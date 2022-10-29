О родном городе и стране я расскажу вам со всех сторон: о богатейшей истории (особенно об эпохе Тамерлана), о реалиях современной жизни, промышленности и быте. Поделюсь традициями и легендами. А маршрут позволит вам прочувствовать контрасты Самарканда и увидеть его места-символы:
В одной из локаций по маршруту (на ваш выбор) к нам присоединится профессиональный фотограф. Она поснимает вас в течение часа: найдет выгодные ракурсы, поможет расслабиться перед камерой и подскажет, как встать и куда смотреть. Кроме того, мы всегда можем помочь вам с подходящими образами для бесподобных кадров.