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банк, поесть плов, а самое главное посетить и прослушать все достопримечательности, которые нам хотелось увидеть. Каждый пункт маршрута — как отдельная глава истории Узбекистана.



Больше всего впечатлили контраст эпох и то, как Дилшод всё связывает в единую картину: от городища возрастом 3000 лет до современного «Вечного города», построенного к саммиту ШОС. Гид очень эрудированный, рассказывает живо, с деталями, но без перегруза.



Комфорт тоже на уровне: машина удобная, есть вода и интернет. Из нюансов — маршрут немного скорректировали по ходу дела, и нам это было очень удобно. Однозначно рекомендую, если хотите увидеть Самарканд с разных сторон!»