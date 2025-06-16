Если вы хотите увидеть все главные достопримечательности сразу, или у вас всего один день на знакомство с Самаркандом, то эта экскурсия создана для вас. Вы увидите красивейшие мавзолей Гур-Эмир и
Описание экскурсииПутешественники узнают: 1) Как возник Самарканд, когда стал столицей Узбекистана и какую роль играл на Великом Шёлковом пути 2) О возрождении старого и нового Самарканда 3) О правлении Тамерлана и его потомков 4) Как развивались городские кварталы в феодальную, имперскую, советскую и современную эпохи 5) Об архитектурных особенностях мечетей и медресе 6) Что было раньше на тех местах, где сейчас воздвигнуты знаковые памятники архитектуры 7) Что осталось настоящего, а что — недавняя историческая реконструкция 8) Где находились крепостные стены,городские ворота в разные времена и самое священное место в Самарканде 9) Об учёном Мирзо Улугбеке и его открытиях в области астрономии 10) О самаркандском застолье,важных обычаях и многом другом!
Ежедневно по договоренности
- 1 Университетский бульвар
- 2 Комплекс Рухабад
- 3 Мавзолей Гур-Эмир
- 4 Площадь Регистан
- 5) Кварталы (Махалли)
- 6 Мечеть Биби-ханым
- 7 Сиабский базар
- 8 Некрополь Шахи-Зинда
- 9 Ковровая фабрика «Худжум»
- Услуги профессионального и сертифицированного гида
- Яркие фото на память, которые пополнят семейную коллекцию
- Во время экскурсии предполагается одна поездка на такси, которая входит в стоимость экскурсии. Мы отправимся в центр плова и оценим вкус настоящего самаркандского плова. Он обычно бывает с 11:00 до 14:00 и с 18:00 до 21:00. На ваше усмотрение.
- Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (Их общая стоимость 19$ за человека на все объекты)
- По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Доплата за легковое авто (до 3 человек) составит 60$, микроавтобус (до 8 человек) - 80$
- По запросу проведу экскурсию для большего количества участников, в том числе для организованных групп от 25 до 50 человек. Детали уточняйте в личных сообщениях.
Начало: Встречаемся на университетском бульваре у памятника Тамерлану
Завершение: Ковровая фабрика «Худжум»
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
А
Алексей
16 июн 2025
Путешествовали большой компанией - 8 человек и решили познакомиться с Самаркандом поближе, узнать его историю, оценить красоту и гостеприимство. Отдельное спасибо Шохруху, гиду, который знает про свой город всё и
Н
Николай
16 мая 2025
Интересный город дающий представление об эпохе 13-14 веков
К
Кристина
10 мар 2025
