Фототур по легендарному Самарканду

Узнать город из восточных сказок и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках

Причудливые изразцы, голубые купола, колоритные улицы — великолепие узоров Самарканда вы наверняка захотите запечатлеть в памяти навсегда.

В этом поможет наша фотопрогулка! За 5 часов вы изучите Мавзолей Тамерлана, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханым, Сиабский базар и некрополь Шахи-Зинда. Получите и экскурсию с рассказами о прошлом и настоящем Узбекистана, и яркие фотографии.
Фототур по легендарному Самарканду
Фототур по легендарному Самарканду
Фототур по легендарному Самарканду
Фототур по легендарному Самарканду
Фототур по легендарному Самарканду
Фототур по легендарному Самарканду
Фототур по легендарному Самарканду
Фототур по легендарному Самарканду
Фототур по легендарному Самарканду
Фототур по легендарному Самарканду
Фототур по легендарному Самарканду
Ближайшие даты:
31
окт
7
ноя
8
ноя
9
ноя
10
ноя
11
ноя
12
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Главное в Самарканде и о нем

О родном городе и стране я расскажу вам со всех сторон: о богатейшей истории (особенно об эпохе Тамерлана), о реалиях современной жизни, промышленности и быте. Поделюсь традициями и легендами. А маршрут позволит вам прочувствовать контрасты Самарканда и увидеть его места-символы:

  • Мавзолей Гур-Эмир. В усыпальнице великого завоевателя Тимура (Тамерлана) поговорим о его личности, деяниях и наследии, а также рассмотрим элементы выдающегося образца персидской архитектуры.
  • Площадь Регистан — сердце Самарканда с ансамблем из трех медресе 15-17 веков. Вы узнаете, как были устроены эти восточные учебные заведения, кто имел право обучаться в них и как студенты проводили дни. Здесь же заглянем в лучшие сувенирные лавки города, и я познакомлю вас с неповторимыми ремеслами Узбекистана.
  • Мечеть Биби-Ханым — грандиозный памятник победного индийского похода Тамерлана. Мечеть названа в честь жены правителя. Вы услышите историю их любви, полюбуетесь изразцами и росписями. По соседству заглянем на Сиабский базар, где можно купить специи и сухофрукты.
  • Некрополь Шахи-Зинда — комплекс женских усыпальниц, шедевров средневекового зодчества. Кем были похороненные здесь люди? Как создавалось это «царство» синих оттенков? Об этом — подробно на экскурсии.

Красочные фото из города голубых куполов

В одной из локаций по маршруту (на ваш выбор) к нам присоединится профессиональный фотограф. Она поснимает вас в течение часа: найдет выгодные ракурсы, поможет расслабиться перед камерой и подскажет, как встать и куда смотреть. Кроме того, мы всегда можем помочь вам с подходящими образами для бесподобных кадров.

Организационные детали

  • На экскурсии с вами буду я, гид Нисо, а профессиональный фотограф присоединится к нам в той локации, которую вы выберете (длительность фотосессии 1 час). Обе услуги включены в стоимость.
  • Экскурсию можно провести и без фотосессии, стоимость в этом случае — 76€

Дополнительные расходы

  • Входные билеты — около 13€/чел. за все 4 локации. Гиду билеты не нужны.
  • Разрешение на фотосессию на территории исторического объекта — около 45€/группу
  • Экскурсия может проходить пешком или на автомобиле (по договоренности за доплату от 30-40€)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самарканда

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🔭ОбзорныеПлощадь Регистан🗽Популярные местаМавзолей Гур ЭмиНекрополь Шахи ЗиндаМечеть Биби-Ханым🙏РелигиозныеВосточный базарСиабский БазарНовые📸Фотопрогулки

Похожие туры в Самарканде

Самарканд - Сказочный город на Шелковом Пути
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Шухрат
Шухрат
5
2 отзыва
Самарканд - Сказочный город на Шелковом Пути
Посетив древнейший город Самарканд вы ознакомитесь с 2750 летней историей
Площадь Регистан
$130 за всё до 3 чел.
Восточные шедевры Самарканда
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Азамат
Азамат
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Восточные шедевры Самарканда
Витиеватые узоры дворцов, бирюзовые купола, высокие минареты
Мавзолей Тамерлана, Самарканд
$38 за 1 человека
Самарканд - Эдем Востока
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Шухрат
Шухрат
Нет отзывов
Самарканд - Эдем Востока
Уважаемые гости, приглашаю вас посетить древний город Самарканд
Площадь Регистан
$130 за всё до 3 чел.
Самарканд - восточная сказка
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Элеанора
Элеанора
Нет отзывов
Самарканд - восточная сказка
Мы посетим исторические уголки Самарканда
По договоренности
Сегодня
Завтра
31 окт
1 ноя
$105 за 1 человека
Старинный самобытный Самарканд
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Шахбоз
Шахбоз
4.9
78 отзывов
Старинный самобытный Самарканд
Открыть историю, архитектуру и жизнь восточного города на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня
Завтра
31 окт
1 ноя
150 за всё до 4 чел.
Чарующий Самарканд
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Амирхон
Амирхон
4.6
42 отзыва
Чарующий Самарканд
Главные достопримечательности загадочного города на насыщенной обзорной экскурсии
у мавзолея Гур Эмир
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
3835 за 1 человека
Здравствуй, Самарканд
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Элеанора
Элеанора
5
6 отзывов
Здравствуй, Самарканд
Посетить главные достопримечательности волшебного города и услышать его историю и легенды
у мавзолея Тимура
3 ноя
6 ноя
7 ноя
8 ноя
100 за всё до 4 чел.
Самарканд и Шахрисабз - Родина великого Тамерлана. 2 дневный тур
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Шухрат
Шухрат
Нет отзывов
Самарканд и Шахрисабз - Родина великого Тамерлана. 2 дневный тур
Уважаемые гости, посетив древнейшие города Самарканд и Шахрисабз
по договоренности
$280 за всё до 3 чел.
Самарканд - город голубых куполов
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Собир, Фуркат и Нисо
Собир, Фуркат и Нисо
5
21 отзыв
Очень популярно сейчас
Самарканд - город голубых куполов
Познакомиться с шедеврами Средневекового Востока и погрузиться в сказочный мир исламской цивилизации
7 ноя
8 ноя
9 ноя
10 ноя
125 за всё до 4 чел.
Гостеприимный Самарканд
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Фарида
Фарида
5
33 отзыва
Гостеприимный Самарканд
Посетить главные достопримечательности города и познакомиться с местными традициями
13 ноя
15 ноя
16 ноя
17 ноя
50 за всё до 10 чел.
Золотой Самарканд - столица Тамерлана, знакомимся за 1 насыщенный день
6 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Тимур
Тимур
Нет отзывов
Золотой Самарканд - столица Тамерлана, знакомимся за 1 насыщенный день
Насыщенный день в Самарканде - центральном городе Шелкового пути, между Китаем и Европой
Мавзолей Гур Эмир
$99 за 1 человека
Огни Самарканда
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Тимур
Тимур
5
1 отзыв
Огни Самарканда
Отправиться после заката в новый этнографический парк «Вечный город» и оказаться в восточной сказке
Сегодня
Завтра
31 окт
2 ноя
63 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Самарканде
ХОРОШО
🧭
ТАМ