Экскурсия по Самарканду

Индивидуальная экскурсия в Самарканде
Пешеходная либо автомобильная при выборе доп. опции.
Экскурсия по Самарканду
Экскурсия по Самарканду
Экскурсия по Самарканду

Что вас ожидает:

  • Гур Эмир
  • Регистан
  • Биби Хоным
  • Шохи Зинда
  • Бумажная фабрика

Описание

Мы посетим самые значимые объекты Самарканда:
1. Гур Эмир - мавзолей Амира Темура он же Тамерлан.
2. Регистан - самая главная площадь Самарканда. Ансамбль из трёх медресе.
3. Биби Хоным - грандиозная соборная мечеть тимуридской эпохи. Названа в честь главной жены Амира Темура.
4. Шохи Зинда - некрополь с потрясающими видами. Так же духовное место для паломников.
5. Бумажная фабрика - или фабрика ремесел. Здесь мы посмотрим как производят самаркандская шелковую бумагу, зайдем к гончару и насладимся природой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание Услуги гида
Что не входит
  • Обед (Перерыв на обед в 12:30 мы попробуем настоящий Самаркандский плов, оплата на месте) Входные билеты -15$ на человека на все объекты. Экскурсия на автомобиле (по желанию
  • Доплата при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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