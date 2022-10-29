Причудливые изразцы, голубые купола, колоритные улицы — великолепие узоров Самарканда вы наверняка захотите запечатлеть в памяти навсегда. В этом поможет наша фотопрогулка! За 5 часов вы изучите Мавзолей Тамерлана, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханым, Сиабский базар и некрополь Шахи-Зинда. Получите и экскурсию с рассказами о прошлом и настоящем Узбекистана, и яркие фотографии.

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Описание

Что вас ожидает

Главное в Самарканде и о нем

О родном городе и стране я расскажу вам со всех сторон: о богатейшей истории (особенно об эпохе Тамерлана), о реалиях современной жизни, промышленности и быте. Поделюсь традициями и легендами. А маршрут позволит вам прочувствовать контрасты Самарканда и увидеть его места-символы:

Мавзолей Гур-Эмир . В усыпальнице великого завоевателя Тимура (Тамерлана) поговорим о его личности, деяниях и наследии, а также рассмотрим элементы выдающегося образца персидской архитектуры.

. В усыпальнице великого завоевателя Тимура (Тамерлана) поговорим о его личности, деяниях и наследии, а также рассмотрим элементы выдающегося образца персидской архитектуры. Площадь Регистан — сердце Самарканда с ансамблем из трех медресе 15-17 веков. Вы узнаете, как были устроены эти восточные учебные заведения, кто имел право обучаться в них и как студенты проводили дни. Здесь же заглянем в лучшие сувенирные лавки города, и я познакомлю вас с неповторимыми ремеслами Узбекистана.

— сердце Самарканда с ансамблем из трех медресе 15-17 веков. Вы узнаете, как были устроены эти восточные учебные заведения, кто имел право обучаться в них и как студенты проводили дни. Здесь же заглянем в лучшие сувенирные лавки города, и я познакомлю вас с неповторимыми ремеслами Узбекистана. Мечеть Биби-Ханым — грандиозный памятник победного индийского похода Тамерлана. Мечеть названа в честь жены правителя. Вы услышите историю их любви, полюбуетесь изразцами и росписями. По соседству заглянем на Сиабский базар, где можно купить специи и сухофрукты.

— грандиозный памятник победного индийского похода Тамерлана. Мечеть названа в честь жены правителя. Вы услышите историю их любви, полюбуетесь изразцами и росписями. По соседству заглянем на Сиабский базар, где можно купить специи и сухофрукты. Некрополь Шахи-Зинда — комплекс женских усыпальниц, шедевров средневекового зодчества. Кем были похороненные здесь люди? Как создавалось это «царство» синих оттенков? Об этом — подробно на экскурсии.

Красочные фото из города голубых куполов

В одной из локаций по маршруту (на ваш выбор) к нам присоединится профессиональный фотограф. Она поснимает вас в течение часа: найдет выгодные ракурсы, поможет расслабиться перед камерой и подскажет, как встать и куда смотреть. Кроме того, мы всегда можем помочь вам с подходящими образами для бесподобных кадров.

Организационные детали

На экскурсии с вами буду я, гид Нисо, а профессиональный фотограф присоединится к нам в той локации, которую вы выберете (длительность фотосессии 1 час). Обе услуги включены в стоимость.

Экскурсию можно провести и без фотосессии, стоимость в этом случае — 76€

Дополнительные расходы