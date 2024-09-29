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показать другие места в городе не по маршруту экскурсии. За рекомендацию места с правильным вкуснейшим пловом особая благодарность! На следующий день пообщались с очень интересными людьми, с которыми нас познакомил Шохрух. Обязательно будем рекомендовать его экскурсии, да и сами надеемся вернуться и послушать его новые истории. Спасибо за все, Шохрух!