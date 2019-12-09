11 отзывов оставили туристы

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Старинный самобытный Самарканд

Открыть историю, архитектуру и жизнь восточного города на авто-пешеходной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

67 за экскурсию

У этой экскурсии11 отзывов
4.91
Шахбоз
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Шахбоз – Гид в Самарканде
Я покажу вам Самарканд, каким его ждешь: город 🏙️ всех оттенков синего и ароматов специй, город Тамерлана и Великого Шелкового пути.

Изучая мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, площадь Регистан, Мечеть Биби-Ханум и обсерваторию, вы разберетесь в переплетениях истории 📖 Самарканда, узнаете о его настоящем и проникнетесь его теплотой.

И конечно, мы не забудем о плове и базаре!
Старинный самобытный Самарканд
Старинный самобытный Самарканд

Что вас ожидает

Все самое древнее и прекрасное
На автомобиле и пешком, слушая мои рассказы, вы изучите главные достопримечательности города-ровесника Рима:

  • Мавзолей Амира Тимура (Тамерлана), или Гур-Эмир: здесь покоятся сам великий завоеватель, его сыновья, внуки и духовный наставник. Я расскажу об архитектурных решениях этого места, о делах и судьбе Тимура и о внутреннем убранстве усыпальницы — уверен, вас покорит «звездное небо»!
  • Площадь Регистан — сердце Самарканда с тремя медресе. Вы представите времена, когда эти здания служили духовными училищами и научными центрами, «прочитаете» сюжеты фасадов и просто насладитесь красотой комплекса.
  • Мечеть Биби-Ханум, где мы вновь поговорим о Тамерлане. Он мечтал построить лучшую мечеть мира — внутри вы узнаете об этом подробнее и откроете древние легенды.
  • Некрополь Шахи-Зинда — идеальное место, чтобы окончательно влюбиться в восточную архитектуру. В этом комплексе, напоминающем город, вы услышите о родственниках Тимура и об особом значении Шахи-Зинды для мусульман.

Вкусы и жизнь Самарканда
Чтобы отдохнуть от путешествия в древность, в середине экскурсии мы заедем в дом плова, где наше национальное блюдо, по моему мнению, готовят лучше всего. Кроме того, вы пройдете по колоритному Сиабскому базару, существующему с 14 века, где попробуете традиционные сладости и сухофрукты. За 5 часов я расскажу и о жизни Самарканда изнутри, с радостью отвечу на ваши вопросы об Узбекистане и порекомендую другие места для посещения.

Вас также ждет дегустация ароматных и терпких узбекских вин на заводе, работающем с 19 века! Кроме того, маршрут можно скорректировать с учетом ваших пожеланий и заменить некоторые объекты другими: например, полюбоваться шелковыми коврами на фабрике и раскрыть секреты создания легендарной самаркандской бумаги.

Организационные детали

  • Я встречу вас у отеля
  • Это авто-пешеходная экскурсия (транспорт включен в стоимость)
  • Дополнительные расходы: входные билеты (13-15€ с человека, в зависимости от курса евро цена может меняться)
  • Если ваша группа больше 4 человек, можно арендовать подходящий транспорт за дополнительную плату (уточняйте в переписке)
Старинный самобытный Самарканд
Старинный самобытный Самарканд
Старинный самобытный Самарканд
Старинный самобытный Самарканд
Старинный самобытный Самарканд
Старинный самобытный Самарканд
Старинный самобытный Самарканд
Старинный самобытный Самарканд
Старинный самобытный Самарканд
Старинный самобытный Самарканд
Старинный самобытный Самарканд
Старинный самобытный Самарканд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Шахбоз
Шахбоз
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Шахбоз. Я сертифицированный гид-экскурсовод в Самарканде. Я родился и живу в этом чудесном городе. Провожу индивидуальные (на своем авто) и групповые экскурсии по Самарканду и Шахрисабзу. Расскажу вам всё о нашем городе, об истории, культуре и традициях самаркандцев, покажу красивейшие и интереснейшие места города. Помогу найти хорошую гостиницу, отвечу на множество дополнительных интересующих вас вопросов. Уверен, на моих экскурсиях вы влюбитесь в Самарканд!
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11 отзывов оставили туристы

9 декабря 2019
Все прошло замечательно! Шахбоз встретил нас в аэропорту, рассказал о городе, показал все интересные места. Огромным сюрпризом стало посещение завода вин. Дегустация прошла замечательно. 10 видов производимой продукции наполнили день радостью. :) А потом еще Шахбоз завез нас на вокзал и проводил в Бухару. Замечательный гид и приятный человек! Всем рекомендую!!!
8 декабря 2019
Очень классная экскурсия! Прошли и проезали по всем основным местам, поели невероятно вкусный плов, ещё и денег помогли снять с карты 🤣 Очень рекомендую!
20 ноября 2019
Шахбоз - замечательный экскурсовод, к тому же очень приятный в общении, вежливый и пунктуальный человек, любящий свой город. Экскурсия была интересная и насыщенная. Самарканд очень понравился. Большое спасибо, Шахбоз! Надеемся посетить еще раз Самарканд и Бухару.
Нина
18 ноября 2019
Замечательная экскурсия! Прекрасно составлен маршрут, причем гид Шахбоз всегда идет навстречу исходя из всех пожеланий туриста, очень интересно рассказывает и об исторических, и о современных фактах, обращает внимание на детали и старается показать все самое интересное. Я замечательно провела время в Самарканде, как будто к друзьям съездила, очень приятно было быть на этой великолепной экскурсии!
13 ноября 2019
Экскурсия понравилась. К сожалению, немного мешала погода ( было зябко и ветренно), трудно было много перемещаться пешком, но Шахбоз смог и в условиях "непогоды" показать самобытный Самарканд. Помог организовать дегустацию на заводе Ховренко и нашу самостоятельную поездку в Шахрисабз. Спасибо Шахбозу за пунктуальность, внимательное отношение к туристам, деликатность!
12 ноября 2019
Были на экскурсии 3 ноября. в Самарканде первый раз, хотелось получить интересные знания о городе, поэтому выбрали вариант прогулки с гидом. Шахбоз очень приятный молодой человек, интересно и понятно рассказывал не только о Самарканде, но и о стране в целом. Порадовало, что на любой вопрос был готов ответ! Также приятно, что маршрут менялся по нашему желанию, а в конце Шахбоз посоветовал, куда сходить самим, узнал для нас некоторые вопросы по телефону и посоветовал ресторан для ужина. Экскурсией и общением с Шахбозом очень довольны. спасибо!
12 ноября 2019
Шахбоз - прекрасный экскурсовод, эрудированный, глубоко знающий историю рассказчик. С удовольствием провели время с ним во время экскурсии, живой язык, интересные факты. Рекомендуем!
5 ноября 2019
Шахбоз провел очень интересную и занимательную экскурсию. Очень понравилась подача материала, а также открытость и дружелюбие гида. Шахбоз подсказал нам очень вкусное и колоритное место для ужина. Однозначно буду рекомендовать Шахбоза, как гида всем друзьям, решившим посетить Самарканд.
12 октября 2019
11 октября гуляли по Самарканду. Спасибо Шахбозу за внимание и терпение. Самарканд открыл нам свою историю, теплоту и засверкал новыми красками. Было интересно, весело и по-восточному душевно!
9 октября 2019
Экскурсия, которую провел для нас Шахбоз, нам очень понравилась. Накануне мы списались с Шахбозом и в день экскурсии с утра он на личном автомобиле ждал нас возле нашего отеля. Шахбоз начал рассказ об истории древнего Самарканда буквально сразу. Манера его рассказа неторопливая и обстоятельная, поэтому информация воспринимается легко. Рассказ о том или ином историческом объекте подкрепляется показом фотографий, по которым хорошо видно, что было с этим объектом до реставрации. На любой вопрос Шахбоз даёт исчерпывающую информацию, причем не только на исторические темы, с ним интересно беседовать о современной жизни в стране (Узбекистане). Ещё мы посетили "Центр плова", причем не чисто "туристическое" место, а явно популярное у местного населения. Наелись вкуснейшего Самаркандского плова. Экскурсия нам очень понравилась. Шахбоз - эрудированный, интересный собеседник, профессионал своего дела, так что, кто интересуется экскурсиями по Самарканду - рекомендую.
Ещё 1 отзыв

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