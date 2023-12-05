Гастропоездка по Самарканду
Узбекская кухня, пожалуй, одна из самых богатых на Востоке.
Побывать в Самарканде и не попробовать слоёный плов, сочную самсу и ароматные манты — значит, ничего не узнать об Узбекистане. Вкусно поесть здесь любят, а готовить предпочитают тщательно и вдохновенно.
Не сомневайтесь (и не завтракайте!): вас ждут самые знаменитые блюда в тех заведениях, где их готовят лучше всего.
Побывать в Самарканде и не попробовать слоёный плов, сочную самсу и ароматные манты — значит, ничего не узнать об Узбекистане. Вкусно поесть здесь любят, а готовить предпочитают тщательно и вдохновенно.
Не сомневайтесь (и не завтракайте!): вас ждут самые знаменитые блюда в тех заведениях, где их готовят лучше всего.
Ближайшие даты:
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Описание
Три хита узбекской кухни
Сколько узоров способен разглядеть человек на узбекском ковре, столько же видов плова можно насчитать в узбекской кухне. Мы предложим вам плов по-самаркандски. Его подают не перемешанным, а выложенным слоями: сначала рис, затем зирвак (поджарка) и сверху мясо. Второе блюдо узбекской кухни, имеющее уйму поклонников — самса. Небольшие пирожки из слоёного теста, могут иметь самые разнообразные начинки — от классической баранины до нежной индейки и даже тыквы.
Вино, коньяк и самаркандский бальзам
После сытной дегустации мы отправимся на винзавод Самарканда для дегустации узбекских вин и коньяков. Вы познакомитесь с деталями винного производства и оцените местные вина: столовые, крепкие и десертные марочные и ординарные (в том числе вермут, портвейн, ликёр, кагор), а также коньяки и коньячные напитки. Изюминкой станет знаменитый самаркандский бальзам, в составе которого 40 компонентов из трав, винограда и мёда.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуга гида и транспорт
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание, проживание, дегустация вин
- Трансферы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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