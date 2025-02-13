Самарканд — город священных мест, а в его окрестностях можно найти удивительные достопримечательности. Так, всего в 40 км от него расположена уникальная пещера Хазрата Дауда (Св. Давида) на каменистом склоне. Это не только сакральное место, но и просто красивая природная локация. Вы насладитесь видами, а после посещения пещеры сможете почувствовать душевную лёгкость.
Описание экскурсии
- Выезжаем из Самарканда в 10:00 и направляемся в село Аксай (40 км).
- Вы окажетесь на высоте 980 метров у подножия горы, на которую ведут две дороги: лестница из 2000 ступеней и конная тропа. В зависимости от вашей физической подготовки вы выберете, как совершить восхождение — пешком или на лошадях/осликах. После рассказа гида у памятника подъём наверх осуществляется самостоятельно.
- На высоте 1280 метров вас будет ждать мечеть и смотровая площадка, откуда открывается отличный панорамный вид на долину Самарканда.
- Затем начнётся спуск к пещере Хазрата Дауда, куда ведёт лестница из 200 ступеней. Вы осмотрите пещеру, пройдёте по туннелю до отпечатков ладоней и ступней Святого Давида. Здесь можно загадать самое заветное желание.
- Далее возвращаемся к мечети и спускаемся по лестнице из 2000 ступеней (спуск вниз доступен людям с любой физической подготовкой) к селу Аксай, откуда едем в Самарканд.
Организационные детали
- Мы заберём вас на комфортабельном авто и по окончании отвезём обратно.
- Поездка рекомендуется людям с хорошей физической подготовкой.
- Подъём занимает около 1 ч, спуск — также около 1 ч.
- К участию допускаются дети старше 12 лет.
- Дополнительно оплачивается подъём на лошадях/осликах — 10–15 $/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3546 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень хотела попасть в Пещеру Хазрата Дауда и долго не могла найти адекватного организатора и хорошо говорящего на русском языке гида+чтобы было все официально, чтобы была гарантия, так как я
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Нас в поездке сопровождал Ойбек. Отличный собеседник, образованный и эрудированный человек. Прошел с нами весь маршрут, объяснял обычаи и правила, связанные с пещерой. Прямо почувствовали отеческую заботу о нас, настолько
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень понравилась экскурсия. С нами ездил гид Нуритдин, много рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Поднялся с нами до пещеры, там тоже всё пояснял и показывал. Поднимались пешком, по жаре нелегко, стоит рассчитывать силы. Сверху потрясающие виды на горы и долину. На всём протяжении подъёма есть прилавки, у которых можно отдохнуть в тени, купить воду или головные уборы, если нужно.
Вам был полезен этот отзыв?
О
С нами был гид Камиль. Приехал вовремя, ехали комфортно, быстро добрались. Гид много знает, интересно рассказвает. Мы еще удачно выбрали день для посещения (понедельник), народа было мало, у входа в пещеру очереди почти не было.
Все понравилось, большое спасибо!
Все понравилось, большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Невероятно красивое место духовной силы!
Экскурсию проводил Нуриддин, интересно рассказывал и отвечал на все вопросы!
Экскурсию проводил Нуриддин, интересно рассказывал и отвечал на все вопросы!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вероника. Брала индивидуальную экскурсию 24 марта 2025 года. Несмотря на то, что в этот день было резкое похолодание и шёл дождь, впечатления от экскурсии это не испортило. Да, жаль, что
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии на «Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах»
Индивидуальная
Лучший выборВ горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Проведите два незабываемых дня в горах Узбекистана, окунувшись в жизнь пастуха. Вас ждут перевалы, горные сёла и выпас скота с местными жителями
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $285 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
Индивидуальная экскурсия к Семи озёрам через Фанские горы. Путешествие на внедорожнике, остановки в горных кишлаках и знакомство с местными традициями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $285 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Самарканда - к Фанским горам и Маргузорским озёрам
Увлекательное путешествие в Самарканде: пересечение границы с Таджикистаном, визит в дом горцев и пикник в Фанских горах
Сегодня в 18:30
Завтра в 07:30
от $350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по горам Заамина
Побывать в национальном парке и походить по экстремальному Мосту счастья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $235 за всё до 4 чел.
от $84 за экскурсию