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В Средние века Бухара была средоточием науки, культуры и торговли. А ещё это значимый духовный центр Востока.



Здесь, как ни в одном другом городе Центральной Азии, наиболее ярко и многогранно представлены культовые и религиозные строения.



Вы с комфортом доберётесь до Бухары и исследуете её памятники, а ещё поболтаете с ремесленниками на барахолке и попробуете местный плов.