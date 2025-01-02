4 часа
Групповая
до 15 чел.
Пешком по Самарканду
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Расписание: Ежедневно в 10:30 и 17:30
Завтра в 10:30
3 янв в 10:30
$20 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономический Самарканд
Начало: Ваш отель в Самарканде
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
3 янв в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Все памятники Самарканда за один день
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Расписание: Ежедневно, точная дата и время согласовываются с гидом
Завтра в 09:00
3 янв в 09:00
$50 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Шахи Зинда»
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