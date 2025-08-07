читать дальше Он быстро довез нас до Бухары. При необходимости останавливался. Дорога была очень комфортной. В Бухаре нас встретил гид Джохангир, который провел интересную экскурсию по Бухаре. Показал хорошее кафе, где можно пообедать. Бухара - прекрасна. В 19-00 мы были уже в отеле и успели отдохнуть перед конференцией. Теперь хочу приехать в Самарканд семьей в отпуск и поехать в Бухару еще раз с индивидуальной экскурсией.

Нам очень понравилась экскурсия. Мы были в командировке в Самарканде и это дало нам возможность быстро и удобно посетить Бухару. Машина ждала нас около отеля. Водитель Фуркат был очень хороший.