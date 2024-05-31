В Средние века Бухара была средоточием науки, культуры и торговли. А ещё это значимый духовный центр Востока.
Здесь, как ни в одном другом городе Центральной Азии, наиболее ярко и многогранно представлены культовые и религиозные строения.
Вы с комфортом доберётесь до Бухары и исследуете её памятники, а ещё поболтаете с ремесленниками на барахолке и попробуете местный плов.
Здесь, как ни в одном другом городе Центральной Азии, наиболее ярко и многогранно представлены культовые и религиозные строения.
Вы с комфортом доберётесь до Бухары и исследуете её памятники, а ещё поболтаете с ремесленниками на барахолке и попробуете местный плов.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- В Бухару и обратно вы доберётесь на скоростном поезде «Афросиаб». Дорога в одну сторону займёт всего 1,5 часа.
- Отправление с вокзала Самарканда — в 09:50, прибытие в Бухару — в 11:19.
- В Бухаре вас встретит и будет сопровождать по всему маршруту гид из нашей команды.
- После прогулки вас проводят обратно на вокзал.
- Отправление из Бухары — в 15:50, прибытие в Самарканд в 17:20.
Экскурсия охватывает исторический центр, внесённый в список ЮНЕСКО. Вы осмотрите мечети, минареты и медресе. Увидите, как рядом с роскошными дворцами, утопающими в зелени, кипит простая жизнь. И ощутите особый дух города, который чувствуется и в архитектуре, и в повседневных ритуалах.
В нашей программе:
- Мечеть Магокки Аттори — один из трёх памятников в Бухаре, уцелевший после нашествия Чингисхана.
- Ансамбль Гау-Кушон — крытый базар, использовавшийся для торговли дорогими шёлковыми тканями.
- Великий минарет и мечеть Калян — символ Бухары, на протяжении веков служивший маяком для караванов в пустыне.
- Медресе Улугбека, построенный внуком Тамерлана. Многие его выпускники становились видными мыслителями и поэтами.
- Торговые купола — ремесленные ряды, где можно заказать оригинальную чеканку на подносе со своим изображением или портретом любимого человека.
- Ансамбль Ляби-Хауз — здесь рядом с хонако и медресе расположен пруд, а заодно и первая в Бухаре синагога. В тени деревьев работают уютные забегаловки, куда часто заглядывают местные.
Организационные детали
- В стоимость включены билеты на поезд в обе стороны и сопровождение гида
- Обратите внимание: иногда билеты на скоростной поезд «Афросиаб» разбираются очень быстро. Если так произойдёт, мы предупредим вас при бронировании, и вы сможете перенести заказ на другой день или отменить его. Как вариант, мы предложим экскурсию на скоростном поезде «Шарк» (он идёт на 1 час дольше).
- Дополнительные расходы: обед
- Мы также предложим вам удобные варианты с возможностью посетить загородную экскурсию и узнать Бухару ещё лучше
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вокзале в Бухаре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 1920 туристов
Добрый день, дорогие гости Узбекистана! Наша команда познакомит вас с новыми местами притяжения и туристическими достопримечательностями Ташкента и Ташкентской области: от красивых природных точек, ферм и национальной кухни до древних мечетей и парков аттракционов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
31 мая 2024
Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Мадине!! Рекомендую на 100%
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