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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