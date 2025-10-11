Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Прикоснуться к работам самаркандских мастеров и проникнуть в таинства создания эксклюзивных изделий.



Декоративно-прикладное искусство Узбекистана — самобытное творчество народных мастеров, ремесленников, передающих своё умение из поколения в поколение.



На экскурсии вы познакомитесь с легендарной шёлковой бумагой, шедеврами ковроткачества, шелками и изысканной керамикой. Сможете своими руками создать уникальное изделие и забрать его домой — на память. 5 2 отзыва

VISITUZBEKISTAN Ваш гид в Самарканде Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-4 человека $59 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Прикоснуться к работам самаркандских мастеров и проникнуть в таинства создания эксклюзивных изделий. Декоративно-прикладное искусство Узбекистана — самобытное творчество народных мастеров, ремесленников, передающих своё умение из поколения в поколение. На экскурсии вы познакомитесь с легендарной шёлковой бумагой, шедеврами ковроткачества, шелками и изысканной керамикой. Сможете своими руками создать уникальное изделие и забрать его домой — на память. Бумага из шёлка Первая точка на нашем маршруте — деревня Конигиль. Вы увидите полный процесс изготовления древней шёлковой бумаги из тутовника, который воссоздали в 1998 году, и узнаете, почему она пользовалась огромным спросом далеко за пределами Самарканда. По желанию сможете принять участие в мастер-классе по гончарному ремеслу: приоткрыть завесу многовековых секретов гончарного ремесла, научиться азам работы с гончарным кругом и росписи в традиционной технике. Искусство Востока Ковровая фабрика «Худжум» также откроет перед вами свои двери. Здесь сохранилось производство восточных шёлковых ковров, которыми восхищался даже Марко Поло. Вы ознакомитесь с работой мастериц, понаблюдаете за всеми этапами производства. Если какое-то изделие вам приглянётся, можно будет его купить — прямо из первых рук. «Вечный город» Затем мы переместимся в комплекс Silk Road Samarkand: на территории 17 га воссоздан целый древний город! Вы окунётесь в атмосферу прекрасной восточной сказки — с бирюзовыми куполами, мозаикой на стенах дворцов и минаретами до небес. Не покидая комплекс, вы перенесётесь на улицы Бухары, Ташкента, Ферганы, попробуете блюда национальной кухни разных эпох и регионов, прикоснётесь к истории и традициям народов Узбекистана. Важная информация: Гид встретит вас в отеле или в другом удобном для вас месте по договорённости В стоимость включены услуги гида и транспорт. Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt или Chevrolet Spark. Входные билеты и мастер-классы оплачиваются отдельно ($5-$15). По желанию вы также можете пообедать в одном из ресторанов комплекса Silk Road Samarkand (еда в стоимость экскурсии не входит). Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Услуга гида/nТранспорт/n Что не входит в цену Входные билеты/nПитание/nТрансфер/nЛичные расходы Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Гид встретит вас в отеле или в другом удобном для вас месте по договорённости

В стоимость включены услуги гида и транспорт. Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt или Chevrolet Spark

Входные билеты и мастер-классы оплачиваются отдельно ($5-$15). По желанию вы также можете пообедать в одном из ресторанов комплекса Silk Road Samarkand (еда в стоимость экскурсии не входит)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.