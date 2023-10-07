Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах

Отправиться туда, где исполняются желания, и полюбоваться пейзажами

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Самарканд — город священных мест, а в его окрестностях можно найти удивительные достопримечательности. Так, всего в 40 км от него расположена уникальная пещера Хазрата Дауда (Св. Давида) на каменистом склоне. Это не только сакральное место, но и просто красивая природная локация. Вы насладитесь видами, а после посещения пещеры сможете почувствовать душевную лёгкость.
Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Выезжаем из Самарканда в 10:00 и направляемся в село Аксай (40 км).
  • Вы окажетесь на высоте 980 метров у подножия горы, на которую ведут две дороги: лестница из 2000 ступеней и конная тропа. В зависимости от вашей физической подготовки вы выберете, как совершить восхождение — пешком или на лошадях/осликах.
  • На высоте 1280 метров вас будет ждать мечеть и смотровая площадка, откуда открывается отличный панорамный вид на долину Самарканда.
  • Затем начнётся спуск к пещере Хазрата Дауда, куда ведёт лестница из 200 ступеней. Вы осмотрите пещеру, пройдёте по туннелю до отпечатков ладоней и ступней Святого Давида. Здесь можно загадать самое заветное желание.
  • Далее возвращаемся к мечети и спускаемся по лестнице из 2000 ступеней (спуск вниз доступен людям с любой физической подготовкой) к селу Аксай, откуда едем в Самарканд.

Организационные детали

  • Мы заберём вас на комфортабельном авто и по окончании отвезём обратно.
  • Поездка рекомендуется людям с хорошей физической подготовкой.
  • К участию допускаются дети старше 12 лет.
  • Дополнительно оплачивается подъём на лошадях/осликах — 10–15 $/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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