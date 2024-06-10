Для комфортного путешествия в Бухару созданы все условия. Из Самарканда всего за 1 час 40 минут вас домчит скоростной поезд «Афросиаб». При этом даже не придётся вставать спозаранку — поезд

отправляется почти в 11 утра. В Бухаре вас встретит гид и проведёт по городу, рассказывая о нём. Ляби-Хауз, Магоки Аттори, Пои Калон — что это за чудные названия? Это точки нашего маршрута, до встречи!

за 1 человека или €170 за человека, если вас больше

от €190 за 1 человека или €170 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

10:46 — самостоятельный выезд из Самарканда на скоростном поезде «Афросиаб»

12:29 — прибытие в Бухару, наш гид встретит вас с табличкой на вокзале, довезёт до города на авто, после чего устроит пешеходную обзорную экскурсию

В программе:

Ляби-Хауз — одна из центральных площадей Бухары с искусственным прудом, окутанная разными легендами и небезынтересными историческими фактами

— одна из центральных площадей Бухары с искусственным прудом, окутанная разными легендами и небезынтересными историческими фактами Магоки Аттори — загадочное древнейшее архитектурное сооружение, которое использовалось для разных целей. Каких? Узнаете!

— загадочное древнейшее архитектурное сооружение, которое использовалось для разных целей. Каких? Узнаете! Пои Калон — архитектурный ансамбль из нескольких сооружений: минарет Калон, медресе Мири Араб, мечеть Калон

— архитектурный ансамбль из нескольких сооружений: минарет Калон, медресе Мири Араб, мечеть Калон Медресе Улугбека и Абдулазизхана — престижные учебные заведения средних веков, построенные великими правителями

— престижные учебные заведения средних веков, построенные великими правителями Торговые купола Токи-Саррафон, Токи-Телпак Фурушон и Токи-Заргарон, в которых торговали товарами со всей Азии

Токи-Саррафон, Токи-Телпак Фурушон и Токи-Заргарон, в которых торговали товарами со всей Азии Арк — древнейшее ядро Бухары и резиденция бухарских эмиров

Вы не только увидите древнюю и современную Бухару из окна автомобиля, но и прогуляетесь по её колоритным улочкам, послушаете рассказы о Ходже Насреддине, его интересных приключениях и многом другом!

Организационные детали