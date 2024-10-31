Содикжон — ваша команда гидов в Самарканде

Провели экскурсии для 863 туристов

читать дальше атмосферой и красотой с путешественниками, пытаясь влюбить в него каждого неравнодушного. Я представляю команду профессиональных гидов, которые считаются самыми лучшими в Самарканде. Мы готовы познакомить с великой историей нашей столицы и её архитектурными памятниками.

Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Содикжон. Я родился и проживаю в Самарканде. Я провожу экскурсии уже 3 года по родному и любимому городу. Больше всего на свете люблю делиться его