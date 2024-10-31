Самарканд часто именуют «сердцем Востока».
На протяжении многих столетий он служил центральным узлом Великого Шёлкового пути, связывая самые могущественные страны мира. Вы услышите рассказы о периодах драматического упадка и великолепного расцвета города. Полюбуетесь строениями времён Тамерлана и познакомитесь с современной столичной жизнью.
На протяжении многих столетий он служил центральным узлом Великого Шёлкового пути, связывая самые могущественные страны мира. Вы услышите рассказы о периодах драматического упадка и великолепного расцвета города. Полюбуетесь строениями времён Тамерлана и познакомитесь с современной столичной жизнью.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 16:00
Описание экскурсии
Перекрёсток культуры, науки и торговли
Главную культурную ценность Самарканда представляют памятники эпохи Тамерлана. Именно в это время он стал благоустроенным цветущим городом и столицей обширной империи, границы которой простирались от Ганга до Босфора и Чёрного моря. Приглашаем погрузиться в это блистательное время! В программе экскурсии:
- Мавзолей Тамерлана — усыпальница Амира Темура, где также похоронены его ближайшие родственники и духовный наставник. Вы рассмотрите великолепную майолику и резную мозаику и узнаете о жизни великого завоевателя с рождения и до самой смерти. А также раскроете тайну вскрытия могилы Тамерлана и услышите о проклятии, которое он оставил после себя.
- Площадь Регистан — сердце Самарканда, где расположены три старинных медресе. Вы услышите о жизни студентов в их кельях и о том, какие русские архитекторы приложили руку к реставрации архитектурного ансамбля и развитию города.
- Мечеть Биби-Ханым — величественная пятничная мечеть, построенная Тамерланом для своей старшей жены после победоносного похода в Индию. Вы рассмотрите вылитые из семи сплавов металла ворота и узнаете, чьими силами было возведено это грандиозное сооружение и что говорили о нём европейские послы.
- Сиабский базар — старейший базар Самарканда, где вы сможете приобрести местные сувениры, восточные сладости, свежие фрукты и горячие лепешки. И непременно поторговаться!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Входные билеты покупается отдельно: общая стоимость 145 000 сум с человека
- Трансфер по программе осуществляется на микроавтобусе вместимостью до 15 человек: Chevrolet Cobalt, Honda Grand Starex или Toyota Hiace
- Во время посещения локаций просьба соблюдать правила ислама (одежда не должны быть чересчур открытой)
ежедневно в 10:00 и 16:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$46
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Амира Тимура
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Содикжон — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 863 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Содикжон. Я родился и проживаю в Самарканде. Я провожу экскурсии уже 3 года по родному и любимому городу. Больше всего на свете люблю делиться егоЗадать вопрос
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
5.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборСамарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:30
$129 за всё до 7 чел.
скидка
5%
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: У мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
41$39 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 10:30
3 ноя в 06:30
$166 за всё до 4 чел.