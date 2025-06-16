Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше площадь Регистан, познакомитесь с архитектурными сооружениями дореволюционного периода:русско-китайским банком и женской гимназией, посетите средневековые мечети Биби-ханым и Хазрат-Хызр,а также изящные усыпальницы неповторимого ансамбля Шахи-Зинда и сказочный парк имени И. Каримова. Погуляете по квартальным общинам «махаллям» и главной гастрономической улице,где вас не оставят равнодушным приятный запах хрустящей самсы,шашлыков и плова.



А еще вас ждёт посещение ковровой фабрики «Худжум», колоритный Сиаб-базар и знакомство с самаркандскими обычаями и традициями,которые актуальны на сегодняшний день Если вы хотите увидеть все главные достопримечательности сразу, или у вас всего один день на знакомство с Самаркандом, то эта экскурсия создана для вас. Вы увидите красивейшие мавзолей Гур-Эмир и 5 3 отзыва

Одил Ваш гид в Самарканде Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-8 человек Когда Ежедневно по договоренности 25% Скидка на заказ 120 выгода $30 $90 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Путешественники узнают: 1) Как возник Самарканд, когда стал столицей Узбекистана и какую роль играл на Великом Шёлковом пути 2) О возрождении старого и нового Самарканда 3) О правлении Тамерлана и его потомков 4) Как развивались городские кварталы в феодальную, имперскую, советскую и современную эпохи 5) Об архитектурных особенностях мечетей и медресе 6) Что было раньше на тех местах, где сейчас воздвигнуты знаковые памятники архитектуры 7) Что осталось настоящего, а что — недавняя историческая реконструкция 8) Где находились крепостные стены,городские ворота в разные времена и самое священное место в Самарканде 9) Об учёном Мирзо Улугбеке и его открытиях в области астрономии 10) О самаркандском застолье,важных обычаях и многом другом!

Ежедневно по договоренности Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? 1 Университетский бульвар

2 Комплекс Рухабад

3 Мавзолей Гур-Эмир

4 Площадь Регистан

5) Кварталы (Махалли)

6 Мечеть Биби-ханым

7 Сиабский базар

8 Некрополь Шахи-Зинда

9 Ковровая фабрика «Худжум» Что включено Услуги профессионального и сертифицированного гида

Яркие фото на память, которые пополнят семейную коллекцию

Во время экскурсии предполагается одна поездка на такси, которая входит в стоимость экскурсии. Мы отправимся в центр плова и оценим вкус настоящего самаркандского плова. Он обычно бывает с 11:00 до 14:00 и с 18:00 до 21:00. На ваше усмотрение. Что не входит в цену Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (Их общая стоимость 19$ за человека на все объекты)

По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Доплата за легковое авто (до 3 человек) составит 60$, микроавтобус (до 8 человек) - 80$

По запросу проведу экскурсию для большего количества участников, в том числе для организованных групп от 25 до 50 человек. Детали уточняйте в личных сообщениях. Где начинаем и завершаем? Начало: Встречаемся на университетском бульваре у памятника Тамерлану Завершение: Ковровая фабрика «Худжум» Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по договоренности Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.