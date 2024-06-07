Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет увидеть визитные карточки Самарканда за короткое время.
Усыпальница династии Тимуридов, мавзолей Рухабад и площадь Регистан с тремя средневековыми университетами - всё это будет
Усыпальница династии Тимуридов, мавзолей Рухабад и площадь Регистан с тремя средневековыми университетами - всё это будет
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия
- 🏛 Посещение главных достопримечательностей
- 📚 Узнаете об истории и культуре
- 🎨 Оцените работы местных мастеров
- 👫 Погружение в жизнь Востока
Что можно увидеть
- Мавзолей Гур-Эмир
- Мавзолей Рухабад
- Площадь Регистан
- Медресе Улугбека
- Медресе Тилля-Кори
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Прогулка по главным местам
- Мавзолей Гур-Эмир — начнём с посещения усыпальницы династии Тимуридов и одного из самых значимых шедевров Востока. В мавзолее были захоронены Амир Тимур, его сыновья, внуки, а также его духовный наставник.
- Мавзолей Рухабад — это паломническая усыпальница к северу от Гур-Эмира, построенная над могилой мистика Бурханэддина Сагарджи. Помимо самого шейха, в мавзолее покоятся члены его семьи и родственники, привезённые в Самарканд из Китая. Я расскажу вам легенду об этом таинственном комплексе.
- Регистан — главная площадь Самарканда, которая издавна являлась торговым и общественным центром. Её украшают три медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кори. Вы узнаете об особенностях университетов, увидите учебные классы и поймёте, как обучались студенты в Средневековье.
Самарканд глазами местных
- В медресе Улугбека я познакомлю вас с процессом изготовления национальных тканей. Покажу наряды жениха и невесты и расскажу об обычаях, традициях и обрядах, которых придерживаются молодожёны.
- В медресе Тилля-Кори мы оценим работы местных гончаров и узнаем о том, как сегодня изготавливают самаркандскую шёлковую бумагу по методам 8 века.
- А ещё во время прогулки я устрою для вас мини-фотосессию на фоне сказочных мавзолеев, медресе, мечетей, бирюзовых куполов и расписных дверей.
Помогу расслабиться перед камерой и подскажу самый выгодный ракурс
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (цена билетов от 8 € с человека).
- После окончания программы я отправлю вам фото с экскурсии, которые будут сделаны на i.
Phone 13 Pro Max, и посоветую лучшее заведение в городе, где готовят настоящий самаркандский плов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохрух — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 48 туристов
Добрый день, уважаемые гости! Меня зовут Шохрух. Я родился и вырос в Самарканде, работаю гидом более 5 лет. С самого детства изучаю историю и архитектуру родного края, в туризм пришелЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
7 июня 2024
Огромное спасибо гиду за познавательную экскурсию. Шохрух профессионал своего дела, интересный собеседник и рассказчик. Он отлично знает историю и культуру Самарканда, отвечает на все вопросы. Приятным бонусом стали замечательные фотографии с красивыми ракурсами на достопримечательности, которые мы посетили.
Елена
6 июня 2024
Побывать в Самарканде - моя многолетняя мечта.
Очень хотелось, чтобы первое свидание с городом прошло интересно, ярко, красиво.
Шохрух помог осуществить это желание.
Первое, что хочется отметить, - заботу, вежливость и интеллигентность гида.
Шохрух
Очень хотелось, чтобы первое свидание с городом прошло интересно, ярко, красиво.
Шохрух помог осуществить это желание.
Первое, что хочется отметить, - заботу, вежливость и интеллигентность гида.
Шохрух
Ирина
5 июня 2024
Добрый день! Благодарим нашего гида Шохруха М. за увлекательную экскурсию по достопримечательностям Самарканда! Шохрух провел с нами гораздо больше времени и показал самое сердце чудесного города. Прекрасный язык, начитанность, интересная
В
Валерий
28 мая 2024
Великолепно! Шохрух - идеальный наш проводник в мир истории Самарканда. Потрясающий русский язык его завораживает, а знание материала - восхищает! Получили колоссальное удовольствие от правильно спланированной прогулки и узнали много нового от нашего гида. Мы в восторге! Большое спасибо! Рекомендуем однозначно!
Наталья
18 мая 2024
Были в Самарканде 15,16 мая.
Шохрук - отличный Гид! Если брать пятибалльную систему, то пять с большим плюсом!
Отлично спланировал нам экскурсии на два дня! Посетили почти все достопримечательности Самарканда!
Шохрук очень интересно
Шохрук - отличный Гид! Если брать пятибалльную систему, то пять с большим плюсом!
Отлично спланировал нам экскурсии на два дня! Посетили почти все достопримечательности Самарканда!
Шохрук очень интересно
Марина
12 мая 2024
Шохрух- интеллигентный,начитанный,увлеченный молодой человек. Пешая прогулка прошла на" ура". Шохрух прислушивался к нашим пожеланиям,помогал советом. Огромное спасибо, Шохрух, от всей нашей семьи)
Рекомендуем!
Рекомендуем!
Мария
2 мая 2024
Мы с сестрой были в восторге от экскурсии - было всё интересно, ритмично и вполне комфортно. Получили вполне себе достаточно информации как просто увлекательной, так и полезной, которая повлияла на наш маршрут и времяпровождение после экскурсии. Шохрух создал лёгкую и доброжелательную атмосферу,сделал прекрасные фотографии. Побольше таких людей в сфере туризма)
Д
Дарья
30 апр 2024
Прекрасный рассказчик, внимательный, вежливый и просто хороший человек! Прекрасное владение русским. Не утомительная экскурсия по главным достопримечательностям. Два часа пролетели как 10 минут! Советую 100%
Екатерина
30 апр 2024
Шохрух прекрасный рассказчик. Посетили достопримечательности в спокойном режиме, все рассмотрели, ответил на вопросы. Время пролетело незаметно, спасибо за чудесную экскурсию и отличную компанию
Е
Екатерина
12 апр 2024
Шохрух провёл нам замечательную экскурсию по мавзолею Гур Эмир, Рухабад и Регистану. Это идеальная экскурсия, если вы хотите насладиться экскурсией и увидеть главные места Самарканда. Гид простым языком рассказывает интересные
Svetlana
11 апр 2024
Спасибо Шохруху за потрясающую экскурсию по Самарканду! Были на индивидуальной экскурсии семьей- 2 взр+ 2 ребенка 10 и 6 лет. Интересная подача материала, отличное знание истории города и Узбекистана в
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