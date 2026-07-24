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Древние крепости Хорезма и музей Савицкого
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Нукус и Каракалпакстан - степной запад Узбекистана
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Знакомство с Нукусом: искусство, история и традиции Каракалпакстана
Музеи им. Савицкого и истории и культуры и мастерская по производству юрт
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Ответы на вопросы от путешественников по Нукусу в категории «Индивидуальные»
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