Экскурсия по древнему Самарканду

Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, исследуя его величественные достопримечательности, а после наслаждайтесь аутентичным обедом в чайхане, где подают знаменитый на весь мир самаркандский плов.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Путешествие через историю Самарканда

Погрузитесь в удивительный мир Самарканда, где слияние культуры и истории создаёт неповторимую атмосферу. Начните своё исследование с мавзолея Амир Темура, который служит символом власти и величия этого города.

Славная площадь Регистан

Прогуливаясь по знаменитой площади Регистан, вы попадёте в сердце исторического Самарканда. Здесь величественные медресе завораживают своим самобытным стилем и архитектурными особенностями.

Место духовного спокойствия

Не упустите возможность почувствовать духовное спокойствие у мавзолея святого Даниила. Это место, наполненное благодатью, позволит вам насладиться моментом тишины и умиротворения.

Уникальный некрополь Шохизинда

Откройте для себя некрополь Шохизинда, поражающий своими мозаиками и историями. Каждая деталь этого места пропитана духом прошлого и уникальным культурным наследием.

Архитектурное великолепие мечети Биби Ханум

Восхититесь архитектурой мечети Биби Ханум — одного из крупнейших и красивейших памятников Средней Азии. Это вдохновляющее сооружение отражает богатство и величие самаркандской архитектуры.

Атмосфера восточного базара на рынке Сиаб

Завершите своё путешествие на рынке Сиаб, где вас ждёт яркий выбор свежих специй и уникальных сувениров. Окунитесь в атмосферу восточного базара, полную жизни и разнообразия.

Это путешествие будет не только образовательным, но и оставит незабываемые впечатления, которые согреют ваше сердце на долгие годы. Наслаждайтесь каждым мгновением!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Мавзолей Амир Темура
  • ‭ Площадь Регистан
  • ‭ Бумажная фабрика Конигиль
  • ‭ Мавзолей святого Даниила
  • ‭ Некрополь Шохизинда
  • ‭ Мечеть Биби Ханум
  • ‭ Рынок Сиаб
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Регистан
Завершение: Сиабский рынок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
22 окт 2025
Мы очень довольны гидом Аржаном🔥🔥🔥
Интересный рассказ, очень доброжелательное и заботливое отношение к туристам и замечательное чувство юмора! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы очень рады, что выбрали этого гида👍🏼

Входит в следующие категории Самарканда

