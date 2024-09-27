Меньше, чем за 2 часа поезд домчит вас до Бухары, где мы встретим вас, чтобы познакомить с этим сказочным городом. Вы раскроете его роль в исламской культуре и торговых путях. Осмотрите крепость, религиозные памятники, древнюю площадь и базар. А также узнаете о традиционной кухне, национальных обычаях и современной жизни.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
- Крепость Арк — символ власти Бухарского ханства. Вы побываете в самом сердце исторического центра, где узнаете о жизни и деятельности бухарских правителей
- Площадь Ляби Хауз — здесь вы увидите роскошный фонтан и старинные здания вокруг
- Мечеть Болла-Калау — рассмотрим восточные фрески и узоры величественного сооружения
- Медресе Абдулазиз-хана — мы расскажем о духовных школах Бухраы и покажем редкие произведения искусства
- Минарет и мечеть Калян — символ города, на протяжении веков служивший маяком для караванов в пустыне
- Ансамбль Гаукушон — крытый базар, где торговали дорогими шёлковыми тканями
План путешествия
10:46 — самостоятельное отправление на скоростном поезде в Бухару (билеты включены в стоимость)
12:29 — прибытие, встреча с гидом
13:00–16:00 — автомобильная экскурсия по городу с остановками у достопримечательностей
16:00 — трансфер на вокзал
16:31 — отправление поезда
18:57 — возвращение в Самарканд
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Вы самостоятельно добираетесь до Бухары на скоростном поезде, а мы встречаем вас по приезде
- В стоимость включены билеты на скоростной поезд, а также трансфер на автомобиле по всему маршруту и обед (ланч-бокс)
- Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит ~ $7 с человека
- Обратите внимание: иногда билеты на скоростной поезд «Афросиаб» разбирают очень быстро. Если так произойдёт, мы предложим вам экскурсию на комфортабельном авто Chevrolet Captiva (дорога из Самарканда в Бухару составит 3,5 часа)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$137
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 574 туристов
Приветствую! Я организатор туров по Узбекистану. С радостью и гордостью предлагаю вам незабываемые приключения в этой удивительной стране. С командой опытных гидов мы создаём идеальные маршруты, чтобы вы могли познакомиться с культурой, историей и природой Узбекистана. Наши туры спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.Задать вопрос
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