От сердца к сердцу: душевная поездка по главным местам Самарканда

Погрузиться в богатую историю города и увидеть его знаковые места на автопешеходной экскурсии
Самарканд часто именуют «сердцем Востока».

На протяжении многих столетий он служил центральным узлом Великого Шёлкового пути, связывая самые могущественные страны мира. Вы услышите рассказы о периодах драматического упадка и великолепного расцвета города. Полюбуетесь строениями времён Тамерлана и познакомитесь с современной столичной жизнью.
От сердца к сердцу: душевная поездка по главным местам Самарканда
От сердца к сердцу: душевная поездка по главным местам Самарканда
От сердца к сердцу: душевная поездка по главным местам Самарканда
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 16:00

Описание экскурсии

Перекрёсток культуры, науки и торговли

Главную культурную ценность Самарканда представляют памятники эпохи Тамерлана. Именно в это время он стал благоустроенным цветущим городом и столицей обширной империи, границы которой простирались от Ганга до Босфора и Чёрного моря. Приглашаем погрузиться в это блистательное время! В программе экскурсии:

  • Мавзолей Тамерлана — усыпальница Амира Темура, где также похоронены его ближайшие родственники и духовный наставник. Вы рассмотрите великолепную майолику и резную мозаику и узнаете о жизни великого завоевателя с рождения и до самой смерти. А также раскроете тайну вскрытия могилы Тамерлана и услышите о проклятии, которое он оставил после себя.
  • Площадь Регистан — сердце Самарканда, где расположены три старинных медресе. Вы услышите о жизни студентов в их кельях и о том, какие русские архитекторы приложили руку к реставрации архитектурного ансамбля и развитию города.
  • Мечеть Биби-Ханым — величественная пятничная мечеть, построенная Тамерланом для своей старшей жены после победоносного похода в Индию. Вы рассмотрите вылитые из семи сплавов металла ворота и узнаете, чьими силами было возведено это грандиозное сооружение и что говорили о нём европейские послы.
  • Сиабский базар — старейший базар Самарканда, где вы сможете приобрести местные сувениры, восточные сладости, свежие фрукты и горячие лепешки. И непременно поторговаться!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты покупается отдельно: общая стоимость 145 000 сум с человека
  • Трансфер по программе осуществляется на микроавтобусе вместимостью до 15 человек: Chevrolet Cobalt, Honda Grand Starex или Toyota Hiace
  • Во время посещения локаций просьба соблюдать правила ислама (одежда не должны быть чересчур открытой)

ежедневно в 10:00 и 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$46
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мавзолея Амира Тимура
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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