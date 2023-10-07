Самарканд — город священных мест, а в его окрестностях можно найти удивительные достопримечательности. Так, всего в 40 км от него расположена уникальная пещера Хазрата Дауда (Св. Давида) на каменистом склоне. Это не только сакральное место, но и просто красивая природная локация. Вы насладитесь видами, а после посещения пещеры сможете почувствовать душевную лёгкость.