Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Самарканд глазами его жителей. Гости смогут прогуляться по махаллям, ощутить атмосферу местных базаров и чайхан, а также попробовать знаменитый плов. Участники узнают о традициях, культуре и повседневной жизни горожан. В программе предусмотрено общение с местными мастерами и знакомство с ремеслами. В завершение экскурсии - дегустация плова, что позволит глубже понять значение этого блюда в жизни самаркандцев

за 1–4 человек или $48 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Махалля. Мы прогуляемся по типичным самаркандским кварталам с традиционными домами, узкими улочками и дворами. Вы познакомитесь с местной культурой и бытом, а также пообщаетесь с жителями и узнаете, как здесь протекает обычный день.

Базары и торговые ряды. Вы ощутите настоящий ритм города — рынки Самарканда полны красок, звуков и запахов! Здесь горожане покупают продукты, ремесленные изделия и украшения.

Чайхана. Зайдём в кафе, где местные жители устраивают семейные посиделки, беседуют и наслаждаются чаем. Вы узнаете о национальных блюдах и почувствуете на себе традиции гостеприимства.

Мечети (внешний осмотр). Рассмотрим мечети и попробуем понять, как религиозные и культурные традиции влияют на жизнь города.

Угощение пловом. В конце экскурсии вас ждёт дегустация одного из самых популярных блюд региона! За столом обсудим обычай угощать гостей и значение плова в жизни самаркандцев.

Вы услышите:

Как организована жизнь в семье и проходят праздники

О самаркандской торговле и ремёслах

Как жители города встречают и угощают гостей

Почему местная кухня такая уникальная и какие продукты характерны для региона

А также вы познакомитесь с местными мастерами, которые занимаются ручной работой — от создания ковров до резьбы по дереву. И многое-многое другое!

