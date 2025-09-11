Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас в однодневное путешествие из Самарканда в Шахрисабз — родину великого Тамерлана.



По дороге вы увидите живописный перевал Тахта-Карача и загадочную Долину Демонов, а в самом городе вас ждут руины легендарного дворца Ак-Сарай, мемориальные комплексы Дорут-Тилловат и Дор-ус-Саодат.



Это экскурсия, где история оживает среди горных пейзажей и древних стен, даря незабываемые впечатления от культурного наследия Узбекистана.