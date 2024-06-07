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рассказывает историю! Показал нам все красоты Самараканда. Нам очень понравилась его подача информации, всё четко и очень понятно, большой плюс - идеальный русский язык! Просто идеальный!

А еще Шохрук прекрасный фотограф, такие подбирал нам локации и делал фото - загляденье!

По его рекомендации были на мастер классе по приготовлению плова в местном доме, кроме плова нас угостили шурпой, самсой, зелёным чаем и сладостями!

Заехали на семейную фабрику ковров ручной работы, стали свидетелями уникальных, изысканных произведений, будете в Самарканде обязательно посетите это удивительное место! Я была восхищена этой семьёй, их трудолюбием, и той страстью и любовью, которую они вкладывают в продолжение семейной традиции.

Отдельное спасибо Шохруку за помощь в покупке билетов на пригородные поезда!



Большое вам спасибо, Шохрук!

Вы умный, интересный, скромный и интеллигентный парень. Очень клиентоориентированный, коммуникабельный и позитивный!

Буду вас рекомендовать всем своим знакомым, кто поедет в Самарканд!