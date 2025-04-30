Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коканду — древнему городу с тысячелетней историей, некогда одному из ключевых торговых центров Великого Шёлкового пути. Здесь, среди дворцов и минаретов, европейских кварталов и восточных базаров, оживает история Кокандского ханства — сильного государства, сменившего 29 правителей и оставившего после себя богатое наследие архитектуры и культуры. Вы начнёте знакомство с роскошным Дворцом Худояр-хана — символом амбиций и власти последнего могущественного хана. Просторные внутренние дворы, резные порталы и изразцы позволят представить дворцовую жизнь XIX века. Затем вас ждёт прогулка по Европейскому кварталу, появившемуся после вхождения Коканда в состав Российской империи. Здесь, среди тенистых улиц и старинных зданий, вы ощутите атмосферу конца XIX – начала XX века. В комплексе Джами вы увидите уникальную мечеть с 99 резными колоннами и заглянете в музей прикладного искусства, где представлены изделия местных мастеров. В Квартальном центре Гузар вы узнаете о традиционном быте кокандцев, их ремёслах и семейных укладах. Дом-музей Хамзы расскажет вам о жизни и творчестве Хамзы Хакимзаде Ниязи — выдающегося поэта и реформатора, который оставил значительный след в истории региона. А в медресе Нарбутабека, одном из старейших учебных заведений XVIII века, вы почувствуете дух просвещения той эпохи. Завершится экскурсия в усыпальнице Дахма-и-Шахон — фамильной гробнице кокандских ханов. Это место напомнит о временах, когда Коканд был сердцем ханства и одним из культурных центров Средней Азии. Это путешествие по Коканду подарит вам не только красоту восточной архитектуры, но и глубокое понимание исторического пути Ферганской долины. Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.