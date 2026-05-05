11 отзывов оставили туристы

Я покажу вам Самарканд, каким его ждешь: город всех оттенков синего и ароматов специй, город Тамерлана и Великого Шелкового пути.
Изучая мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и мечеть Биби-Ханум, вы разберётесь в переплетениях истории Самарканда, узнаете о его настоящем и проникнетесь его теплотой.
Изучая мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и мечеть Биби-Ханум, вы разберётесь в переплетениях истории Самарканда, узнаете о его настоящем и проникнетесь его теплотой.
Описание экскурсии
Все самое древнее и прекрасное
На автомобиле и пешком, слушая мои рассказы, вы изучите главные достопримечательности города-ровесника Рима:
- Мавзолей Амира Тимура (Тамерлана), или Гур-Эмир: здесь покоятся сам великий завоеватель, его сыновья, внуки и духовный наставник. Я расскажу об архитектурных решениях этого места, о делах и судьбе Тимура и о внутреннем убранстве усыпальницы — уверен, вас покорит «звездное небо»!
- Площадь Регистан — сердце Самарканда с тремя медресе. Вы представите времена, когда эти здания служили духовными училищами и научными центрами, «прочитаете» сюжеты фасадов и просто насладитесь красотой комплекса.
- Мечеть Биби-Ханум, где мы вновь поговорим о Тамерлане. Он мечтал построить лучшую мечеть мира — внутри вы узнаете об этом подробнее и откроете древние легенды.
- Ремесленный городок «Конигиль» — живописное место, где вы отдохнёте от архитектурных сооружений и насладитесь природой, речкой и чистым воздухом. А, самое главное, увидите процесс изготовления знаменитой самаркандской бумаги.
Вкусы и жизнь Самарканда
За 4 часа я расскажу и о жизни Самарканда изнутри, с радостью отвечу на ваши вопросы об Узбекистане и порекомендую другие места для посещения.
Кроме того, маршрут можно скорректировать с учетом ваших пожеланий и заменить некоторые объекты другими: например, побывать на дегустации ароматных и терпких узбекских вин на заводе, работающем с 19 века, или полюбоваться шелковыми коврами на фабрике.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость — около 300 000 сум ($20) за одного
- Это автопешеходная экскурсия. Между объектами будем передвигаться на комфортабельном авто Chery Arrizo 6
- В программе экскурсии есть посещение мечетей: просьба надевать закрытую одежду и на всякий случай взять с собой платок (для женщин)
- За доплату можно увеличить продолжительность экскурсии и расширить программу, в том числе провести экскурсию за 2 дня. Стоимость и детали уточняйте в переписке с гидом
- Оставшуюся часть стоимости можно оплатить наличными или переводом на карту, если ваш банк даёт возможность переводов заграницу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шахбоз — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1944 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Шахбоз. Я сертифицированный гид-экскурсовод в Самарканде. Я родился и живу в этом чудесном городе. Провожу индивидуальные (на своем авто) и групповые экскурсии по Самарканду. Расскажу
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 212 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Самарканд - прекрасный, зеленый город. И спасибо, что нам его показал Шахбоз! Он не только показал нам все достопримечательности Самарканда, поведал нам про его историю, его войны, его победы и
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Экскурсия с Шахбозом нам очень понравилась, он показал нам все достопримечательности Самарканда, зовез в ремесленную деревню Конигиль, хотя судя по другим экскурсиям туда возят далеко не все. Шохи Зинда мы посетили самостоятельно, как и сказал Шахбоз это место в сопровождении гида не особо нуждается, так как это просто очень красивые усыпальницы.
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В
Спасибо большое гиду. Культурный, вежливый, интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Экскурсия очень понравилась! все было очень интересно, время пролетело незаметно. мы были с детьми, детям было не скучно.
Вернемся обязательно и посоветуем друзьям
Вернемся обязательно и посоветуем друзьям
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Индивидуальный тур состоялся. В Самарканде былы 2 дня,поэтому взяли 2 экскурсии и так получилось,что основные достопримечательности совпадали. Экскурсия на авто была первая и мы спросили нашего гида о возможности показать
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Г
Дата посещения: 2 июл 2025
Спасибо большое нашему гиду Шахбозу! Очень профессионально провел экскурсию, интересно и замечательно! Всем рекомендуем!
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это наш первый приезд в Самарканд, экскурсия очень понравилась. очень информативно, интересно, прекрасный богатый русский язык. все прошло на отлично, спасибо!!!
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