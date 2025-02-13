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девушка и одна планировала туда ехать. К счастью, вспомнила про это приложении и нашла тут организатора Азамата, который назначил потрясающего гида Диёра. Все рассказал, показал, подождал сколько нужно. Очень тактичный и образованный. Машина чистая, комфортное вождение. Попросила на обратном пути проехать и сделать остановку у самой вкусной самсы - она действительно оказалась очень вкусной. И кстати, это был единственный организатор из 8 с которыми я пообщалась накануне, который ответил на все вопросы, подсказал как одеться в горы, так как февраль и холодно. Так что, очень рекомендую данную организацию.