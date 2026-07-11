Представляем экскурсию для искушённых путешественников, желающих глубже познакомиться с Самаркандом.
Вас ждёт путешествие по русскому бульвару, залитому тенью столетних чинаров, исследование руин древнего города Афрасиаб, где каждый камень хранит эхо прошлого.
Вы
Вас ждёт путешествие по русскому бульвару, залитому тенью столетних чинаров, исследование руин древнего города Афрасиаб, где каждый камень хранит эхо прошлого.
Вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические места
- 🕌 Архитектурные шедевры
- 🧵 Традиционные ремесла
- 📜 Древние технологии
- 🚶♂️ Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Русский бульвар
- Дом губернатора
- Русские церкви
- Афрасиаб
- Фабрика шёлковой бумаги
- Комплекс «Вечный город»
- Ковровая фабрика
Описание экскурсии
- Русский Самарканд. Я покажу красивейший бульвар со столетними чинарами, дом губернатора и русские церкви.
- Древний город Афрасиаб. На окраине Самарканда вы посетите археологический комплекс на месте городища возрастом 2750 лет. Я расскажу о его зарождении, расцвете и уничтожении Чингисханом.
- Фабрика шёлковой бумаги. На ремесленном производстве вы познакомитесь с работой местных гончаров, а также увидите, как изготавливают шёлковую бумагу по древней технологии.
- Комплекс «Вечный город». В туристическом центре, открытом в 2022 для саммита ШОС, перед вами предстанут стилизованные достопримечательности из разных городов Узбекистана.
- Ковровая фабрика. Здесь вас ждёт увлекательный рассказ о том, как создают плетёные восточные шедевры, и небольшой мастер-класс. Покупать изделия необязательно;).
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость.
- Еда и напитки, а также входные билеты оплачиваются отдельно — 5$ с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3192 туристов
Меня зовут Виктор, я родом из Самарканда. Мне очень нравятся мой город и моя работа. Вместе с моей командой с радостью станем вашим проводником по Узбекистану и сделаем всё, чтобы у вас остались о нём самые лучшие воспоминания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
«Экскурсия «Второй день в Самарканде» — это настоящее путешествие! С Дилшодом мы за один день успели побывать в Русском Самарканде, побродить по древнему Афрасиабу, увидеть, как делают бумагу, заехать в
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С нами был Темур. Мы очень быстро и без проблем согласовали с ним небольшое изменение программы. Сначала мы приехали на бумажную фабрику, посмотрели процесс изготовления бумаги. Очень впечатляюще! Здорово, что
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Эта авторская экскурсия по "колоритному Самарканду" — настоящий подарок для тех, кто уже знаком с основными шедеврами и жаждет глубины! Гид Андрей — мастер своего дела: увлекательно рассказал об истории
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Г
экскурсия понравилась. Посмотрели процесс изготовления бумаги, ковров. Очень впечатлили фрески Афросиаба. Но, лично для нас очень много торговли на маршруте.
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А
Прекрасный человек и гид Тимур показал интересную историю Самарканда и Амир Тимура, чувство юмора и такта дали очень позитивное настроение. спасибо!
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Наш гид Андрей, спасибо большое! Весело, интерактивно, не затянуто, с учетом наших пожеланий - это было прекрасно!
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