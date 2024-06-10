Вы увидите легендарную усыпальницу династии Тимуридов, неповторимую площадь Регистан, испробуете настоящий самаркандский плов, разгадаете тайны и легенды мечети Биби-ханым, поторгуетесь на восточном рынке Сиаб, восхититесь древним комплексом Шахи-Зинда, услышите историю о могиле Святого Даниила и завершите экскурсию историко-этнографическим парком «Вечный город»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Соборная мечеть Биби-ханым
- Восточный рынок Сиаб
- Комплекс Шахи-Зинда
- Мазар Святого Даниила
- Историко-этнографический парк «Вечный город» или Samarkand city
Описание экскурсии
«Эдем Древнего Востока», «Драгоценная жемчужина исламского мира», «Рим Востока» или «Лик земли» — такими пышными названиями наделяли Самарканд поэты, историки и средневековые географы. Основной маршрут:
- Мавзолей Гур-Эмир — мы начнём с посещения усыпальницы династии Тимуридов и одного из самых значимых шедевров Востока • Ансамбль Регистан — далее, мы окажемся с вами в самом сердце Самарканда на площади Регистан, которая украшена величественными медресе, бирюзовыми куполами и высокими минаретами. Эта площадь издавна была торговым и общественным центром Самарканда.
- Мечеть Биби-ханым — не пройдем стороной и соборную мечеть Тимура, где народное предание связывало её с именем жены Амира Тимура Биби-ханым, утверждая без всяких исторических оснований, что она и являлась создательницей этого здания.
- Комплекс Шахи-Зинда — пройдемся по древнему некрополю Самарканда. Древнейшее ядро ансамбля-мавзолей, возникший в середине 11 в. над могилой Кусам ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Весь комплекс, включает в себя большое количество мавзолеев, где захоронены полководцы, жены и сестры Амира Тимура.
- Мазар Святого Даниила — еще посетим самую загадочную могилу, где молятся представители трёх религиозных конфессий: иудеи, христиане и мусульмане.
- Историко-этнографический парк «Вечный город» или Samarkand city — а под конец нашей программы, мы прогуляемся с вами по современной части нашего сказочного Самарканда. Комплекс был открыт в 2022 году для саммита ШОС. Здесь много всего интересного (ремесленные лавки, искусные мастера, гребной канал и танцующие фонтаны).
В любой день, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Соборная мечеть Биби-ханым
- Восточный рынок Сиаб
- Комплекс Шахи-Зинда
- Мазар Святого Даниила
- Историко-этнографический парк «Вечный город» или Samarkand city
Что включено
- Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с русскоязычным и сертифицированным гидом по Самарканду
- Трансфер из аэропорта, вокзала и отеля
- Перед началом экскурсии каждому участнику, мы предоставляем минеральную воду
- Обед или ужин в самаркандском центре плова
Что не входит в цену
- Входные билеты на памятниках (стоимость билета от 20$ за человека на все объекты)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал,отель, аэропорт или по договорённости
Завершение: Музей «Афросиаб» ссылка указана: https://maps. app. goo. gl/x5Qyzu1rLggMzJ898?g-st=in
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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