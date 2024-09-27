Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде «Афросиаб»

Погрузиться в историю и колорит одного из древнейших городов Центральной Азии
Меньше, чем за 2 часа поезд домчит вас до Бухары, где мы встретим вас, чтобы познакомить с этим сказочным городом. Вы раскроете его роль в исламской культуре и торговых путях. Осмотрите крепость, религиозные памятники, древнюю площадь и базар. А также узнаете о традиционной кухне, национальных обычаях и современной жизни.
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде «Афросиаб»
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде «Афросиаб»
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде «Афросиаб»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

  • Крепость Арк — символ власти Бухарского ханства. Вы побываете в самом сердце исторического центра, где узнаете о жизни и деятельности бухарских правителей
  • Площадь Ляби Хауз — здесь вы увидите роскошный фонтан и старинные здания вокруг
  • Мечеть Болла-Калау — рассмотрим восточные фрески и узоры величественного сооружения
  • Медресе Абдулазиз-хана — мы расскажем о духовных школах Бухраы и покажем редкие произведения искусства
  • Минарет и мечеть Калян — символ города, на протяжении веков служивший маяком для караванов в пустыне
  • Ансамбль Гаукушон — крытый базар, где торговали дорогими шёлковыми тканями

План путешествия

10:46 — самостоятельное отправление на скоростном поезде в Бухару (билеты включены в стоимость)
12:29 — прибытие, встреча с гидом
13:00–16:00 — автомобильная экскурсия по городу с остановками у достопримечательностей
16:00 — трансфер на вокзал
16:31 — отправление поезда
18:57 — возвращение в Самарканд

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Вы самостоятельно добираетесь до Бухары на скоростном поезде, а мы встречаем вас по приезде
  • В стоимость включены билеты на скоростной поезд, а также трансфер на автомобиле по всему маршруту и обед (ланч-бокс)
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит ~ $7 с человека
  • Обратите внимание: иногда билеты на скоростной поезд «Афросиаб» разбирают очень быстро. Если так произойдёт, мы предложим вам экскурсию на комфортабельном авто Chevrolet Captiva (дорога из Самарканда в Бухару составит 3,5 часа)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$137
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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