Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить! (в группе)

Эта экскурсия позволит за короткое время увидеть ключевые достопримечательности Самарканда: усыпальницу Тимуридов, мавзолей Рухабад и площадь Регистан
Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет быстро познакомиться с Самаркандом.

За 2 часа вы увидите усыпальницу династии Тимуридов, мавзолей Рухабад и площадь Регистан с тремя средневековыми университетами.

Прогулка по улочкам Старого города и мини-фотосессия позволят вам полностью погрузиться в атмосферу Востока.

Входные билеты оплачиваются отдельно, а после экскурсии вы получите фото, сделанные на iPhone 13 Pro Max
5
4 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фото на фоне исторических памятников
  • 🏛️ Посещение главных достопримечательностей
  • 📚 Узнать об истории и традициях Средневековья
  • 👘 Погружение в культуру и обычаи Востока
  • 🕌 Прогулка по улочкам Старого города
    • Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить! (в группе)
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить! (в группе)
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить! (в группе)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 15:00, 18:00, 21:00

    Что можно увидеть

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Мавзолей Рухабад
  • Площадь Регистан
  • Медресе Улугбека
  • Медресе Тилля-Кори

    • Описание фото-прогулки

    Что вас ожидает

    Прогулка по главным местам

    • Мавзолей Гур-Эмир — начнём с посещения усыпальницы династии Тимуридов и одного из самых значимых шедевров Востока. В мавзолее были захоронены Амир Тимур, его сыновья, внуки, а также его духовный наставник.
    • Мавзолей Рухабад — это паломническая усыпальница к северу от Гур-Эмира, построенная над могилой мистика Бурханэддина Сагарджи. Помимо самого шейха, в мавзолее покоятся члены его семьи и родственники, привезённые в Самарканд из Китая. Я расскажу вам легенду об этом таинственном комплексе.
    • Регистан — главная площадь Самарканда, которая издавна являлась торговым и общественным центром. Её украшают три медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кори. Вы узнаете об особенностях университетов, увидите учебные классы и поймёте, как обучались студенты в Средневековье.

    Самарканд глазами местных

    • В медресе Улугбека я познакомлю вас с процессом изготовления национальных тканей. Покажу наряды жениха и невесты и расскажу об обычаях, традициях и обрядах, которых придерживаются молодожёны.
    • В медресе Тилля-Кори мы оценим работы местных гончаров и узнаем о том, как сегодня изготавливают самаркандскую шёлковую бумагу по методам 8 века.
    • А ещё во время прогулки я устрою для вас мини-фотосессию на фоне сказочных мавзолеев, медресе, мечетей, бирюзовых куполов и расписных дверей.
    Помогу расслабиться перед камерой и подскажу самый выгодный ракурс

    Организационные детали

    • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (цена билетов от $9 с человека).
    • После окончания программы я отправлю вам фото с экскурсии, которые будут сделаны на i.
    Phone 13 Pro Max, и посоветую лучшее заведение в городе, где готовят настоящий самаркандский плов

    ежедневно в 10:00, 15:00, 18:00 и 21:00

    Выбрать дату

    Стоимость фото-прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный$16
    Дети до 7 летБесплатно
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Мавзолей Гур-Эмир
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 10:00, 15:00, 18:00 и 21:00
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    4
    3
    2
    1
    Z
    29 сен 2024
    Хотели бы выразить благодарность, Шохруху! Всё было интересно, увлекательно познавательно!
    О
    23 сен 2024
    Замечательная экскурсия с гидом Шохрух по Самарканду. Очень интересно и познавательно рассказывал, не торопился, предлагал помощь при фотографировании. Очень приятный в общении молодой человек, вежливый, предупредительный, отзывчивый на наши просьбы
    читать дальше

    показать другие места в городе не по маршруту экскурсии. За рекомендацию места с правильным вкуснейшим пловом особая благодарность! На следующий день пообщались с очень интересными людьми, с которыми нас познакомил Шохрух. Обязательно будем рекомендовать его экскурсии, да и сами надеемся вернуться и послушать его новые истории. Спасибо за все, Шохрух!

    Irina
    6 сен 2024
    Мне очень понравилась экскурсия, за почти 3 часа произошло моё первое знакомство с Самаркандом, чему я очень рада. Маршрут оптимальный, Шохрух интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. Отдельная благодарность за рекомендации, благодаря ним я попробовала и плов в правильном месте, и посмотрела световое шоу. Название «Увидеть и полюбить» - 100% соответствует!
    Мне очень понравилась экскурсия, за почти 3 часа произошло моё первое знакомство с Самаркандом, чему яМне очень понравилась экскурсия, за почти 3 часа произошло моё первое знакомство с Самаркандом, чему я
    С
    6 сен 2024
    Спасибо Шохруху.
    Экскурсия понравилась, познавательно и интересно, узнали не только новые для себя исторические факты, но и как устроена жизнь в современном Самарканде. Шохрух очень внимательно относится к пожеланиям, ответил на все наши вопросы, рассказал и дал советы куда можно сходить и что посмотреть, кроме популярных туристических точек.
    Спасибо Шохруху.Спасибо Шохруху.Спасибо Шохруху.

    Входит в следующие категории Самарканда

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