4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прекрасный и исторический Самарканд
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
6 фев в 09:00
$160 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия: Самарканд - жемчужина Узбекистана
Начало: Самарканд
Завтра в 09:00
6 фев в 09:00
$75 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд - жемчужина Востока
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
6 фев в 09:00
7 фев в 09:00
$90 за всё до 4 чел.
6 часов
Групповая
Экскурсия по древнему Самарканду
Начало: Площадь Регистан
Завтра в 09:00
6 фев в 09:00
$120 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Регистан»
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