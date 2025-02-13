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Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах

Отправиться туда, где исполняются желания, и полюбоваться пейзажами
Самарканд — город священных мест, а в его окрестностях можно найти удивительные достопримечательности. Так, всего в 40 км от него расположена уникальная пещера Хазрата Дауда (Св. Давида) на каменистом склоне. Это не только сакральное место, но и просто красивая природная локация. Вы насладитесь видами, а после посещения пещеры сможете почувствовать душевную лёгкость.
4.2
16 отзывов
Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах

Описание экскурсии

  • Выезжаем из Самарканда в 10:00 и направляемся в село Аксай (40 км).
  • Вы окажетесь на высоте 980 метров у подножия горы, на которую ведут две дороги: лестница из 2000 ступеней и конная тропа. В зависимости от вашей физической подготовки вы выберете, как совершить восхождение — пешком или на лошадях/осликах. После рассказа гида у памятника подъём наверх осуществляется самостоятельно.
  • На высоте 1280 метров вас будет ждать мечеть и смотровая площадка, откуда открывается отличный панорамный вид на долину Самарканда.
  • Затем начнётся спуск к пещере Хазрата Дауда, куда ведёт лестница из 200 ступеней. Вы осмотрите пещеру, пройдёте по туннелю до отпечатков ладоней и ступней Святого Давида. Здесь можно загадать самое заветное желание.
  • Далее возвращаемся к мечети и спускаемся по лестнице из 2000 ступеней (спуск вниз доступен людям с любой физической подготовкой) к селу Аксай, откуда едем в Самарканд.

Организационные детали

  • Мы заберём вас на комфортабельном авто и по окончании отвезём обратно.
  • Поездка рекомендуется людям с хорошей физической подготовкой.
  • Подъём занимает около 1 ч, спуск — также около 1 ч.
  • К участию допускаются дети старше 12 лет.
  • Дополнительно оплачивается подъём на лошадях/осликах — 10–15 $/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат
Азамат — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3546 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Очень хотела попасть в Пещеру Хазрата Дауда и долго не могла найти адекватного организатора и хорошо говорящего на русском языке гида+чтобы было все официально, чтобы была гарантия, так как я
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девушка и одна планировала туда ехать. К счастью, вспомнила про это приложении и нашла тут организатора Азамата, который назначил потрясающего гида Диёра. Все рассказал, показал, подождал сколько нужно. Очень тактичный и образованный. Машина чистая, комфортное вождение. Попросила на обратном пути проехать и сделать остановку у самой вкусной самсы - она действительно оказалась очень вкусной. И кстати, это был единственный организатор из 8 с которыми я пообщалась накануне, который ответил на все вопросы, подсказал как одеться в горы, так как февраль и холодно. Так что, очень рекомендую данную организацию.

Очень хотела попасть в Пещеру Хазрата Дауда и долго не могла найти адекватного организатора и хорошо
Очень хотела попасть в Пещеру Хазрата Дауда и долго не могла найти адекватного организатора и хорошо
Очень хотела попасть в Пещеру Хазрата Дауда и долго не могла найти адекватного организатора и хорошо
Очень хотела попасть в Пещеру Хазрата Дауда и долго не могла найти адекватного организатора и хорошо
Очень хотела попасть в Пещеру Хазрата Дауда и долго не могла найти адекватного организатора и хорошо
Очень хотела попасть в Пещеру Хазрата Дауда и долго не могла найти адекватного организатора и хорошо
Очень хотела попасть в Пещеру Хазрата Дауда и долго не могла найти адекватного организатора и хорошо
Очень хотела попасть в Пещеру Хазрата Дауда и долго не могла найти адекватного организатора и хорошо+2
Очень хотела попасть в Пещеру Хазрата Дауда и долго не могла найти адекватного организатора и хорошо
Очень хотела попасть в Пещеру Хазрата Дауда и долго не могла найти адекватного организатора и хорошо
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Ольга
Нас в поездке сопровождал Ойбек. Отличный собеседник, образованный и эрудированный человек. Прошел с нами весь маршрут, объяснял обычаи и правила, связанные с пещерой. Прямо почувствовали отеческую заботу о нас, настолько
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приятной показалась поездка. Сразу скажу, что восхождение к пещере по ступеням не из легких (особенно для тех, кто в обычной дни привык ездить на лифте 😝). Есть «горное такси» -ослики, лошади, за отдельную плату.
Советуем ехать утром пораньше и в будний день.
Рекомендуем эту экскурсию для тех, кто хочет понять тонкости религиозной жизни, местные обычаи.

Нас в поездке сопровождал Ойбек. Отличный собеседник, образованный и эрудированный человек. Прошел с нами весь маршрут,
Нас в поездке сопровождал Ойбек. Отличный собеседник, образованный и эрудированный человек. Прошел с нами весь маршрут,
Нас в поездке сопровождал Ойбек. Отличный собеседник, образованный и эрудированный человек. Прошел с нами весь маршрут,
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Е
Очень понравилась экскурсия. С нами ездил гид Нуритдин, много рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Поднялся с нами до пещеры, там тоже всё пояснял и показывал. Поднимались пешком, по жаре нелегко, стоит рассчитывать силы. Сверху потрясающие виды на горы и долину. На всём протяжении подъёма есть прилавки, у которых можно отдохнуть в тени, купить воду или головные уборы, если нужно.
Очень понравилась экскурсия. С нами ездил гид Нуритдин, много рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Поднялся
Очень понравилась экскурсия. С нами ездил гид Нуритдин, много рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Поднялся
Очень понравилась экскурсия. С нами ездил гид Нуритдин, много рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Поднялся
Очень понравилась экскурсия. С нами ездил гид Нуритдин, много рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Поднялся
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О
С нами был гид Камиль. Приехал вовремя, ехали комфортно, быстро добрались. Гид много знает, интересно рассказвает. Мы еще удачно выбрали день для посещения (понедельник), народа было мало, у входа в пещеру очереди почти не было.
Все понравилось, большое спасибо!
С нами был гид Камиль. Приехал вовремя, ехали комфортно, быстро добрались. Гид много знает, интересно рассказвает.
С нами был гид Камиль. Приехал вовремя, ехали комфортно, быстро добрались. Гид много знает, интересно рассказвает.
С нами был гид Камиль. Приехал вовремя, ехали комфортно, быстро добрались. Гид много знает, интересно рассказвает.
С нами был гид Камиль. Приехал вовремя, ехали комфортно, быстро добрались. Гид много знает, интересно рассказвает.
С нами был гид Камиль. Приехал вовремя, ехали комфортно, быстро добрались. Гид много знает, интересно рассказвает.
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Екатерина
Невероятно красивое место духовной силы!
Экскурсию проводил Нуриддин, интересно рассказывал и отвечал на все вопросы!
Невероятно красивое место духовной силы!
Невероятно красивое место духовной силы!
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А
Вероника. Брала индивидуальную экскурсию 24 марта 2025 года. Несмотря на то, что в этот день было резкое похолодание и шёл дождь, впечатления от экскурсии это не испортило. Да, жаль, что
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из-за тумана не открылась панорама на долину. При этом почти не было людей: тишина, природа, воздух, атмосфера места - всё это сделало ощущения непередаваемыми. Повезло в пещере послушать чтение суры из Корана, это завораживает в таком месте.
Гид Самар очень приятный молодой человек, у меня сложилось впечатление, что он подстраивает беседу под конкретного слушателя: кому нужно, даст больше информации, с кем-то побеседует на общие темы. От отеля и в отель провёз разными маршрутами, обратив внимание на отдельные достопримечательности, показал "гастрономическую" улицу Самарканда. Это помогло мне спланировать изучение Самарканда.

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