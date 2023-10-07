Отправиться туда, где исполняются желания, и полюбоваться пейзажами
Самарканд — город священных мест, а в его окрестностях можно найти удивительные достопримечательности. Так, всего в 40 км от него расположена уникальная пещера Хазрата Дауда (Св. Давида) на каменистом склоне. Это не только сакральное место, но и просто красивая природная локация. Вы насладитесь видами, а после посещения пещеры сможете почувствовать душевную лёгкость.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Выезжаем из Самарканда в 10:00 и направляемся в село Аксай (40 км).
- Вы окажетесь на высоте 980 метров у подножия горы, на которую ведут две дороги: лестница из 2000 ступеней и конная тропа. В зависимости от вашей физической подготовки вы выберете, как совершить восхождение — пешком или на лошадях/осликах.
- На высоте 1280 метров вас будет ждать мечеть и смотровая площадка, откуда открывается отличный панорамный вид на долину Самарканда.
- Затем начнётся спуск к пещере Хазрата Дауда, куда ведёт лестница из 200 ступеней. Вы осмотрите пещеру, пройдёте по туннелю до отпечатков ладоней и ступней Святого Давида. Здесь можно загадать самое заветное желание.
- Далее возвращаемся к мечети и спускаемся по лестнице из 2000 ступеней (спуск вниз доступен людям с любой физической подготовкой) к селу Аксай, откуда едем в Самарканд.
Организационные детали
- Мы заберём вас на комфортабельном авто и по окончании отвезём обратно.
- Поездка рекомендуется людям с хорошей физической подготовкой.
- К участию допускаются дети старше 12 лет.
- Дополнительно оплачивается подъём на лошадях/осликах — 10–15 $/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 403 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!
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