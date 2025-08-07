Путешествие в Бухару - это шанс увидеть город, который веками был центром исламской культуры.
Здесь каждый уголок дышит историей: от ансамбля Ляби-Хауз с его старинным прудом до величественного комплекса Пой-Калян.
Вы сможете
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальная архитектура
- 🗺 Исторические маршруты
- 🛍 Восточные базары
- 🏛 Легендарные медресе
- 🌿 Живописные площади
Что можно увидеть
- Ляби-Хауз
- Медресе Кукельдаш
- Медресе Надира Диванбеги
- Боло-Хауз
- Крепость Арк
- Пой-Калян
- Кош медресе
Описание экскурсииПриглашаем вас в завораживающее путешествие по Бухаре — городу, где история Средней Азии оживает на каждом шагу. Бухара — не просто архитектурный памятник, это город-душа Востока, где прошлое вплетается в настоящее, создавая неповторимую атмосферу. Вас ждёт прогулка по ансамблю Ляби-Хауз — живописной площади, утопающей в тени шелковиц. В центре — старинный пруд XVII века, вокруг которого уютно расположились медресе Кукельдаш, ханака Надира Диванбеги и караван-сарай, когда-то служившие домом для путешественников и учёных. Мы увидим медресе Кукельдаш, крупнейшее в Бухаре. Его величественный фасад расскажет о том, как здесь обучали будущих богословов, а название «молочный брат» откроет одну из самых интересных легенд города. Чуть дальше расположено медресе Надира Диванбеги, поражающее своим фасадом с изображениями мифических птиц-фениксов и солнца с человеческим лицом — удивительное исключение для исламской архитектуры. Вы пройдёте сквозь торговые купола XVI века, где и сегодня кипит жизнь: сверкают украшения, благоухают специи, и звучит мягкий гул голосов торговцев. Это те самые базары, где когда-то останавливались караваны из Персии, Индии и Китая. Затем откроется великолепие ансамбля Боло-Хауз — мечети с резными деревянными колоннами, отражающимися в гладкой воде пруда. Лёгкость и воздушность этой архитектуры контрастируют с могучими стенами крепости Арк, древнейшей цитадели города, где некогда жили и правили бухарские эмиры. В центре старой Бухары раскинулся комплекс Пой-Калян с его легендарным минаретом Калян — символом города и ориентиром для караванов в пустыне. Здесь вы увидите не только минарет, но и величественную мечеть Калян, а также медресе Мири Араб, где и сегодня звучат уроки богословия. Мы завершим экскурсию в ансамбле Кош медресе, где строгое медресе Улугбека соседствует с нарядным медресе Абдулазиз-хана. Здесь, как нигде, видна разница между философией учёного и блеском правителя. Бухара раскроет перед вами свой истинный облик — город, где каждый кирпич хранит легенды, где даже в тишине слышится шелест шёлка и ароматы Востока. Позвольте себе остановиться и почувствовать, как в этом древнем городе бьётся сердце Великого Шёлкового пути. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
7 авг 2025
Экскурсия в Бухаре оставила незабываемое впечатление. Спасибо огромное гиду Джахангиру. Он за короткое время окунул нас в историю города. Большой поток информации, жара- несмотря на все это - эмоции зашкаливают. За фото, которые нам сделал Джахангир, отдельное СПАСИБО
М
Москалева
24 апр 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Мы были в командировке в Самарканде и это дало нам возможность быстро и удобно посетить Бухару. Машина ждала нас около отеля. Водитель Фуркат был очень хороший.
O
Olga
20 апр 2025
Спасибо за экскурсию, Дилора гид высших похвал!
Н
Наталья
18 апр 2025
