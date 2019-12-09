11 отзывов оставили туристы

Все самое древнее и прекрасное
На автомобиле и пешком, слушая мои рассказы, вы изучите главные достопримечательности города-ровесника Рима:
Вкусы и жизнь Самарканда
Чтобы отдохнуть от путешествия в древность, в середине экскурсии мы заедем в дом плова, где наше национальное блюдо, по моему мнению, готовят лучше всего. Кроме того, вы пройдете по колоритному Сиабскому базару, существующему с 14 века, где попробуете традиционные сладости и сухофрукты. За 5 часов я расскажу и о жизни Самарканда изнутри, с радостью отвечу на ваши вопросы об Узбекистане и порекомендую другие места для посещения.
Вас также ждет дегустация ароматных и терпких узбекских вин на заводе, работающем с 19 века! Кроме того, маршрут можно скорректировать с учетом ваших пожеланий и заменить некоторые объекты другими: например, полюбоваться шелковыми коврами на фабрике и раскрыть секреты создания легендарной самаркандской бумаги.