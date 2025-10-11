Восточные кварталы Самарканда: прогулка по улочкам + дегустация плова
Откройте для себя настоящую жизнь Самарканда, прогуливаясь по его кварталам и наслаждаясь вкусом традиционного плова. Это уникальный опыт
Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Самарканд глазами его жителей.
Гости смогут прогуляться по махаллям, ощутить атмосферу местных базаров и чайхан, а также попробовать знаменитый плов. Участники узнают о традициях, культуре и повседневной жизни горожан. В программе предусмотрено общение с местными мастерами и знакомство с ремеслами.
В завершение экскурсии - дегустация плова, что позволит глубже понять значение этого блюда в жизни самаркандцев
Махалля. Мы прогуляемся по типичным самаркандским кварталам с традиционными домами, узкими улочками и дворами. Вы познакомитесь с местной культурой и бытом, а также пообщаетесь с жителями и узнаете, как здесь протекает обычный день.
Базары и торговые ряды. Вы ощутите настоящий ритм города — рынки Самарканда полны красок, звуков и запахов! Здесь горожане покупают продукты, ремесленные изделия и украшения.
Чайхана. Зайдём в кафе, где местные жители устраивают семейные посиделки, беседуют и наслаждаются чаем. Вы узнаете о национальных блюдах и почувствуете на себе традиции гостеприимства.
Мечети (внешний осмотр). Рассмотрим мечети и попробуем понять, как религиозные и культурные традиции влияют на жизнь города.
Угощение пловом. В конце экскурсии вас ждёт дегустация одного из самых популярных блюд региона! За столом обсудим обычай угощать гостей и значение плова в жизни самаркандцев.
Вы услышите:
Как организована жизнь в семье и проходят праздники
О самаркандской торговле и ремёслах
Как жители города встречают и угощают гостей
Почему местная кухня такая уникальная и какие продукты характерны для региона
А также вы познакомитесь с местными мастерами, которые занимаются ручной работой — от создания ковров до резьбы по дереву. И многое-многое другое!
Организационные детали
Трансфер от гостиницы до начальной точки маршрута проходит на комфортабельном седане
Плов и чай входят в стоимость
Программа не включает посещение музеев или платных достопримечательностей
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2308 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.
А
Алла
11 окт 2025
Увлекательная, познавательная, интересная весёлая истремительная экскурсия у нас была благодаря Бахадыру. Его очень интересно слушать,воображение сразу рисует картинки истории. Экскурсия прошла как просмотр интересного и захватывающее исторического фильма! Экскурсия прошла на одном дыхании. Время прилетело стремительно и за счёт увлекательности процесса усталости совершенно не ощутили! Бахадыр - супер экскурсовод! РЕКОМЕНДУЮ!!! Безусловно заслуженная 5,0!
Наиля
5 окт 2025
Нашим гидом была Diora)). Чудесная девушка, милая, внимательная. Прогулка по улочкам старого Самарканда пролетела на одном дыхании. Мы задавали много вопросов, получали ответы. Посетили, незапланированно, музей советского времени. Впечатлило. Зашли в торговые ряды, посмотрели на ремесленников. Круто 🙌. А какой был плов. 🔥🔥🔥🔥 не передать словами. Безумно вкусный самаркандский плов 😋😋😋😋Diora, спасибо большое за прекрасную экскурсию. Рекомендую ❤️
Д
Денис
23 сен 2025
Экскурсия с Мансуром прошла очень интересно и познавательно. Он дал много полезных советов и рекомендаций, все время подсказывал моменты отдыха по Узбекистану. Мансур – отличный экскурсовод и хороший человек. Смело рекомендую его, и вы точно останетесь довольны!
Юля
19 сен 2025
Интересная и необычная как по мне экскурсия. Спасибо организаторам и нашему гиду - Алихонтура (если неправильно написал имя, приношу извинения 😊)
Lipovkin
18 сен 2025
С нами был гид Зафар Замечательно провели время, интересный и весьма необычный для Самарканда формат экскурсии. Особым бонусом является угощение пловом🤩
И
Ирина
15 сен 2025
Провели два дня в компании замечательного гида Бахтиёра. Великолепный рассказчик, отличный гид и аккуратный водитель. Получили много положительных эмоций, узнали все самые интересные исторические факты. Остались очень довольны, экскурсии превзошли все ожидания. Обязательно советуем - берите, не пожалеете.
С
Сафия
13 авг 2025
Все прошло отлично 👍 Спасибо гиду Мухаммаду и организаторам
grigoriy@benk.gk
26 июл 2025
Очень значимая экскурсия. Благодарим гида Алишера за достойное проведение времени и организацию досуга. Всем кто хочет необычного опыта рекомендую однозначно, оно того стоит
Мария
1 июн 2025
Хочу выразить свою благодарность гиду Мухаммаду за такую экскурсию максимально необычного формата. Все прошло отлично и на ура, как и мы сами ожидали.
Е
Егор
28 мая 2025
Спасибо Камоле за незабываемую экскурсию!
Мао
1 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Содержательная и интересная. Передвигались на автомобиле, что в жару оказалось очень кстати. Экскурсовод приятный молодой человек, забрал нас из отеля, показал город, рассказал о жизни местных жителей. Узнали много интересного. Спасибо большое.
Олег
14 мар 2025
Гид замечательный, увлекательно и познавательно делился информацией. После насыщенной экскурсии нас ждал вкуснейший плов в уютной местной чайхане, где ощущается настоящий восточный колорит. Аромат специй, дружеская атмосфера и традиционная подача блюда сделали обед особенным.
Всем, кто собирается на такую экскурсию, рекомендую не спешить с отъездом, чтобы полностью насладиться атмосферой города.
Никита
8 мар 2025
Очень-очень запомнилась экскурсия с Мухсином. Как местный житель - очень гостеприимный (схожий к жителям Узбекистана) и дружелюбный (отвечал на все вопросы, также и не по теме экскурсии), а как гид
- большой профессионал (рассказывал очень интересные факты и детали из жизни местных, об обычаях, традициях и быте города. Изюминкой нашего путешествия был обед в ресторане Ошканд с дегустацией настоящего Самаркандского плова. Из всех городов, где побывали, эта экскурсия осталась в самом сердце! Настоятельно рекомендую всем кто желает провести время незабываемо и потрясающе!
Мухсин еще раз благодарю вас за помощь при выборе ресторана на ужин и информативную экскурсию.