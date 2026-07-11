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Второй день в Самарканде

Погрузитесь в мир узбекской культуры и истории с экскурсией, раскрывающей скрытые сокровища Самарканда за один день
Представляем экскурсию для искушённых путешественников, желающих глубже познакомиться с Самаркандом.

Вас ждёт путешествие по русскому бульвару, залитому тенью столетних чинаров, исследование руин древнего города Афрасиаб, где каждый камень хранит эхо прошлого.

Вы
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узнаете секреты изготовления шёлковой бумаги и традиционных узбекских ковров, а также посетите уникальный туристический комплекс «Вечный город», где перед вами предстанут копии архитектурных шедевров Средневекового Узбекистана. Эта экскурсия станет ярким и незабываемым опытом вашего пребывания в Самарканде

5
39 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические места
  • 🕌 Архитектурные шедевры
  • 🧵 Традиционные ремесла
  • 📜 Древние технологии
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход
Второй день в Самарканде
Второй день в Самарканде
Второй день в Самарканде

Что можно увидеть

  • Русский бульвар
  • Дом губернатора
  • Русские церкви
  • Афрасиаб
  • Фабрика шёлковой бумаги
  • Комплекс «Вечный город»
  • Ковровая фабрика

Описание экскурсии

  • Русский Самарканд. Я покажу красивейший бульвар со столетними чинарами, дом губернатора и русские церкви.
  • Древний город Афрасиаб. На окраине Самарканда вы посетите археологический комплекс на месте городища возрастом 2750 лет. Я расскажу о его зарождении, расцвете и уничтожении Чингисханом.
  • Фабрика шёлковой бумаги. На ремесленном производстве вы познакомитесь с работой местных гончаров, а также увидите, как изготавливают шёлковую бумагу по древней технологии.
  • Комплекс «Вечный город». В туристическом центре, открытом в 2022 для саммита ШОС, перед вами предстанут стилизованные достопримечательности из разных городов Узбекистана.
  • Ковровая фабрика. Здесь вас ждёт увлекательный рассказ о том, как создают плетёные восточные шедевры, и небольшой мастер-класс. Покупать изделия необязательно;).

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость.
  • Еда и напитки, а также входные билеты оплачиваются отдельно — 5$ с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3192 туристов
Меня зовут Виктор, я родом из Самарканда. Мне очень нравятся мой город и моя работа. Вместе с моей командой с радостью станем вашим проводником по Узбекистану и сделаем всё, чтобы у вас остались о нём самые лучшие воспоминания.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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«Экскурсия «Второй день в Самарканде» — это настоящее путешествие! С Дилшодом мы за один день успели побывать в Русском Самарканде, побродить по древнему Афрасиабу, увидеть, как делают бумагу, заехать в
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банк, поесть плов, а самое главное посетить и прослушать все достопримечательности, которые нам хотелось увидеть. Каждый пункт маршрута — как отдельная глава истории Узбекистана.

Больше всего впечатлили контраст эпох и то, как Дилшод всё связывает в единую картину: от городища возрастом 3000 лет до современного «Вечного города», построенного к саммиту ШОС. Гид очень эрудированный, рассказывает живо, с деталями, но без перегруза.

Комфорт тоже на уровне: машина удобная, есть вода и интернет. Из нюансов — маршрут немного скорректировали по ходу дела, и нам это было очень удобно. Однозначно рекомендую, если хотите увидеть Самарканд с разных сторон!»

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Любовь
С нами был Темур. Мы очень быстро и без проблем согласовали с ним небольшое изменение программы. Сначала мы приехали на бумажную фабрику, посмотрели процесс изготовления бумаги. Очень впечатляюще! Здорово, что
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восстановили древнее знание. И само место очень приятное, почти райское. Можно прогуляться вдоль речки, полюбоваться на уточек. Кроме бумажной фабрики в деревне есть еще много других ремесленных лавок, тоже интересных! Фабрика ковров - это почти музей! Мастерство работы ковровщиц потрясает! Но и купить что-то можно. «Вечный город» однозначно стоит посетить. Пусть это и новодел, но почувствовать атмосферу старого Самарканда здесь можно даже лучше, чем в толпе туристов на Регистане. Темура и экскурсию однозначно рекомендуем!

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Александра
Эта авторская экскурсия по "колоритному Самарканду" — настоящий подарок для тех, кто уже знаком с основными шедеврами и жаждет глубины! Гид Андрей — мастер своего дела: увлекательно рассказал об истории
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старинного русского бульвара, увёл нас к руинам древнего города, где оживают века самаркандской славы.
Узнали, как вручную делают шёлковую бумагу и плетут изысканные ковры — это было как путешествие в мастерскую прошлого. А в новом туристическом комплексе копии средневековых архитектурных жемчужин Узбекистана впечатлили масштабом и детализацией. Андрей делился редкими фактами, отвечал на все вопросы и заряжал позитивом. Экскурсия открыла Самарканд с новой, аутентичной стороны — рекомендую от души!

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Г
экскурсия понравилась. Посмотрели процесс изготовления бумаги, ковров. Очень впечатлили фрески Афросиаба. Но, лично для нас очень много торговли на маршруте.
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А
Прекрасный человек и гид Тимур показал интересную историю Самарканда и Амир Тимура, чувство юмора и такта дали очень позитивное настроение. спасибо!
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Юлия
Наш гид Андрей, спасибо большое! Весело, интерактивно, не затянуто, с учетом наших пожеланий - это было прекрасно!
Наш гид Андрей, спасибо большое! Весело, интерактивно, не затянуто, с учетом наших пожеланий - это было прекрасно!
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