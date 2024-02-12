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Описание

Мы посетим самые значимые объекты Самарканда:

1. Гур Эмир - мавзолей Амира Темура он же Тамерлан.

2. Регистан - самая главная площадь Самарканда. Ансамбль из трёх медресе.

3. Биби Хоным - грандиозная соборная мечеть тимуридской эпохи. Названа в честь главной жены Амира Темура.

4. Шохи Зинда - некрополь с потрясающими видами. Так же духовное место для паломников.

5. Бумажная фабрика - или фабрика ремесел. Здесь мы посмотрим как производят самаркандская шелковую бумагу, зайдем к гончару и насладимся природой.