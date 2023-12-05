Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, манты + дегустация вин

Индивидуальная экскурсия в Самарканде

Гастропоездка по Самарканду

Узбекская кухня, пожалуй, одна из самых богатых на Востоке.

Побывать в Самарканде и не попробовать слоёный плов, сочную самсу и ароматные манты — значит, ничего не узнать об Узбекистане. Вкусно поесть здесь любят, а готовить предпочитают тщательно и вдохновенно.

Не сомневайтесь (и не завтракайте!): вас ждут самые знаменитые блюда в тех заведениях, где их готовят лучше всего.
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, манты + дегустация вин
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, манты + дегустация вин
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, манты + дегустация вин
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, манты + дегустация вин
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, манты + дегустация вин
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, манты + дегустация вин
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Описание

Три хита узбекской кухни

Сколько узоров способен разглядеть человек на узбекском ковре, столько же видов плова можно насчитать в узбекской кухне. Мы предложим вам плов по-самаркандски. Его подают не перемешанным, а выложенным слоями: сначала рис, затем зирвак (поджарка) и сверху мясо. Второе блюдо узбекской кухни, имеющее уйму поклонников — самса. Небольшие пирожки из слоёного теста, могут иметь самые разнообразные начинки — от классической баранины до нежной индейки и даже тыквы.

Вино, коньяк и самаркандский бальзам

После сытной дегустации мы отправимся на винзавод Самарканда для дегустации узбекских вин и коньяков. Вы познакомитесь с деталями винного производства и оцените местные вина: столовые, крепкие и десертные марочные и ординарные (в том числе вермут, портвейн, ликёр, кагор), а также коньяки и коньячные напитки. Изюминкой станет знаменитый самаркандский бальзам, в составе которого 40 компонентов из трав, винограда и мёда.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуга гида и транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание, проживание, дегустация вин
  • Трансферы
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Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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