Самарканд - город, где оживают легенды.
На экскурсии по его улицам вы увидите величественные мавзолеи и мечети, пройдёте по знаменитой площади Регистан и посетите некрополь Шахи-Зинда.
Вас ждёт дегустация самсы - традиционного блюда, воплощающего многовековые традиции Центральной Азии. Профессиональный гид расскажет увлекательные истории и ответит на все вопросы. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, обед включён в стоимость
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельное путешествие на автомобиле
- 🕌 Посещение уникальных исторических памятников
- 🍽️ Дегустация самаркандской самсы
- 📚 Увлекательные истории от профессионального гида
- 🎨 Погружение в культуру и традиции Центральной Азии
Что можно увидеть
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Соборная мечеть Биби-Ханум
- Некрополь Шахи-Зинда
- Мечеть Хазрет-Хызр
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Мавзолей Гур-Эмир — символ величия и бессмертия. Вы увидите архитектурный шедевр начала 15 века, который стал последним пристанищем Тамерлана и его потомков
- Площадь Регистан. Вы рассмотрите барсов, украшающих медресе, и мавзолей (дахма) Шейбанидов. Посетите Золотую мечеть и узнаете, какие хитрости использовались во время её строительства
- Соборная мечеть Биби-Ханум — грандиозное здание, украшенное изразцами и росписями
- Некрополь Шахи-Зинда — удивительное место, где история и архитектура сплетаются в единое целое. Вы насладитесь узорами и погрузитесь в мир тишины и размышлений
- Мечеть Хазрет-Хызр, возведённая в начале 19 века на фундаменте первой мечети в Самарканде, а та — на месте почитаемого согдийцами зороастрийского храма
- Дегустация самсы! Это не просто блюдо — это воплощение многовековых традиций, культурного наследия и гастрономической магии Центральной Азии
В компании профессионального гида нашей команды вы раскроете секреты памятников, узнаете легенды и посетите комнату жениха и невесты, чтобы узнать обычаи свадеб. Мы расскажем вам увлекательные истории и ответим на все ваши вопросы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
- Обед входит в стоимость программы. Отдельно оплачиваются входные билеты — их общая стоимость около $16 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Содикжон — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 1878 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Содикжон. Я родился и проживаю в Самарканде. Я провожу экскурсии уже 3 года по родному и любимому городу. Больше всего на свете люблю делиться его
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Инна
5 мая 2025
Хочется выразить тысячу слов благодарности гиду Садыку за профессиональную экскурсию по Самарканду. Он умеет интересно и увлекательно рассказать о том, каким был Самарканд, про его прошлое и настоящее, много информации
Н
Николай
30 апр 2025
Всё прошло на ура,пролетело время как мгновение! Организация на 5+ водитель,машина всё на уровне! Содикжон выше похвал,а главное любит своё дело! Рекомендую!🌞
Ф
Фуркат
23 янв 2025
Отличная экскурсия по Самарканду. Меня зовут Сергей. Я с помощи друга Фурката закал экскурсию в Самарканде. Экскурсавод был очень грамотным и доброжелательным. Экскурсию провёл на отлично. Дает туристам много интересных фактов, при этом в очень легкой для понимания в форме. Посмотрели все основные достопримечательности города. Самса была вкусная.
Все прошло интересно, комфортно и вкусно. Рекомендуем однозначно!
Входит в следующие категории Самарканда
