Мои заказы

Неизведанный Самарканд

Если вы хотите увидеть все главные достопримечательности сразу, или у вас всего один день на знакомство с Самаркандом, то эта экскурсия создана для вас. Вы увидите красивейшие мавзолей Гур-Эмир и
читать дальше

площадь Регистан, познакомитесь с архитектурными сооружениями дореволюционного периода:русско-китайским банком и женской гимназией, посетите средневековые мечети Биби-ханым и Хазрат-Хызр,а также изящные усыпальницы неповторимого ансамбля Шахи-Зинда и сказочный парк имени И. Каримова. Погуляете по квартальным общинам «махаллям» и главной гастрономической улице,где вас не оставят равнодушным приятный запах хрустящей самсы,шашлыков и плова.

А еще вас ждёт посещение ковровой фабрики «Худжум», колоритный Сиаб-базар и знакомство с самаркандскими обычаями и традициями,которые актуальны на сегодняшний день

5
3 отзыва
Неизведанный Самарканд
Неизведанный Самарканд
Неизведанный Самарканд

Описание экскурсии

Путешественники узнают: 1) Как возник Самарканд, когда стал столицей Узбекистана и какую роль играл на Великом Шёлковом пути 2) О возрождении старого и нового Самарканда 3) О правлении Тамерлана и его потомков 4) Как развивались городские кварталы в феодальную, имперскую, советскую и современную эпохи 5) Об архитектурных особенностях мечетей и медресе 6) Что было раньше на тех местах, где сейчас воздвигнуты знаковые памятники архитектуры 7) Что осталось настоящего, а что — недавняя историческая реконструкция 8) Где находились крепостные стены,городские ворота в разные времена и самое священное место в Самарканде 9) Об учёном Мирзо Улугбеке и его открытиях в области астрономии 10) О самаркандском застолье,важных обычаях и многом другом!

Ежедневно по договоренности

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1 Университетский бульвар
  • 2 Комплекс Рухабад
  • 3 Мавзолей Гур-Эмир
  • 4 Площадь Регистан
  • 5) Кварталы (Махалли)
  • 6 Мечеть Биби-ханым
  • 7 Сиабский базар
  • 8 Некрополь Шахи-Зинда
  • 9 Ковровая фабрика «Худжум»
Что включено
  • Услуги профессионального и сертифицированного гида
  • Яркие фото на память, которые пополнят семейную коллекцию
  • Во время экскурсии предполагается одна поездка на такси, которая входит в стоимость экскурсии. Мы отправимся в центр плова и оценим вкус настоящего самаркандского плова. Он обычно бывает с 11:00 до 14:00 и с 18:00 до 21:00. На ваше усмотрение.
Что не входит в цену
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (Их общая стоимость 19$ за человека на все объекты)
  • По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Доплата за легковое авто (до 3 человек) составит 60$, микроавтобус (до 8 человек) - 80$
  • По запросу проведу экскурсию для большего количества участников, в том числе для организованных групп от 25 до 50 человек. Детали уточняйте в личных сообщениях.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся на университетском бульваре у памятника Тамерлану
Завершение: Ковровая фабрика «Худжум»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Алексей
16 июн 2025
Путешествовали большой компанией - 8 человек и решили познакомиться с Самаркандом поближе, узнать его историю, оценить красоту и гостеприимство. Отдельное спасибо Шохруху, гиду, который знает про свой город всё и
читать дальше

даже больше. Приятно видеть человека, который не просто рассказывает заученный текст, а действительно хочет донести всё то, что знает он, до своих гостей. Мы посетили мавзолеи значимых людей того времени, центральную площадь, узнали про становление Самарканда как столицы Великого Шёлкового пути. После экскурсии Шохрух сопроводил нас на местный рынок и показал где и что выгоднее купить. В Самарканде красиво, жарко и вкусно))))

Н
Николай
16 мая 2025
Интересный город дающий представление об эпохе 13-14 веков
К
Кристина
10 мар 2025

Похожие экскурсии из Самарканда

О Самарканде с любовью
На машине
5 часов
154 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
О Самарканде с любовью
Увидеть, услышать и почувствовать главное о сказочном городе на обзорной экскурсии
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
$188 за всё до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
На машине
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$170 за всё до 4 чел.
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$156 за человека
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самарканде