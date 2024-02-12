Пешеходная либо автомобильная при выборе доп. опции.
Что вас ожидает:
- Гур Эмир
- Регистан
- Биби Хоным
- Шохи Зинда
- Бумажная фабрика
Описание
Мы посетим самые значимые объекты Самарканда:
1. Гур Эмир - мавзолей Амира Темура он же Тамерлан.
2. Регистан - самая главная площадь Самарканда. Ансамбль из трёх медресе.
3. Биби Хоным - грандиозная соборная мечеть тимуридской эпохи. Названа в честь главной жены Амира Темура.
4. Шохи Зинда - некрополь с потрясающими видами. Так же духовное место для паломников.
5. Бумажная фабрика - или фабрика ремесел. Здесь мы посмотрим как производят самаркандская шелковую бумагу, зайдем к гончару и насладимся природой.
1. Гур Эмир - мавзолей Амира Темура он же Тамерлан.
2. Регистан - самая главная площадь Самарканда. Ансамбль из трёх медресе.
3. Биби Хоным - грандиозная соборная мечеть тимуридской эпохи. Названа в честь главной жены Амира Темура.
4. Шохи Зинда - некрополь с потрясающими видами. Так же духовное место для паломников.
5. Бумажная фабрика - или фабрика ремесел. Здесь мы посмотрим как производят самаркандская шелковую бумагу, зайдем к гончару и насладимся природой.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание Услуги гида
- Что не входит
- Обед (Перерыв на обед в 12:30 мы попробуем настоящий Самаркандский плов, оплата на месте) Входные билеты -15$ на человека на все объекты. Экскурсия на автомобиле (по желанию
- Доплата при бронировании)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Самарканде
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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