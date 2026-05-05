11 отзывов оставили туристы

Я покажу вам Самарканд, каким его ждешь: город всех оттенков синего и ароматов специй, город Тамерлана и Великого Шелкового пути. Изучая мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и мечеть Биби-Ханум, вы разберётесь в переплетениях истории Самарканда, узнаете о его настоящем и проникнетесь его теплотой.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Все самое древнее и прекрасное

На автомобиле и пешком, слушая мои рассказы, вы изучите главные достопримечательности города-ровесника Рима:

Мавзолей Амира Тимура (Тамерлана), или Гур-Эмир : здесь покоятся сам великий завоеватель, его сыновья, внуки и духовный наставник. Я расскажу об архитектурных решениях этого места, о делах и судьбе Тимура и о внутреннем убранстве усыпальницы — уверен, вас покорит «звездное небо»!

: здесь покоятся сам великий завоеватель, его сыновья, внуки и духовный наставник. Я расскажу об архитектурных решениях этого места, о делах и судьбе Тимура и о внутреннем убранстве усыпальницы — уверен, вас покорит «звездное небо»! Площадь Регистан — сердце Самарканда с тремя медресе. Вы представите времена, когда эти здания служили духовными училищами и научными центрами, «прочитаете» сюжеты фасадов и просто насладитесь красотой комплекса.

— сердце Самарканда с тремя медресе. Вы представите времена, когда эти здания служили духовными училищами и научными центрами, «прочитаете» сюжеты фасадов и просто насладитесь красотой комплекса. Мечеть Биби-Ханум , где мы вновь поговорим о Тамерлане. Он мечтал построить лучшую мечеть мира — внутри вы узнаете об этом подробнее и откроете древние легенды.

, где мы вновь поговорим о Тамерлане. Он мечтал построить лучшую мечеть мира — внутри вы узнаете об этом подробнее и откроете древние легенды. Ремесленный городок «Конигиль» — живописное место, где вы отдохнёте от архитектурных сооружений и насладитесь природой, речкой и чистым воздухом. А, самое главное, увидите процесс изготовления знаменитой самаркандской бумаги.

Вкусы и жизнь Самарканда

За 4 часа я расскажу и о жизни Самарканда изнутри, с радостью отвечу на ваши вопросы об Узбекистане и порекомендую другие места для посещения.

Кроме того, маршрут можно скорректировать с учетом ваших пожеланий и заменить некоторые объекты другими: например, побывать на дегустации ароматных и терпких узбекских вин на заводе, работающем с 19 века, или полюбоваться шелковыми коврами на фабрике.

Организационные детали