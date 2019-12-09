11 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Все самое древнее и прекрасное

На автомобиле и пешком, слушая мои рассказы, вы изучите главные достопримечательности города-ровесника Рима:

Мавзолей Амира Тимура (Тамерлана), или Гур-Эмир : здесь покоятся сам великий завоеватель, его сыновья, внуки и духовный наставник. Я расскажу об архитектурных решениях этого места, о делах и судьбе Тимура и о внутреннем убранстве усыпальницы — уверен, вас покорит «звездное небо»!

: здесь покоятся сам великий завоеватель, его сыновья, внуки и духовный наставник. Я расскажу об архитектурных решениях этого места, о делах и судьбе Тимура и о внутреннем убранстве усыпальницы — уверен, вас покорит «звездное небо»! Площадь Регистан — сердце Самарканда с тремя медресе. Вы представите времена, когда эти здания служили духовными училищами и научными центрами, «прочитаете» сюжеты фасадов и просто насладитесь красотой комплекса.

— сердце Самарканда с тремя медресе. Вы представите времена, когда эти здания служили духовными училищами и научными центрами, «прочитаете» сюжеты фасадов и просто насладитесь красотой комплекса. Мечеть Биби-Ханум , где мы вновь поговорим о Тамерлане. Он мечтал построить лучшую мечеть мира — внутри вы узнаете об этом подробнее и откроете древние легенды.

, где мы вновь поговорим о Тамерлане. Он мечтал построить лучшую мечеть мира — внутри вы узнаете об этом подробнее и откроете древние легенды. Некрополь Шахи-Зинда — идеальное место, чтобы окончательно влюбиться в восточную архитектуру. В этом комплексе, напоминающем город, вы услышите о родственниках Тимура и об особом значении Шахи-Зинды для мусульман.

Вкусы и жизнь Самарканда

Чтобы отдохнуть от путешествия в древность, в середине экскурсии мы заедем в дом плова, где наше национальное блюдо, по моему мнению, готовят лучше всего. Кроме того, вы пройдете по колоритному Сиабскому базару, существующему с 14 века, где попробуете традиционные сладости и сухофрукты. За 5 часов я расскажу и о жизни Самарканда изнутри, с радостью отвечу на ваши вопросы об Узбекистане и порекомендую другие места для посещения.

Вас также ждет дегустация ароматных и терпких узбекских вин на заводе, работающем с 19 века! Кроме того, маршрут можно скорректировать с учетом ваших пожеланий и заменить некоторые объекты другими: например, полюбоваться шелковыми коврами на фабрике и раскрыть секреты создания легендарной самаркандской бумаги.