Необходима хорошая физическая подготовка.

Экскурсия проводится с детьми старше 12 лет.

Надевайте комфортную и свободную одежду и обувь.

Город священных местСамарканд – город священных мест, а в его окрестностях можно найти удивительные достопримечательности. Так, например, всего в 40 км. от города, у подножия гор, расположена уникальная пещера Хазрата Дауда (Святого Давида), которая находится на каменистом склоне. Это сакральное место, и сюда приходит много паломников. К тому же, дорога к пещере живописна, и прогулка доставит массу удовольствия, а после посещения пещеры можно почувствовать душевную легкость. Если вы хотите дополнить свой отдых в Самарканде, то однодневный тур к пещере Хазрата Дауда станет отличным решением. В горыМы выезжаем из Самарканда в село Аксай (40 км). Вы окажетесь у подножия горы, на высоте 980 метров, куда ведут две дороги: лестница из 2000 ступеней и конная тропа. Подъем по лестнице отнимает много времени и сил, поэтому лучше подняться на лошадях или осликах. Вы окажетесь у мечети и смотровой площадки (на высоте 1280 метров), откуда открывается отличный панорамный вид на долину Самарканда. Святой Давид и легендарная лестницаПосле ознакомления с мечетью и наслаждения прекрасными видами, вас ждет спуск к пещере Хазрата Дауда, к которой ведет лестница из 200 ступеней. Помимо осмотра пещеры, вы сможете прогуляться по туннелю до отпечатков ладоней и ступней Святого Давида. В завершение нашего мероприятия мы спустимся по лестнице 2000 ступеней к селу Аксай и после вернемся в Самарканд. Организационные детали:• Транспорт и гид будут сопровождать вас на экскурсии.