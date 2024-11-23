Приглашаю вас на профессиональную фотосессию в самом сердце Самарканда! Я — креативный мастер, открытый для творчества и экспериментов.
Моё искусство фотографа основывается на использовании света, теней, отражений и контрастов, чтобы создавать уникальные и эффектные снимки.
Моё искусство фотографа основывается на использовании света, теней, отражений и контрастов, чтобы создавать уникальные и эффектные снимки.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 18:00, 19:00
Описание фото-прогулкиПриглашаю на профессиональную фотосессию в Самарканде! Я креативный мастер, открытый для творчества и экспериментов. Чтобы создавать интересные и эффектные снимки, использую свет, тени, отражения и контрасты. Чтобы подчеркнуть детали и настроение, играю с цветом, формой и текстурой. А ещё в процессе съёмки в дружеском формате рассказываю о местных традициях и менталитете. Я предложу вам две локации для фотосессии на выбор:• Площадь Регистан. Это место, где можно почувствовать дух древнего Самарканда и его истории. На площади расположены три великолепных старинных медресе: Улугбека, Шер-Дора и Тилля-Кори. Они украшены изысканными мозаиками, резьбой, золотом — и станут великолепным фоном для красивых фото.
- Архитектурный комплекс Шахи-Зинда. Это удивительной красоты некрополь, где похоронены царственные особы и представители знати. Каждый мавзолей имеет свой стиль, декор и атмосферу. Мы устроим фотосессию на фоне голубых куполов, резных мозаик и майоликовых плиток. Важная информация:.
- Входные билеты на площадь Регистан — 5$, разрешение на профессиональную съёмку — 20$.
- Входные билеты в Шахи-Зинда — 4$, разрешение на съёмку — 10$.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На выбор:
- Площадь Регистан
- Архитектурный комплекс Шахи-Зинда
Что включено
- Услуги фотографа
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билет и разрешения на съемку
Где начинаем и завершаем?
Начало: У кассы площади «Регистан»
Завершение: Площадь «Регистан» Улугбек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: площадь Регистан - 5$
- Разрешение на профессиональную съёмку - 20$
- Шахи-Зинда - 4$
- Разрешение на съёмку - 10$
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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