Экскурсии к горам Самарканда

Найдено 16 экскурсий в категории «Горы» в Самарканде на русском языке, цены от €80, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Цветущие горы Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
56 отзывов
Тюльпаны и горы Самарканда: уникальное путешествие в деревню Ургут
Откройте для себя красоту весенних тюльпанов и живописные Зеравшанские горы в компании местных жителей
«В дороге и на месте вы полюбуетесь прекрасными пейзажами: скалистыми горами, весенними ручьями и великолепными цветочными полями»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 110 за всё до 10 чел.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Популярное предложение
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Проехать по серпантину и увидеть результат борьбы тёмных и светлых сил
«За самой вкусной бараниной в Узбекистане мы отправимся в горный ресторан «Катта Тош»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 7 чел.
Шахрисабз: история и природа
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Шахрисабз: исторические чудеса и природные красоты Узбекистана
Погрузитесь в мир древних легенд и живописных пейзажей на экскурсии в Шахрисабз. Откройте для себя секреты Амира Темура и вкус национальной кухни
«Горы здесь ни на что не похожи, валуны как будто выросли из земли»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180144 за всё до 7 чел.
Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Пещера Хазрата Дауда: историческое и природное наследие Самарканда
Откройте для себя красоту и духовность пещеры Хазрата Дауда, погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей
«Вы окажетесь на высоте 980 метров у подножия горы, на которую ведут две дороги: лестница из 2000 ступеней и конная тропа»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10090 за всё до 4 чел.
Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Магия восточной кухни: уникальный тандыр-кебаб и дегустация вин в Самарканде
Вас ждет незабываемое путешествие по вкусам Узбекистана: от изысканных вин до аутентичного тандыр-кебаба в горах Самарканда
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
180 за всё до 4 чел.
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Отправиться в живописные уголки, поесть в гостях у местных жителей, а с утра - пойти пасти скот
Начало: В вашем отеле
«Здесь вы полюбуетесь водохранилищем и красными горами»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от 230 за всё до 10 чел.
Хафткуль «Семь озер» - жемчужина Таджикистана в Фанских горах
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Хафткуль «Семь озер» - жемчужина Таджикистана в Фанских горах
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Семь озер, Хафткул, Маргузорские озера – всё это название одного прекрасного комплекса озер в глубине Фанских гор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
$270 за всё до 4 чел.
Поездка в горы Шахрисабза
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Поездка в горы Шахрисабза
Начало: Ваш отель
«Вас ожидает подъем на авто на горный перевал, где цветет живописная природа и зелень, а величественные горы подарят вам заряд энергии и массу невероятных эмоций»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$130 за всё до 3 чел.
Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор
Начало: Ваш отель, вокзал
«Насладимся красотой гор, попробуем мясо «Тандыр гушт», побываем в горах, покатаемся на осликах, посмотрим место, где снимали фильм про индейцев»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
2000 ступеней в пещеру к Святому Давиду-Хазрати Довуд
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
2000 ступеней в пещеру к Святому Давиду-Хазрати Довуд
Начало: Ваш отель
«от города, у подножия гор, расположена уникальная пещера Хазрата Дауда (Святого Давида), которая находится на каменистом склоне»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 89$80 за всё до 4 чел.
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
Погулять по стеклянному мосту и насладиться горными пейзажами
Начало: От места вашего проживания в Самарканде
«А на вершине горы — Мост счастья»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
120 за всё до 3 чел.
К Фанским горам и озерам одним днем из Самарканда
Индивидуальная
8 часов
К Фанским горам и озерам одним днем из Самарканда
Начало: Ваш отель
«Маргузорские озера или «Семь озёр» (Хафткул) — находятся на западе Фанских гор, в ущелье реки Шинг»
Расписание: Каждый день в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Из Самарканда в Шахрисабз
Индивидуальная
6 часов
Из Самарканда в Шахрисабз
Начало: Ваш адрес
«На обратном пути мы попробуем вкуснейшее блюдо: кебаб, запеченный в тандыре с горными еловыми ветками»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Индивидуальная
7 часов
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Начало: Ваш отель
«В горах прохладно — берите теплую одежду»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$140 за всё до 4 чел.
Самарканд «Рим Востока»: архитектура и горы
Индивидуальная
6 часов
Самарканд «Рим Востока»: архитектура и горы
Начало: По договорённости
«Начнём экскурсию с посещения шедевров архитектуры города далее поедем в горы и полюбуемся невероятной природой и горными пейзажами»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$120 за всё до 3 чел.
Из древнего Самарканда в древний Шахрисабз
Мини-группа
8 часов
Из древнего Самарканда в древний Шахрисабз
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
«Обед в горах На высоте чуть более 1700 метров, на перевале Тахта Карача с завораживающими видами на долину, делают самый настоящий «тандыр гушт» — тандырное мясо»
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
$135 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Долина демонов - поездка в горы Самарканда
    Спасибо Евгению за экскурсию. Было очень интересно и красиво. Отдельное спасибо за невероятно вкусный обед в ресторане, где готовят баранину в тандыре. Всем советую попробовать.
  • L
    Lydia
    2 июня 2024
    В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
    Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018. Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда. И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу. Рекомендую
    Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018
  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Цветущие горы Самарканда
    Огромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! Были на экскурсии 22 мая!
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    Нереально красивая маковая долина обрамленная желтым шиповником! Невозможно было отрвать взор! Весь маршрут был очень красивым и проводник с такой любовью рассказывал про свои места, что было очень уютно! Купались в холодном водопаде - рекомендую, усталость как рукой снимает. И обед по возвращению очень вкусный! Ослик Алик - само очарование!

    Огромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! БылиОгромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! БылиОгромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! БылиОгромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! Были
  • Э
    Эльмира
    27 мая 2024
    Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
    Огромное спасибо Джафару!) Джафар сделал наше путешествие в Самарканд незабываемым!) По дороге в сторону китабских гор, мы успели задать много вопросов про
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    быт самаркандцев, Джафар рассказывал очень интересно!) Мы останавливались в месте где снимали фильм Аппачи, там были камни причудливых форм и бирюзовое озеро на фоне) Так же мы сыграли в местную игру и посмотрели как растут красные маки (до этого мы никогда не видели). Заехали на местный рынок и купили ароматных приправ) топ нашего шоппинга - это абрикосовые косточки и можжевеловая приправа)) Впервые мы попробовали корень ревеня!) очень классно, как соленый огурчик на вкус) Когда доехали до места, у нас был легкий хайкинг в гору с которой открывался живописный вид) Мы наслаждались тишиной, свежим воздухом и умопомрачительным пейзажем) Смотрели как растет горный миндаль) На обратной дороге заехали во вкуснейшую чайхану из которой открывался вид на горы) вкусно поели и заодно насладились видом напоследок) Джафар помог нам выбрать музыкальный инструмент (най) И показал рынок с фруктами и сладостями) Джафар, мы желаем Вам отличных туристов и процветающего дела!) Эля и Саша)

  • E
    Elena
    26 мая 2024
    Шахрисабз: история и природа
    Прекрасная экскурсия с Андреем в Шахрисабз дополнила наши впечатления о Самарканде, его истории, и знания о Тамерлане и его семье.
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    Интересно, познавательно, остановки в красивых местах, вкусный обед, помощь во всех наших просьбах. Очень профессиональный и внимательный гид (даже о зонтах позаботился, прихватил с собой парочку).

  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Цветущие горы Самарканда
    Спасибо большое Шодиеру и его команде за прекрасную экскурсию. Безумно интересный и начитанный молодой человек. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет
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    целый день провести в горах. В 10 утра нас забрали из отеле, доехали до деревни в течение часа, оттуда начинался маршрут. В середине маршрута пообедали в прекрасном месте, не менее прекрасный обед. Погода была туманная, но это никак не отразилось на нашем впечатлении. В отель вернулись в 8 вечера Очень рекомендую.

    Спасибо большое Шодиеру и его команде за прекрасную экскурсию. Безумно интересный и начитанный молодой человек. ЭкскурсияСпасибо большое Шодиеру и его команде за прекрасную экскурсию. Безумно интересный и начитанный молодой человек. ЭкскурсияСпасибо большое Шодиеру и его команде за прекрасную экскурсию. Безумно интересный и начитанный молодой человек. Экскурсия
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Цветущие горы Самарканда
    Были на экскурсии с мужем 17 мая. Замечательная экскурсия! Экскурсия проходит по очень красивым местам, налюбоваться невозможно! Получили огромное удовольствие от
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    прогулки в горах. Поразили обилие горных цветов… кругом цветы, всё вокруг в цветах… так красиво… Местные жители добрейшие!! Насладились тишиной гор и спокойствием! Мне всё таки никакие памятники архитектуры так не нужны, меня природа и вдохновляет, и впечатляет, и силы даёт! Барчиной - прекрасная девушка гид, открытая, с чувством юмора и заботой о туристах. Спасибо ей отдельное за фото, которое она мне делала, пока я на ослике ехала 😅 и за черешню, которую она принесла из своего сада на следующий день утром к нашему поезду! Мы в восторге от такого формата экскурсии!!! Очень необычно и так колоритно! Спасибо! Ну а местный ослик Олег - выше всяких похвал 🔥😀

    Были на экскурсии с мужем 17 маяБыли на экскурсии с мужем 17 маяБыли на экскурсии с мужем 17 маяБыли на экскурсии с мужем 17 маяБыли на экскурсии с мужем 17 маяБыли на экскурсии с мужем 17 маяБыли на экскурсии с мужем 17 маяБыли на экскурсии с мужем 17 мая
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Шахрисабз: история и природа
    Экскурсия очень понравилась: и по самому маршруту, комфорту в поездке, и особенно по историческому обзору. Экскурсию провел Андрей. Андрей обладает
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    энциклопедическими знаниями по теме экскурсии, Самарканда и всего Ближнего Востока. После осмотра достопримечательностей Шахрисабза на обратной дороге посмотрели видео про Тамерлана. Теперь эта информация нам запомнится на долгие годы. После этой экскурсии в Шахрисабз и в целом после поездки по Узбекистану купили много литературы по истории данной территории, приедем еще раз. Ехали на комфортабельном автобусе. Большое спасибо за Василию Михайловичу за комфортную поездку и приятную компанию! Также хотелось отметить заботу Андрея о туристах: был дождь, Андрей привез зонты и следил, чтобы нам было комфортно и интересно. И, конечно, понравилось совершенно волшебное мясо ягненка из тандыра, которое ели на обратной дороге, никогда ничего подобного не ели. Большое спасибо, нам очень понравилось, приедем еще! Экскурсия заняла почти весь световой день: с 9:30 до 17:00, мы не очень быстро передвигаемся. На всякий случай, я бы не планировала в день этой экскурсии другие активности, дорога до Шахрисабза и обратно долгая.

  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Долина демонов - поездка в горы Самарканда
    Отлично провели день! Благодарю организатора за гибкость, к моменту начала экскурсии оказалось, что мы уже накануне были в этой локации. Я
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    попросила Виктора поменять маршрут, он пошел на встречу - уточнил где мы уже были и повез нас туда, где мы не были:)) Мы заехали на бумажную фабрику, побывали в гончарной мастерской. В итоге мы побывали в пещере Давида, взобрались на 1300 ступенек вместе с ребенком 4 лет, даже без лошади и ослика, загадали желания, посмеялись от души. И только в конце нашего путешествия оказалось, что нашего гида зовут не Виктор, а Евгений:))))) А я-то думала, почему он на имя не откликается. На будущее - можно уточнять, что имена не совпадают при общении. В любом случае - мы прекрасно провели время, благодарю гида за лояльность к пожеланиям и быстрое изменение программы в нашу пользу! И да, - у гида прекрасный, комфортный автомобиль!

  • А
    Аркадий
    15 мая 2024
    Долина демонов - поездка в горы Самарканда
    Были в горах Самарканда на майские праздники, с маленьким сыном. Спасибо большое Екатерине, очень душевная, классная экскурсия в горы. Погуляли
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    по маковым полям, посетили долину Демонов (только название страшное) и сделали кучу крутых фото. И в завершение очень вкусно покушали мясо в тандыре с видом на Шахрисабз и долину. И нам, и ребенку очень понравилось, все было великолепно. И расстались на очень позитивной ноте уже на вокзале Самарканда. Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Горы»

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  6. Восточный базар
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  8. Захоронение святого Даниил
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Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Горы" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 80 до 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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