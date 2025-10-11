Прикоснуться к работам самаркандских мастеров и проникнуть в таинства создания эксклюзивных изделий.
Декоративно-прикладное искусство Узбекистана — самобытное творчество народных мастеров, ремесленников, передающих своё умение из поколения в поколение.
На экскурсии вы познакомитесь с легендарной шёлковой бумагой, шедеврами ковроткачества, шелками и изысканной керамикой. Сможете своими руками создать уникальное изделие и забрать его домой — на память.
Декоративно-прикладное искусство Узбекистана — самобытное творчество народных мастеров, ремесленников, передающих своё умение из поколения в поколение.
На экскурсии вы познакомитесь с легендарной шёлковой бумагой, шедеврами ковроткачества, шелками и изысканной керамикой. Сможете своими руками создать уникальное изделие и забрать его домой — на память.
Описание экскурсииПрикоснуться к работам самаркандских мастеров и проникнуть в таинства создания эксклюзивных изделий. Декоративно-прикладное искусство Узбекистана — самобытное творчество народных мастеров, ремесленников, передающих своё умение из поколения в поколение. На экскурсии вы познакомитесь с легендарной шёлковой бумагой, шедеврами ковроткачества, шелками и изысканной керамикой. Сможете своими руками создать уникальное изделие и забрать его домой — на память. Бумага из шёлка Первая точка на нашем маршруте — деревня Конигиль. Вы увидите полный процесс изготовления древней шёлковой бумаги из тутовника, который воссоздали в 1998 году, и узнаете, почему она пользовалась огромным спросом далеко за пределами Самарканда. По желанию сможете принять участие в мастер-классе по гончарному ремеслу: приоткрыть завесу многовековых секретов гончарного ремесла, научиться азам работы с гончарным кругом и росписи в традиционной технике. Искусство Востока Ковровая фабрика «Худжум» также откроет перед вами свои двери. Здесь сохранилось производство восточных шёлковых ковров, которыми восхищался даже Марко Поло. Вы ознакомитесь с работой мастериц, понаблюдаете за всеми этапами производства. Если какое-то изделие вам приглянётся, можно будет его купить — прямо из первых рук. «Вечный город» Затем мы переместимся в комплекс Silk Road Samarkand: на территории 17 га воссоздан целый древний город! Вы окунётесь в атмосферу прекрасной восточной сказки — с бирюзовыми куполами, мозаикой на стенах дворцов и минаретами до небес. Не покидая комплекс, вы перенесётесь на улицы Бухары, Ташкента, Ферганы, попробуете блюда национальной кухни разных эпох и регионов, прикоснётесь к истории и традициям народов Узбекистана. Важная информация: Гид встретит вас в отеле или в другом удобном для вас месте по договорённости В стоимость включены услуги гида и транспорт. Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt или Chevrolet Spark. Входные билеты и мастер-классы оплачиваются отдельно ($5-$15). По желанию вы также можете пообедать в одном из ресторанов комплекса Silk Road Samarkand (еда в стоимость экскурсии не входит). Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуга гида/nТранспорт/n
Что не входит в цену
- Входные билеты/nПитание/nТрансфер/nЛичные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Гид встретит вас в отеле или в другом удобном для вас месте по договорённости
- В стоимость включены услуги гида и транспорт. Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt или Chevrolet Spark
- Входные билеты и мастер-классы оплачиваются отдельно ($5-$15). По желанию вы также можете пообедать в одном из ресторанов комплекса Silk Road Samarkand (еда в стоимость экскурсии не входит)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
11 окт 2025
Экскурсия подарила самые яркие, позитивные эмоции. Мы посетили все заявленные места, а также, по нашей просьбе, обсерваторию Улугбека. Попробовали вкуснейшие манты, самсу и плов, пообедав в популярном у местных заведении.
M
Marat
11 окт 2025
Это была крутая и познавательная экскурсия по Самарканду. Жаль нам не хватило времени. Мы просто в восторге от нашего гида Азамата! Нас встретили на вокзале, организовали обмен долларов на сумы
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 4 чел.
Место встречи - Самарканд: индивидуальная экскурсия
Самарканд удивит вас роскошной архитектурой, богатой историей и уникальными ремеслами. Погрузитесь в сказочную атмосферу города
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальное путешествие по Самарканду: от древности до современности
Погрузитесь в мир узбекской культуры и истории с экскурсией, раскрывающей скрытые сокровища Самарканда за один день
Завтра в 10:00
9 дек в 10:00
$150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дары Узбекистана: шелка, ковры, керамика, бумага
Познакомьтесь с самобытным творчеством узбекских мастеров, создайте уникальное изделие своими руками и окунитесь в атмосферу восточной сказки
Завтра в 10:00
9 дек в 10:00
$65 за всё до 4 чел.