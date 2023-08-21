Городище Афрасиаб, фабрика шёлковой бумаги, секреты ковроткачества и комплекс «Вечный город»
Эта экскурсия для тех, кто уже видел главные шедевры и хочет узнать больше о колоритном Самарканде. Вы откроете историю старинного русского бульвара. Посетите руины города, хранящего память о древних самаркандских веках. Увидите, как делают шёлковую бумагу и плетут традиционные ковры.
А в новом туристическом комплексе рассмотрите копии архитектурных символов Средневекового Узбекистана.
А в новом туристическом комплексе рассмотрите копии архитектурных символов Средневекового Узбекистана.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Русский Самарканд. Я покажу красивейший бульвар со столетними чинарами, дом губернатора и русские церкви.
- Древний город Афрасиаб. На окраине Самарканда вы посетите археологический комплекс на месте городища возрастом 2750 лет. Я расскажу о его зарождении, расцвете и уничтожении Чингисханом.
- Фабрика шёлковой бумаги. На ремесленном производстве вы познакомитесь с работой местных гончаров, а также увидите, как изготавливают шёлковую бумагу по древней технологии.
- Комплекс «Вечный город». В туристическом центре, открытом в 2022 для саммита ШОС, перед вами предстанут стилизованные достопримечательности из разных городов Узбекистана.
- Ковровая фабрика. Здесь вас ждёт увлекательный рассказ о том, как создают плетёные восточные шедевры, и небольшой мастер-класс. Покупать изделия необязательно;).
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость.
- Еда и напитки, а также входные билеты оплачиваются отдельно — 5$ с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 304 туристов
Меня зовут Виктор, я родом из Самарканда. Мне очень нравятся мой город и моя работа. С радостью стану вашим проводником по Узбекистану и сделаю всё, чтобы у вас остались о нем самые лучшие воспоминания.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
21 авг 2023
Составляла программу для руководителя и его семьи. Виктор как организатор и гид Екатерина прекрасно справились с задачей, организовав 2 дня в Самарканде. Четко, быстро, доброжелательно очень терпеливо.
Надежность организаторов, ответственность, вовлеченность и гибкость в изменениях - очень сильная черта всегда. Помогли советом и организовали мастер класс по приготовлению самсы)
Всегда (несколько недель согласований) отвечали и помогали. Спасибо!
Надежность организаторов, ответственность, вовлеченность и гибкость в изменениях - очень сильная черта всегда. Помогли советом и организовали мастер класс по приготовлению самсы)
Всегда (несколько недель согласований) отвечали и помогали. Спасибо!
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