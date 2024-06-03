1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Тюльпаны и горы Самарканда: уникальное путешествие в деревню Ургут
Откройте для себя красоту весенних тюльпанов и живописные Зеравшанские горы в компании местных жителей
«В дороге и на месте вы полюбуетесь прекрасными пейзажами: скалистыми горами, весенними ручьями и великолепными цветочными полями»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Проехать по серпантину и увидеть результат борьбы тёмных и светлых сил
«За самой вкусной бараниной в Узбекистане мы отправимся в горный ресторан «Катта Тош»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Шахрисабз: исторические чудеса и природные красоты Узбекистана
Погрузитесь в мир древних легенд и живописных пейзажей на экскурсии в Шахрисабз. Откройте для себя секреты Амира Темура и вкус национальной кухни
«Горы здесь ни на что не похожи, валуны как будто выросли из земли»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180€144 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Пещера Хазрата Дауда: историческое и природное наследие Самарканда
Откройте для себя красоту и духовность пещеры Хазрата Дауда, погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей
«Вы окажетесь на высоте 980 метров у подножия горы, на которую ведут две дороги: лестница из 2000 ступеней и конная тропа»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
100€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия восточной кухни: уникальный тандыр-кебаб и дегустация вин в Самарканде
Вас ждет незабываемое путешествие по вкусам Узбекистана: от изысканных вин до аутентичного тандыр-кебаба в горах Самарканда
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Отправиться в живописные уголки, поесть в гостях у местных жителей, а с утра - пойти пасти скот
Начало: В вашем отеле
«Здесь вы полюбуетесь водохранилищем и красными горами»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от €230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Хафткуль «Семь озер» - жемчужина Таджикистана в Фанских горах
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Семь озер, Хафткул, Маргузорские озера – всё это название одного прекрасного комплекса озер в глубине Фанских гор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в горы Шахрисабза
Начало: Ваш отель
«Вас ожидает подъем на авто на горный перевал, где цветет живописная природа и зелень, а величественные горы подарят вам заряд энергии и массу невероятных эмоций»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор
Начало: Ваш отель, вокзал
«Насладимся красотой гор, попробуем мясо «Тандыр гушт», побываем в горах, покатаемся на осликах, посмотрим место, где снимали фильм про индейцев»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
2000 ступеней в пещеру к Святому Давиду-Хазрати Довуд
Начало: Ваш отель
«от города, у подножия гор, расположена уникальная пещера Хазрата Дауда (Святого Давида), которая находится на каменистом склоне»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 89$80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
Погулять по стеклянному мосту и насладиться горными пейзажами
Начало: От места вашего проживания в Самарканде
«А на вершине горы — Мост счастья»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
К Фанским горам и озерам одним днем из Самарканда
Начало: Ваш отель
«Маргузорские озера или «Семь озёр» (Хафткул) — находятся на западе Фанских гор, в ущелье реки Шинг»
Расписание: Каждый день в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Самарканда в Шахрисабз
Начало: Ваш адрес
«На обратном пути мы попробуем вкуснейшее блюдо: кебаб, запеченный в тандыре с горными еловыми ветками»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Начало: Ваш отель
«В горах прохладно — берите теплую одежду»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самарканд «Рим Востока»: архитектура и горы
Начало: По договорённости
«Начнём экскурсию с посещения шедевров архитектуры города далее поедем в горы и полюбуемся невероятной природой и горными пейзажами»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$120 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Из древнего Самарканда в древний Шахрисабз
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
«Обед в горах На высоте чуть более 1700 метров, на перевале Тахта Карача с завораживающими видами на долину, делают самый настоящий «тандыр гушт» — тандырное мясо»
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
$135 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо Евгению за экскурсию. Было очень интересно и красиво. Отдельное спасибо за невероятно вкусный обед в ресторане, где готовят баранину в тандыре. Всем советую попробовать.
- LLydia2 июня 2024Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018. Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда. И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу. Рекомендую
- ААнна31 мая 2024Огромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! Были на экскурсии 22 мая!
- ЭЭльмира27 мая 2024Огромное спасибо Джафару!) Джафар сделал наше путешествие в Самарканд незабываемым!) По дороге в сторону китабских гор, мы успели задать много вопросов про
- EElena26 мая 2024Прекрасная экскурсия с Андреем в Шахрисабз дополнила наши впечатления о Самарканде, его истории, и знания о Тамерлане и его семье.
- ММарина20 мая 2024Спасибо большое Шодиеру и его команде за прекрасную экскурсию. Безумно интересный и начитанный молодой человек. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет
- ННаталья19 мая 2024Были на экскурсии с мужем 17 мая. Замечательная экскурсия! Экскурсия проходит по очень красивым местам, налюбоваться невозможно! Получили огромное удовольствие от
- ЮЮлия17 мая 2024Экскурсия очень понравилась: и по самому маршруту, комфорту в поездке, и особенно по историческому обзору. Экскурсию провел Андрей. Андрей обладает
- ААнастасия16 мая 2024Отлично провели день! Благодарю организатора за гибкость, к моменту начала экскурсии оказалось, что мы уже накануне были в этой локации. Я
- ААркадий15 мая 2024Были в горах Самарканда на майские праздники, с маленьким сыном. Спасибо большое Екатерине, очень душевная, классная экскурсия в горы. Погуляли
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Горы»
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