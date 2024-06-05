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🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 5 часов 30 отзывов Самарканд: Путешествие по следам древних караванов и ремёсел Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре 200 € 160 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Экспресс-экскурсия по Самарканду: величие истории в комфортном формате За короткое время вы увидите самые значимые достопримечательности Самарканда, познакомитесь с его историей и архитектурой Начало: В удобном вам месте € 78 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 9 часов 35 отзывов Хафткул: семь удивительных озёр На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам 375 € 282 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 5 часов 7 отзывов Атмосферный Самарканд на рассвете: фото-прогулка с дегустацией плова Почувствуйте волшебство Самарканда на рассвете: архитектурные шедевры, пустынные улицы и вкусный плов ждут вас € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Эксклюзивная экскурсия Вечерние огни Самарканда: погружение в историю Откройте вечерний Самарканд под новым углом: меньше толп, больше атмосферы. Индивидуальный подход и уникальные истории € 103 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Шахрисабз: исторические чудеса и природные красоты Узбекистана Погрузитесь в мир древних легенд и живописных пейзажей на экскурсии в Шахрисабз. Откройте для себя секреты Амира Темура и вкус национальной кухни 180 € 144 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 4% скидка Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Главное в Самарканде + обед в центре плова Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале от 115 € 110 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный Ваши дети откроют для себя тайны древнего Самарканда, освоят ремёсла и попробуют настоящий узбекский плов Начало: У вашего отеля 140 € 126 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию Путешествие на премиальном авто в Зааминский национальный парк. Оцените красоту природы, деревни вдали от цивилизации и уникальные мастер-классы Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту 299 € 255 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 3 отзыва Главное о Самарканде и фрески Афросиаба Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев € 155 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Магия ночного Самарканда: «Вечный город», Регистан и Гур-Эмир Прогулка по ночному Самарканду: этнографический парк, яркие фонтаны и легендарные памятники в свете огней. Идеально для первого знакомства с городом € 110 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 92 отзыва В Шахрисабз из Самарканда: путешествие на родину Тамерлана Погрузитесь в мир средневекового Востока, посетив родину Амира Тимура. Уникальные пейзажи, исторические рассказы и вкус тандыр-гушта ждут вас Начало: По запросу гостей. Пр. Отель, Вокзал, Аэрапорт и т... € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Кухня и ремёсла Самарканда: мастер-класс по плову и коврам Погрузитесь в мир самаркандской кухни и ремёсел. Плов, базар, шёлковая бумага и ковры ждут вас Начало: В удобном вам месте € 45 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Узбекская свадебная церемония Познакомиться с национальными обрядами бракосочетания и поучаствовать в пышном свадебном пире € 112 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 6 отзывов Из Самарканда - в древний Шахрисабз: индивидуальная экскурсия Шахрисабз - зелёный город с богатой историей. Посетите мавзолеи, мечети и дворцы, связанные с Амиром Тимуром, и насладитесь горными пейзажами € 130 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути Проехать по следам торговых караванов и побывать в самом древнем городе Узбекистана Начало: В вашем отеле € 400 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 4 отзыва Шесть озёр - из Самарканда и обратно (всё включено) Увидеть волшебные озёра Таджикистана и сравнить уклад жизни двух соседних народов Начало: В вашем отеле € 266 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Огни Самарканда: вечерняя экскурсия по историко-этнографическому комплексу Погрузитесь в атмосферу древнего восточного города, прогуляйтесь по подсвеченным улицам и насладитесь уникальными ремеслами и гастрономией € 103 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 1 час 3 отзыва Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города Организуем индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне. Водитель встретит вас, поможет с багажом и доставит по указанному адресу Начало: В аэропорту или на вокзале 35 € 28 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 13 часов 8 отзывов Из Самарканда в Бухару: путешествие через века за один день Погрузитесь в великолепие Бухары: от величественных медресе до исторических крепостей. Путешествие на комфортабельном автомобиле с личным гидом Начало: У вашего отеля 399 € 360 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Пещера Хазрата Дауда: историческое и природное наследие Самарканда Откройте для себя красоту и духовность пещеры Хазрата Дауда, погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей 100 € 90 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Самарканд: История Тамерлана и древние памятники - Путешествие в прошлое Погрузитесь в величественную историю Самарканда, узнайте о Тамерлане и его вкладе в мировую культуру € 129 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 11 отзывов Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане Индивидуальная экскурсия к Семи озёрам через Фанские горы. Путешествие на внедорожнике, остановки в горных кишлаках и знакомство с местными традициями Начало: У вашего отеля € 290 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 50 отзывов Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии Начало: Встреча в отеле или на вокзале € 100 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Самарканд на авто: индивидуальная экскурсия по знаковым местам Насладитесь индивидуальной экскурсией по Самарканду на авто! Увидите площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар и многое другое Начало: В отеле, аэропорту или на ж/д вокзале € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 9% скидка Мини-группа 5 часов 1 отзыв Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира Расписание: ежедневно в 10:30 45 € 41 за человека

🚗 На машине 🚉 На поезде 10% скидка Индивидуальная 30 минут 6 отзывов Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Надежная, приятная и безопасная поездка в компании опытного русскоговорящего водителя 21 € 19 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Путешествие в древний Самарканд: от Афрасиаба до эпохи Тимуридов Познакомьтесь с уникальной историей Самарканда, начиная с древних руин Афрасиаба и заканчивая величественными памятниками эпохи Тимуридов Начало: Место встречи планируется с туристами 135 € 122 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 33 отзыва Самарканд тёплый и дружелюбный В Самарканде каждый найдёт своё: история Тимуридов, голубые купола мечетей, восточная кухня. Гид покажет знаковые места и традиции Начало: У вашего отеля 150 € 135 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Винный тур «Багизаган» из Самарканда: дегустация и культура Погрузитесь в мир узбекского виноделия с экскурсией на винодельню «Багизаган», где вас ждут дегустации и знания € 85 за человека

🚗 На машине 4% скидка Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля 135 € 129 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 30 минут 1 отзыв Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала Комфортно, надежно и безопасно добраться до места назначения Начало: у ж/д вокзала или аэропорта € 25 за всё до 4 чел.