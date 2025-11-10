Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Самарканд называют жемчужиной Узбекистана.



Многие туристы едут туда, чтобы посмотреть на уникальные достопримечательности и современную инфраструктуру, а также насладиться незабываемой кухней и восточным гостеприимством. Это не только один из древнейших городов в Средней Азии, но и один из древнейших городов в принципе.



Его история богата на значимые события, с городом связано немало выдающихся имен правителей, писателей, полководцев и религиозных деятелей.

Описание экскурсии Самарканд был основан примерно в XVIII веке до н. э., а к концу XIV столетия легендарный завоеватель Тамерлан сделал город столицей своей империи. При Тимуридах Самарканд процветал, а его архитектурный ансамбль пополнялся роскошными медресе, дворцами, мечетями и мавзолеями. Огромная часть наследия сохранилась в городе по сей день, и ежегодно привлекает внимание сотен тысяч туристов и паломников из мусульманских стран. В программе: Мавзолей Гур-Эмир Гур-Эмир переводится как «гробница эмира» и «могила повелителя». Это усыпальница Тимуридов, шедевр зодчества Средней Азии, место захоронения Амира Тимура, двух его сыновей Шахруха и Мираншаха, его внуков, Мухаммед-Султана и великого астронома Улугбека, а также духовного наставника Тимура, мусульманского шейха из Медины Мир Сейид Береке и некого Шаха-Ходжа. Гур-Эмир — мавзолей, чья постройка связана с внезапной кончиной во время военного похода 27-летнего Мухаммед-Султана, любимого внука великого Амира и наследника престола. Площадь Регистан Регистан — украшение Центральной Азии, одна из великолепнейших площадей мира, которая находится в центре старого Самарканда. Каждый, кому посчастливилось оказаться здесь, не может остаться равнодушным: величие и красота Регистана вызывают у всех без исключения чувство восторга. Бытует легенда, что с начала XV века и вплоть до начала века XX на площади проходили публичные казни, и, чтобы кровь лучше впитывалась и не была заметна, земля была усыпана песком. Поэтому площадь и назвали Регистан («рег» — песок и «стан» — место) — место, покрытое песком. Комплекс Шахи-Зинда Гармонию живой композиции, отображающей историю 25-векового Самарканда, являет собой таинственный и непревзойденный археолого-архитектурный мемориальный комплекс — некрополь Шахи-Зинда. Самый величественный и живописный шедевр из памятников архитектуры Средних веков, улица-кладбище, как называют его местные жители, расположен неподалеку от мечети Биби-Ханум на склоне Афросиаба. Древнейший ансамбль включает в себя 11 мавзолеев, переливающихся ярким соцветьем голубых куполов.

