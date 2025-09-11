Приглашаем вас в однодневное путешествие из Самарканда в Шахрисабз — родину великого Тамерлана.
По дороге вы увидите живописный перевал Тахта-Карача и загадочную Долину Демонов, а в самом городе вас ждут руины легендарного дворца Ак-Сарай, мемориальные комплексы Дорут-Тилловат и Дор-ус-Саодат.
Это экскурсия, где история оживает среди горных пейзажей и древних стен, даря незабываемые впечатления от культурного наследия Узбекистана.
По дороге вы увидите живописный перевал Тахта-Карача и загадочную Долину Демонов, а в самом городе вас ждут руины легендарного дворца Ак-Сарай, мемориальные комплексы Дорут-Тилловат и Дор-ус-Саодат.
Это экскурсия, где история оживает среди горных пейзажей и древних стен, даря незабываемые впечатления от культурного наследия Узбекистана.
Описание экскурсииПриглашаю вас отправиться в однодневное путешествие из Самарканда в Шахрисабз — город, где началась история великого Амира Тимура. Этот маршрут сочетает в себе мистику древних мест, величественную архитектуру и красоту горных пейзажей. Наш путь начнётся с загадочной Долины Демонов («Шайтан жига»). Огромные гранитные валуны и причудливые скалы, словно созданные не природой, а каким-то древним мастером, создают ощущение присутствия в другом мире. Это место, покрытое легендами, подарит вам впечатления, которые сложно забыть. Далее нас ждёт перевал Тахта-Карача — одна из красивейших дорог Узбекистана. Узкая горная трасса на высоте 1650 метров открывает потрясающие виды на зелёные склоны и скальные хребты. Мы сделаем остановки, чтобы вы могли запечатлеть эти виды и насладиться свежим горным воздухом. В самом сердце Шахрисабза вас встретит дворец Ак-Сарай — уцелевший портал некогда грандиозной резиденции Тамерлана. Сохранившаяся часть дворца поражает масштабом и красотой, а в тени старинных арок легко представить, как здесь шла дипломатическая жизнь XIV века. Следующей точкой станет комплекс Дорут-Тилловат — «место размышлений», расположенное среди старинных мавзолеев. Это не только архитектурный памятник, но и духовный центр города, где царит тишина и умиротворение. Финалом нашего путешествия станет комплекс Дор-ус-Саодат — усыпальница семьи Тимура. Этот ансамбль рассказывает о заботе великого полководца о своих потомках и духовных традициях своей династии. Здесь камень говорит языком истории, а архитектура хранит воспоминания о великих временах. Почему стоит отправиться в Шахрисабз? Это город, где родился и вырос Тамерлан, где природа и древние стены словно пропитаны энергией его времени. Шахрисабз — это возможность увидеть Узбекистан с другой стороны: величие средневековых строений, мистику гор и глубокую философию Востока. Проведите день среди этих памятников истории — и вы прикоснётесь к эпохе, которая изменила ход мировой истории. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Демонов
- Перевал Тахта-карача
- Дворец Ак Сарай
- Мемориальный комплекс Дорут Тилловат
- Комплекс Дор-ус Саодат
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Экскурсия проходит на автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
11 сен 2025
М
Мария
27 мая 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию. Гид Тигран выше всяких похвал! Очень интересно и познавательно, время в экскурсии прошло незаметно.
А
Александр
20 мар 2025
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний Шахрисабз - родина Тамерлана (из Самарканда)
Погрузитесь в историю Шахрисабза, родного города Тамерлана. Посетите древние руины, мавзолеи и ремесленные мастерские. Узнайте о суфизме и культуре Тимуридов
Начало: У вашего отеля в Самарканде
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
$152
$160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Главное в Самарканде + обед в «центре плова»
Самарканд - город, где история оживает. Исследуйте мавзолеи, мечети и обсерваторию, а также насладитесь вкусом уникального плова
Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
от $132 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Самарканде и империи Тамерлана
Погрузитесь в величественную историю Самарканда, узнайте о Тамерлане и его вкладе в мировую культуру
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
$140 за всё до 4 чел.