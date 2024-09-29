Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет быстро познакомиться с Самаркандом.
За 2 часа вы увидите усыпальницу династии Тимуридов, мавзолей Рухабад и площадь Регистан с тремя средневековыми университетами.
Прогулка по улочкам Старого города и мини-фотосессия позволят вам полностью погрузиться в атмосферу Востока.
Входные билеты оплачиваются отдельно, а после экскурсии вы получите фото, сделанные на iPhone 13 Pro Max
За 2 часа вы увидите усыпальницу династии Тимуридов, мавзолей Рухабад и площадь Регистан с тремя средневековыми университетами.
Прогулка по улочкам Старого города и мини-фотосессия позволят вам полностью погрузиться в атмосферу Востока.
Входные билеты оплачиваются отдельно, а после экскурсии вы получите фото, сделанные на iPhone 13 Pro Max
5 причин купить эту прогулку с фотографом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00, 18:00, 21:00
Что можно увидеть
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Прогулка по главным местам
- Мавзолей Гур-Эмир — начнём с посещения усыпальницы династии Тимуридов и одного из самых значимых шедевров Востока. В мавзолее были захоронены Амир Тимур, его сыновья, внуки, а также его духовный наставник.
- Мавзолей Рухабад — это паломническая усыпальница к северу от Гур-Эмира, построенная над могилой мистика Бурханэддина Сагарджи. Помимо самого шейха, в мавзолее покоятся члены его семьи и родственники, привезённые в Самарканд из Китая. Я расскажу вам легенду об этом таинственном комплексе.
- Регистан — главная площадь Самарканда, которая издавна являлась торговым и общественным центром. Её украшают три медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кори. Вы узнаете об особенностях университетов, увидите учебные классы и поймёте, как обучались студенты в Средневековье.
Самарканд глазами местных
- В медресе Улугбека я познакомлю вас с процессом изготовления национальных тканей. Покажу наряды жениха и невесты и расскажу об обычаях, традициях и обрядах, которых придерживаются молодожёны.
- В медресе Тилля-Кори мы оценим работы местных гончаров и узнаем о том, как сегодня изготавливают самаркандскую шёлковую бумагу по методам 8 века.
- А ещё во время прогулки я устрою для вас мини-фотосессию на фоне сказочных мавзолеев, медресе, мечетей, бирюзовых куполов и расписных дверей.
Помогу расслабиться перед камерой и подскажу самый выгодный ракурс
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (цена билетов от $9 с человека).
- После окончания программы я отправлю вам фото с экскурсии, которые будут сделаны на i.
Phone 13 Pro Max, и посоветую лучшее заведение в городе, где готовят настоящий самаркандский плов
ежедневно в 10:00, 15:00, 18:00 и 21:00
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$16
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мавзолей Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 15:00, 18:00 и 21:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохрух — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 253 туристов
Добрый день, уважаемые гости! Меня зовут Шохрух. Я родился и вырос в Самарканде, работаю гидом более 5 лет. С самого детства изучаю историю и архитектуру родного края, в туризм пришелЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Z
Zakharova
29 сен 2024
Хотели бы выразить благодарность, Шохруху! Всё было интересно, увлекательно познавательно!
О
Ольга
23 сен 2024
Замечательная экскурсия с гидом Шохрух по Самарканду. Очень интересно и познавательно рассказывал, не торопился, предлагал помощь при фотографировании. Очень приятный в общении молодой человек, вежливый, предупредительный, отзывчивый на наши просьбы
Irina
6 сен 2024
Мне очень понравилась экскурсия, за почти 3 часа произошло моё первое знакомство с Самаркандом, чему я очень рада. Маршрут оптимальный, Шохрух интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. Отдельная благодарность за рекомендации, благодаря ним я попробовала и плов в правильном месте, и посмотрела световое шоу. Название «Увидеть и полюбить» - 100% соответствует!
С
Сергей
6 сен 2024
Спасибо Шохруху.
Экскурсия понравилась, познавательно и интересно, узнали не только новые для себя исторические факты, но и как устроена жизнь в современном Самарканде. Шохрух очень внимательно относится к пожеланиям, ответил на все наши вопросы, рассказал и дал советы куда можно сходить и что посмотреть, кроме популярных туристических точек.
Экскурсия понравилась, познавательно и интересно, узнали не только новые для себя исторические факты, но и как устроена жизнь в современном Самарканде. Шохрух очень внимательно относится к пожеланиям, ответил на все наши вопросы, рассказал и дал советы куда можно сходить и что посмотреть, кроме популярных туристических точек.
Входит в следующие категории Самарканда
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