2000 ступеней в пещеру к Святому давиду

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Исполнение самых сокровенных желаний, восстановление здоровья, рождение долгожданного первенца — все это просят паломники со всего мира в одном из известнейших святых мест Узбекистана. Мы отправляемся с вами в Аксай, к пещере Хазрат Дауд. По дороге вы сможете насладиться великолепными горными пейзажами, поднявшись на смотровую площадку.
2000 ступеней в пещеру к Святому давиду
2000 ступеней в пещеру к Святому давиду
2000 ступеней в пещеру к Святому давиду
2000 ступеней в пещеру к Святому давиду
2000 ступеней в пещеру к Святому давиду
2000 ступеней в пещеру к Святому давиду
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Пещера Хазрат Дауд
  • Лестница 2000 ступеней
  • Долина Самарканда со смотровой площадки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Город священных местСамарканд – город священных мест, а в его окрестностях можно найти удивительные достопримечательности. Так, например, всего в 40 км. от города, у подножия гор, расположена уникальная пещера Хазрата Дауда (Святого Давида), которая находится на каменистом склоне. Это сакральное место, и сюда приходит много паломников. К тому же, дорога к пещере живописна, и прогулка доставит массу удовольствия, а после посещения пещеры можно почувствовать душевную легкость. Если вы хотите дополнить свой отдых в Самарканде, то однодневный тур к пещере Хазрата Дауда станет отличным решением. В горыМы выезжаем из Самарканда в село Аксай (40 км). Вы окажетесь у подножия горы, на высоте 980 метров, куда ведут две дороги: лестница из 2000 ступеней и конная тропа. Подъем по лестнице отнимает много времени и сил, поэтому лучше подняться на лошадях или осликах. Вы окажетесь у мечети и смотровой площадки (на высоте 1280 метров), откуда открывается отличный панорамный вид на долину Самарканда. Святой Давид и легендарная лестницаПосле ознакомления с мечетью и наслаждения прекрасными видами, вас ждет спуск к пещере Хазрата Дауда, к которой ведет лестница из 200 ступеней. Помимо осмотра пещеры, вы сможете прогуляться по туннелю до отпечатков ладоней и ступней Святого Давида. В завершение нашего мероприятия мы спустимся по лестнице 2000 ступеней к селу Аксай и после вернемся в Самарканд. Организационные детали:• Транспорт и гид будут сопровождать вас на экскурсии.
  • Необходима хорошая физическая подготовка.
  • Экскурсия проводится с детьми старше 12 лет.
  • Надевайте комфортную и свободную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуга гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Транспорт и гид будут сопровождать вас на экскурсии.
  • Необходима хорошая физическая подготовка.
  • Экскурсия проводится с детьми старше 12 лет.
  • Надевайте комфортную и свободную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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