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попросила Виктора поменять маршрут, он пошел на встречу - уточнил где мы уже были и повез нас туда, где мы не были:)) Мы заехали на бумажную фабрику, побывали в гончарной мастерской. В итоге мы побывали в пещере Давида, взобрались на 1300 ступенек вместе с ребенком 4 лет, даже без лошади и ослика, загадали желания, посмеялись от души. И только в конце нашего путешествия оказалось, что нашего гида зовут не Виктор, а Евгений:))))) А я-то думала, почему он на имя не откликается. На будущее - можно уточнять, что имена не совпадают при общении. В любом случае - мы прекрасно провели время, благодарю гида за лояльность к пожеланиям и быстрое изменение программы в нашу пользу! И да, - у гида прекрасный, комфортный автомобиль!