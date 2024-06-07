Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить

Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией
Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет увидеть визитные карточки Самарканда за короткое время.

Усыпальница династии Тимуридов, мавзолей Рухабад и площадь Регистан с тремя средневековыми университетами - всё это будет
читать дальше

показано за 2 часа. Для полного погружения в жизнь Востока прогулка по улочкам Старого города и небольшая фотосессия.

В медресе Улугбека можно будет увидеть процесс изготовления национальных тканей и узнать об обычаях молодожёнов.

В медресе Тилля-Кори оцените работы местных гончаров и узнаете о методах изготовления самаркандской шёлковой бумаги.

Во время прогулки устроим мини-фотосессию на фоне сказочных мавзолеев, медресе, мечетей, бирюзовых куполов и расписных дверей

5
11 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Индивидуальная фотосессия
  2. 🏛 Посещение главных достопримечательностей
  3. 📚 Узнаете об истории и культуре
  4. 🎨 Оцените работы местных мастеров
  5. 👫 Погружение в жизнь Востока

Что можно увидеть

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Мавзолей Рухабад
  • Площадь Регистан
  • Медресе Улугбека
  • Медресе Тилля-Кори
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Прогулка по главным местам

  • Мавзолей Гур-Эмир — начнём с посещения усыпальницы династии Тимуридов и одного из самых значимых шедевров Востока. В мавзолее были захоронены Амир Тимур, его сыновья, внуки, а также его духовный наставник.
  • Мавзолей Рухабад — это паломническая усыпальница к северу от Гур-Эмира, построенная над могилой мистика Бурханэддина Сагарджи. Помимо самого шейха, в мавзолее покоятся члены его семьи и родственники, привезённые в Самарканд из Китая. Я расскажу вам легенду об этом таинственном комплексе.
  • Регистан — главная площадь Самарканда, которая издавна являлась торговым и общественным центром. Её украшают три медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кори. Вы узнаете об особенностях университетов, увидите учебные классы и поймёте, как обучались студенты в Средневековье.

Самарканд глазами местных

  • В медресе Улугбека я познакомлю вас с процессом изготовления национальных тканей. Покажу наряды жениха и невесты и расскажу об обычаях, традициях и обрядах, которых придерживаются молодожёны.
  • В медресе Тилля-Кори мы оценим работы местных гончаров и узнаем о том, как сегодня изготавливают самаркандскую шёлковую бумагу по методам 8 века.
  • А ещё во время прогулки я устрою для вас мини-фотосессию на фоне сказочных мавзолеев, медресе, мечетей, бирюзовых куполов и расписных дверей.
Помогу расслабиться перед камерой и подскажу самый выгодный ракурс

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (цена билетов от 8 € с человека).
  • После окончания программы я отправлю вам фото с экскурсии, которые будут сделаны на i.
Phone 13 Pro Max, и посоветую лучшее заведение в городе, где готовят настоящий самаркандский плов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
А
7 июня 2024
Огромное спасибо гиду за познавательную экскурсию. Шохрух профессионал своего дела, интересный собеседник и рассказчик. Он отлично знает историю и культуру Самарканда, отвечает на все вопросы. Приятным бонусом стали замечательные фотографии с красивыми ракурсами на достопримечательности, которые мы посетили.
Елена
6 июня 2024
Побывать в Самарканде - моя многолетняя мечта.

Очень хотелось, чтобы первое свидание с городом прошло интересно, ярко, красиво.

Шохрух помог осуществить это желание.
Первое, что хочется отметить, - заботу, вежливость и интеллигентность гида.

Шохрух
читать дальше

написал заранее, поэтому мы смогли обсудить такие важные вопросы, как обмен валюты, приезд из аэропорта, такси. Также он посоветовал места, где можно уютно посидеть и поесть после экскурсии.

Шохрух встретил нас с подругой в гостевом доме, где мы жили, и немного поменял маршрут для удобства. Он провел экскурсию подольше, что нас очень порадовало. Во время экскурсии мы смогли сфотографироваться в национальной одежде, это было здорово!

Шохрух - это гид-друг в Самарканде, который постарается помочь с любыми вопросами и расскажет много интересного об этом прекрасном городе.

Побывать в Самарканде - моя многолетняя мечта.Побывать в Самарканде - моя многолетняя мечта.Побывать в Самарканде - моя многолетняя мечта.Побывать в Самарканде - моя многолетняя мечта.Побывать в Самарканде - моя многолетняя мечта.Побывать в Самарканде - моя многолетняя мечта.Побывать в Самарканде - моя многолетняя мечта.Побывать в Самарканде - моя многолетняя мечта.
Ирина
5 июня 2024
Добрый день! Благодарим нашего гида Шохруха М. за увлекательную экскурсию по достопримечательностям Самарканда! Шохрух провел с нами гораздо больше времени и показал самое сердце чудесного города. Прекрасный язык, начитанность, интересная
читать дальше

и структурированная подача материала не оставила нас равнодушными. Шохрух так же помог нам сделать замечательные фотографии. Подбирал красивые ракурсы. Очень внимательный и скромный молодой человек. Всем благ! Рекомендую от чистого сердца!

В
28 мая 2024
Великолепно! Шохрух - идеальный наш проводник в мир истории Самарканда. Потрясающий русский язык его завораживает, а знание материала - восхищает! Получили колоссальное удовольствие от правильно спланированной прогулки и узнали много нового от нашего гида. Мы в восторге! Большое спасибо! Рекомендуем однозначно!
Наталья
18 мая 2024
Были в Самарканде 15,16 мая.
Шохрук - отличный Гид! Если брать пятибалльную систему, то пять с большим плюсом!
Отлично спланировал нам экскурсии на два дня! Посетили почти все достопримечательности Самарканда!
Шохрук очень интересно
читать дальше

рассказывает историю! Показал нам все красоты Самараканда. Нам очень понравилась его подача информации, всё четко и очень понятно, большой плюс - идеальный русский язык! Просто идеальный!
А еще Шохрук прекрасный фотограф, такие подбирал нам локации и делал фото - загляденье!
По его рекомендации были на мастер классе по приготовлению плова в местном доме, кроме плова нас угостили шурпой, самсой, зелёным чаем и сладостями!
Заехали на семейную фабрику ковров ручной работы, стали свидетелями уникальных, изысканных произведений, будете в Самарканде обязательно посетите это удивительное место! Я была восхищена этой семьёй, их трудолюбием, и той страстью и любовью, которую они вкладывают в продолжение семейной традиции.
Отдельное спасибо Шохруку за помощь в покупке билетов на пригородные поезда!

Большое вам спасибо, Шохрук!
Вы умный, интересный, скромный и интеллигентный парень. Очень клиентоориентированный, коммуникабельный и позитивный!
Буду вас рекомендовать всем своим знакомым, кто поедет в Самарканд!

Марина
12 мая 2024
Шохрух- интеллигентный,начитанный,увлеченный молодой человек. Пешая прогулка прошла на" ура". Шохрух прислушивался к нашим пожеланиям,помогал советом. Огромное спасибо, Шохрух, от всей нашей семьи)
Рекомендуем!
Шохрух- интеллигентный,начитанный,увлеченный молодой человек. Пешая прогулка прошла на" ура". Шохрух прислушивался к нашим пожеланиям,помогал советом. Огромное
Мария
2 мая 2024
Мы с сестрой были в восторге от экскурсии - было всё интересно, ритмично и вполне комфортно. Получили вполне себе достаточно информации как просто увлекательной, так и полезной, которая повлияла на наш маршрут и времяпровождение после экскурсии. Шохрух создал лёгкую и доброжелательную атмосферу,сделал прекрасные фотографии. Побольше таких людей в сфере туризма)
Д
30 апр 2024
Прекрасный рассказчик, внимательный, вежливый и просто хороший человек! Прекрасное владение русским. Не утомительная экскурсия по главным достопримечательностям. Два часа пролетели как 10 минут! Советую 100%
Прекрасный рассказчик, внимательный, вежливый и просто хороший человек! Прекрасное владение русским. Не утомительная экскурсия по главнымПрекрасный рассказчик, внимательный, вежливый и просто хороший человек! Прекрасное владение русским. Не утомительная экскурсия по главным
Екатерина
30 апр 2024
Шохрух прекрасный рассказчик. Посетили достопримечательности в спокойном режиме, все рассмотрели, ответил на вопросы. Время пролетело незаметно, спасибо за чудесную экскурсию и отличную компанию
Шохрух прекрасный рассказчик. Посетили достопримечательности в спокойном режиме, все рассмотрели, ответил на вопросы. Время пролетело незаметно,Шохрух прекрасный рассказчик. Посетили достопримечательности в спокойном режиме, все рассмотрели, ответил на вопросы. Время пролетело незаметно,Шохрух прекрасный рассказчик. Посетили достопримечательности в спокойном режиме, все рассмотрели, ответил на вопросы. Время пролетело незаметно,
Е
12 апр 2024
Шохрух провёл нам замечательную экскурсию по мавзолею Гур Эмир, Рухабад и Регистану. Это идеальная экскурсия, если вы хотите насладиться экскурсией и увидеть главные места Самарканда. Гид простым языком рассказывает интересные
читать дальше

вещи и с удовольствием отвечает на все вопросы. Во время экскурсии вы в своём темпе перемещается по достопримечательностям и между ними из за чего к концу экскурсии совершенно нет чувства усталости. А то, что в экскурсию входит фотосессия это вообще чудо. Шохрух делает очень красивые фото, подбирая лучший ракурс и делая всё возможное для того, чтоб у вас были лучшие фото.

Шохрух провёл нам замечательную экскурсию по мавзолею Гур Эмир, Рухабад и Регистану. Это идеальная экскурсия, еслиШохрух провёл нам замечательную экскурсию по мавзолею Гур Эмир, Рухабад и Регистану. Это идеальная экскурсия, еслиШохрух провёл нам замечательную экскурсию по мавзолею Гур Эмир, Рухабад и Регистану. Это идеальная экскурсия, еслиШохрух провёл нам замечательную экскурсию по мавзолею Гур Эмир, Рухабад и Регистану. Это идеальная экскурсия, если
Svetlana
11 апр 2024
Спасибо Шохруху за потрясающую экскурсию по Самарканду! Были на индивидуальной экскурсии семьей- 2 взр+ 2 ребенка 10 и 6 лет. Интересная подача материала, отличное знание истории города и Узбекистана в
читать дальше

целом. Также Шохрух делал отличные фото, которые надолго останутся в памяти о нашей экскурсии. Также от него было интересно узнать о современной жизни жителей города, о чем мы обсудили на совместном обеде с ним. Шохрух, желаю чтобы вы достигли всех ваших целей!!! И сделайте аккаунт в инстаграм)

Спасибо Шохруху за потрясающую экскурсию по Самарканду! Были на индивидуальной экскурсии семьей- 2 взр+ 2 ребенка

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самарканда

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеОбзорныеПлощадь РегистанПопулярные местаСамое главноеМавзолей РухабадМедресе УлугбекаМедресе Тилля-КариМедресе ШердорМавзолей Гур-ЭмирФотопрогулки

Похожие экскурсии из Самарканда

Самарканд за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
4 часа
16 отзывов
Самарканд: обзорная экскурсия по великолепным достопримечательностям
Погрузитесь в величие Самарканда, посетив его знаковые места: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и некрополь Шахи-Зинду
Начало: У входа в Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3530 за человека
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
4.5 часа
78 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3532 за человека
Историческая прогулка по Самарканду в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
29 отзывов
Историческая прогулка по Самарканду: взгляд сквозь века
Вас ждет погружение в историю Самарканда, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя древние памятники и тайны прошлого
Начало: Возле мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Самарканде
ХорошоТам