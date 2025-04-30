Коканд — это город на стыке эпох и культур, где караваны Шёлкового пути сменились дворцами и банками Российской империи. Здесь величие восточной архитектуры соседствует с историей бурных перемен.
Вы узнаете о судьбе Худояр-хана — правителя, чья жестокость стала легендой, и увидите, как древний торговый центр превратился в важнейший форпост Туркестана.
Описание экскурсии
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коканду — древнему городу с тысячелетней историей, некогда одному из ключевых торговых центров Великого Шёлкового пути. Здесь, среди дворцов и минаретов, европейских кварталов и восточных базаров, оживает история Кокандского ханства — сильного государства, сменившего 29 правителей и оставившего после себя богатое наследие архитектуры и культуры. Вы начнёте знакомство с роскошным Дворцом Худояр-хана — символом амбиций и власти последнего могущественного хана. Просторные внутренние дворы, резные порталы и изразцы позволят представить дворцовую жизнь XIX века. Затем вас ждёт прогулка по Европейскому кварталу, появившемуся после вхождения Коканда в состав Российской империи. Здесь, среди тенистых улиц и старинных зданий, вы ощутите атмосферу конца XIX – начала XX века. В комплексе Джами вы увидите уникальную мечеть с 99 резными колоннами и заглянете в музей прикладного искусства, где представлены изделия местных мастеров. В Квартальном центре Гузар вы узнаете о традиционном быте кокандцев, их ремёслах и семейных укладах. Дом-музей Хамзы расскажет вам о жизни и творчестве Хамзы Хакимзаде Ниязи — выдающегося поэта и реформатора, который оставил значительный след в истории региона. А в медресе Нарбутабека, одном из старейших учебных заведений XVIII века, вы почувствуете дух просвещения той эпохи. Завершится экскурсия в усыпальнице Дахма-и-Шахон — фамильной гробнице кокандских ханов. Это место напомнит о временах, когда Коканд был сердцем ханства и одним из культурных центров Средней Азии. Это путешествие по Коканду подарит вам не только красоту восточной архитектуры, но и глубокое понимание исторического пути Ферганской долины. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Худоярхана
- Европейский квартал
- Комплекс Джами
- Квартальный центр Гузар
- Дом музей Хамзы
- Медресе Нарбутабека
- Усыпальница правителей
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
30 апр 2025
