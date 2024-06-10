Для комфортного путешествия в Бухару созданы все условия. Из Самарканда всего за 1 час 40 минут вас домчит скоростной поезд «Афросиаб». При этом даже не придётся вставать спозаранку — поезд
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
10:46 — самостоятельный выезд из Самарканда на скоростном поезде «Афросиаб»
12:29 — прибытие в Бухару, наш гид встретит вас с табличкой на вокзале, довезёт до города на авто, после чего устроит пешеходную обзорную экскурсию
В программе:
- Ляби-Хауз — одна из центральных площадей Бухары с искусственным прудом, окутанная разными легендами и небезынтересными историческими фактами
- Магоки Аттори — загадочное древнейшее архитектурное сооружение, которое использовалось для разных целей. Каких? Узнаете!
- Пои Калон — архитектурный ансамбль из нескольких сооружений: минарет Калон, медресе Мири Араб, мечеть Калон
- Медресе Улугбека и Абдулазизхана — престижные учебные заведения средних веков, построенные великими правителями
- Торговые купола Токи-Саррафон, Токи-Телпак Фурушон и Токи-Заргарон, в которых торговали товарами со всей Азии
- Арк — древнейшее ядро Бухары и резиденция бухарских эмиров
Вы не только увидите древнюю и современную Бухару из окна автомобиля, но и прогуляетесь по её колоритным улочкам, послушаете рассказы о Ходже Насреддине, его интересных приключениях и многом другом!
Организационные детали
- Обратные билеты на поезд не включены в стоимость. Вы можете приобрести их самостоятельно или заказать у нас трансфер (170$ за седан на 4 пассажира).
- Что включено в стоимость: билеты на скоростной поезд, а также трансфер на автомобиле (седан или минивэн в зависимости от кол-ва участников) от вокзала до города
- Важно: билеты на скоростной поезд «Афросиаб» разбираются очень быстро. Если на нужный день их не будет, мы предупредим вас при бронировании и вы сможете отменить заказ. Или же мы предложим вам экскурсию с трансфером на авто.
- Отдельно оплачиваются входные билеты — примерно 17$ на человека за всё и обед (при желании заедем в кафе/ресторан)
- Продолжительность указана включая время, которое вы проведёте в поезде в одну сторону
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамшед — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 691 туриста
Я Джамшед, представляю команду профессиональных гидов в Узбекистане. Мы уже много лет организовываем и проводим интереснейшие туры и экскурсии по всей стране. С радостью раскроем для вас красоту наших городов и гостеприимство местных жителей.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Мини-группа
3.5 часа
Сияние куполов древнего Самарканда: путешествие по знаковым местам
Познакомьтесь с историей и культурой Самарканда, посетив его знаменитые достопримечательности и попробовав национальные блюда
Начало: Мавзолей Гур эмир
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00, в воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€26 за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Самарканда - в древний Шахрисабз: индивидуальная экскурсия
Шахрисабз - зелёный город с богатой историей. Посетите мавзолеи, мечети и дворцы, связанные с Амиром Тимуром, и насладитесь горными пейзажами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
Проехать по следам торговых караванов и побывать в самом древнем городе Узбекистана
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
€400 за всё до 4 чел.