Мои заказы

Восточный дастархан: самса, манты и бичак

Погрузитесь в мир восточной гастрономии, готовя традиционные узбекские блюда в атмосфере настоящего Самарканда
Приглашаем вас расширить свои гастрономические горизонты, приняв участие в уникальном мастер-классе по приготовлению узбекских блюд в самом сердце Самарканда.

Вас встретит радушная хозяйка, которая поделится секретами создания идеальных мантов, самсы и
читать дальшеуменьшить

бичаков.

Вы узнаете, какие специи придают блюдам неповторимый вкус и аромат, и сможете прикоснуться к традициям узбекского гостеприимства.

После мастер-класса вы не только обогатите свои кулинарные навыки, но и насладитесь вкусом собственноручно приготовленных блюд, сидя за настоящим восточным дастарханом.

Этот опыт не только позволит вам прикоснуться к культуре Узбекистана, но и оставит теплые воспоминания о времени, проведенном в Самарканде

5
42 отзыва

7 причин купить этот мастер-класс

  • 🍽️ Уникальный опыт узбекской кухни
  • 👩‍🍳 Личный мастер-класс с местной хозяйкой
  • 🌿 Использование свежих ингредиентов
  • 🍲 Приготовление традиционных блюд
  • 🫖 Узбекское гостеприимство и традиции
  • 🗣️ Интересные рассказы гида
  • 🎉 Уютная атмосфера

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для мастер-класса - с апреля по сентябрь. В это время можно готовить на природе, наслаждаясь теплой погодой и свежими ингредиентами.
Сейчас август — это идеальное время.
Восточный дастархан: самса, манты и бичак
Восточный дастархан: самса, манты и бичак
Восточный дастархан: самса, манты и бичак

Что можно увидеть

  • Уютный дом Самарканда

Описание мастер-класса

Обычаи узбекского гостеприимства

Наша встреча начнется в уютном доме Самарканда — по всем правилам узбекского гостеприимства. Познакомимся с радушной хозяйкой, а затем немного отдохнем и побеседуем за горячим зеленым чаем. Гид расскажет, в чем особенность кухни Узбекистана, чем интересны местные застольные обычаи, какие ингредиенты и специи используются чаще всего и что за блюда нам предстоит приготовить.

Манты, самса и бичак: готовим и едим!

Хозяйка дома в это время подготовит необходимые ингредиенты для мастер-класса, а в процессе поделится секретами каждого блюда. Вместе с ней вы приготовите нежнейшие манты, сочную самсу и ароматные бичаки — узбекские пирожки:

  • для мантов раскатаете тончайшее тесто, аккуратно завернете в него свежее рубленое мясо и отправите блюдо готовиться на пару в манты-казан;
  • для самсы поработаем со слоеным тестом и возьмем мясо со специями;
  • а затем отправим в духовку и бичаки: весной и летом готовим травяные пирожки, а в холодное время — тыквенные.

А когда наш ароматный обед будет готов, усядемся за дастарханом, чтобы насладиться результатами наших кулинарных трудов!

Организационные детали

  • Мастер-класс и все его ингредиенты включены в стоимость
  • Мастер-класс проводится в помещении или на природе (если тепло)
  • В доме вас сопровождает гид из нашей команды, а также хозяйка

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник$52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат
Азамат — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3546 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
3
2
1
Н
Одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия по Узбекистану стал кулинарный мастер-класс у Дили.

Мы учились готовить традиционные самсу, бичаки и манты и, честно говоря, до сих пор не можем перестать
читать дальшеуменьшить

об этом говорить.

Диля была невероятной хозяйкой:
терпеливой, внимательной, очень знающей, тёплой и искренне увлечённой тем, чтобы делиться узбекской кухней и культурой. Она подробно объясняла каждый этап, раскрывала множество секретов и тонкостей приготовления, и сделала весь процесс лёгким, уютным и интересным для всей семьи.

А еда… просто ВАУ.

Без преувеличения - за все наши 10 дней в Узбекистане это были ЛУЧШИЕ самса и манты, которые мы попробовали. Однозначно.

Свежие, невероятно вкусные, идеально приправленные, совершенно незабываемые.

Наш ребёнок участвовал на каждом этапе приготовления и был в полном восторге.

Это был не просто кулинарный мастер-класс - это было ощущение, будто тебя пригласили в чей-то дом и познакомили с культурой через еду и гостеприимство.

Если будете в Самарканде, то ни в коем случае не пропустите этот опыт. Для нас это стало одним из самых тёплых и любимых воспоминаний всей поездки ❤️

Одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия по Узбекистану стал кулинарный мастер-класс у Дили.
Одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия по Узбекистану стал кулинарный мастер-класс у Дили.
Одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия по Узбекистану стал кулинарный мастер-класс у Дили.
Одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия по Узбекистану стал кулинарный мастер-класс у Дили.
Одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия по Узбекистану стал кулинарный мастер-класс у Дили.
Одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия по Узбекистану стал кулинарный мастер-класс у Дили.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Этот мастер-класс - одно из самых ярких впечатлений нашего путешествия! Нас встретили как родных, сначала напоили чаем с восточными сладостями, затем мы готовили блюда, в процессе узнавали небольшие секреты готовки,
читать дальшеуменьшить

чтобы все ещё лучше получалось. В перерывах опять пили чай и болтали о жизни, о детях, о традициях. Узнали много интересного и нового о быте и повседневной жизни в Узбекистане. Большое спасибо Диле за гостеприимство!

Этот мастер-класс - одно из самых ярких впечатлений нашего путешествия! Нас встретили как родных, сначала напоили
Этот мастер-класс - одно из самых ярких впечатлений нашего путешествия! Нас встретили как родных, сначала напоили
Этот мастер-класс - одно из самых ярких впечатлений нашего путешествия! Нас встретили как родных, сначала напоили
Этот мастер-класс - одно из самых ярких впечатлений нашего путешествия! Нас встретили как родных, сначала напоили
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
От всей души и от нашей группы хочу поблагодарить Дилю за потрясающий мастер-класс! Это было незабываемое кулинарное путешествие в мир восточной кухни.
Перед мастер-классом Диля сначала пригласила нас за щедрый дастархан
читать дальшеуменьшить

с разными вкусностями, чего там только не было, мы даже все не смогли попробовать, места не хватило)
Потом был сам мастер-класс. Все ингредиенты были заботливо разложены по красивым узбекским тарелочкам и мисочкам. В процессе приготовления Диля не только делилась с нами секретами, деталями, нюансами, помогала на каждом этапе, но и создала невероятно тёплую, душевную атмосферу, когда каждый из нас чувствовал себя самым дорогим гостей. Каждое блюдо - манты, самса, бичак и жареный лагман, которые мы приготовили под чутким руководством Дили, было невероятно вкусным. Гораздо вкуснее, просто небо и земля по сравнению с тем, что мы пробовали ранее.
Спасибо, Диля, за ваш талант, щедрость и теплоту! Вы - замечательная, гостеприимная хозяйка и очень добрый, отзывчивый человек! Желаем вам и вашей семье всего самого доброго!!!

От всей души и от нашей группы хочу поблагодарить Дилю за потрясающий мастер-класс! Это было незабываемое
От всей души и от нашей группы хочу поблагодарить Дилю за потрясающий мастер-класс! Это было незабываемое
От всей души и от нашей группы хочу поблагодарить Дилю за потрясающий мастер-класс! Это было незабываемое
От всей души и от нашей группы хочу поблагодарить Дилю за потрясающий мастер-класс! Это было незабываемое
От всей души и от нашей группы хочу поблагодарить Дилю за потрясающий мастер-класс! Это было незабываемое
От всей души и от нашей группы хочу поблагодарить Дилю за потрясающий мастер-класс! Это было незабываемое
Вам был полезен этот отзыв?
Кристина
Сегодня посетили мастер-класс, нам очень понравилось! Раньше никогда не готовили такие блюда, было интересно и не сложно) хозяйка очень подробно рассказывала все и поддерживала в процессе приготовления. Мы пили много чая с разными угощениями, очень приятная домашняя атмосфера. Спасибо!
Сегодня посетили мастер-класс, нам очень понравилось! Раньше никогда не готовили такие блюда, было интересно и не
Сегодня посетили мастер-класс, нам очень понравилось! Раньше никогда не готовили такие блюда, было интересно и не
Сегодня посетили мастер-класс, нам очень понравилось! Раньше никогда не готовили такие блюда, было интересно и не
Сегодня посетили мастер-класс, нам очень понравилось! Раньше никогда не готовили такие блюда, было интересно и не
Сегодня посетили мастер-класс, нам очень понравилось! Раньше никогда не готовили такие блюда, было интересно и не
Сегодня посетили мастер-класс, нам очень понравилось! Раньше никогда не готовили такие блюда, было интересно и не
Вам был полезен этот отзыв?
Olga
Все понравилось! Профессионально все приготовили, сами все делали, пробовали все и еще с собой дали!
Все свежее, приготовили еще и соусы👍🏻💯👍🏻 Рекомендую 💯%
Все понравилось! Профессионально все приготовили, сами все делали, пробовали все и еще с собой дали!
Все понравилось! Профессионально все приготовили, сами все делали, пробовали все и еще с собой дали!
Все понравилось! Профессионально все приготовили, сами все делали, пробовали все и еще с собой дали!
Все понравилось! Профессионально все приготовили, сами все делали, пробовали все и еще с собой дали!
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Отличный мастеркласс. Нам с мужем очень очень понравилось.
Приготовили самсу, манты и бичак, которые научила готовить замечательная Диля.
Очень вкусно, очень интересно (Диля рассказала нам про трандиции и обычаи Узбекистана). Накрыла нам стол с национальными блюдами.
Всем очень рекомендую.
Отличный мастеркласс. Нам с мужем очень очень понравилось.
Отличный мастеркласс. Нам с мужем очень очень понравилось.
Отличный мастеркласс. Нам с мужем очень очень понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Самарканда

Похожие экскурсии на «Восточный дастархан: самса, манты и бичак»

Как приготовить самаркандский плов
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Как приготовить самаркандский плов
Приглашаем вас стать частью уникального кулинарного путешествия и научиться готовить самаркандский плов в аутентичной обстановке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $99 за всё до 4 чел.
Горные пейзажи и магия восточной кухни: дегустация тандыр-кебаба
На машине
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горные пейзажи и магия восточной кухни: дегустация тандыр-кебаба
Вас ждет незабываемое путешествие по вкусам Узбекистана: от изысканных вин до аутентичного тандыр-кебаба в горах Самарканда
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
от $193 за всё до 4 чел.
Аппетитный самаркандский плов своими руками
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Аппетитный самаркандский плов своими руками
Погрузитесь в атмосферу восточного гостеприимства и научитесь готовить самаркандский плов под руководством опытной хозяйки. Все продукты включены
Начало: В частном доме недалеко от Мавзолея Даниила
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $129 за всё до 4 чел.
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Плов - легенда среднеазиатской кухни. Узнайте секреты его приготовления на мастер-классе в уютной квартире самаркандской семьи
Начало: В частной квартире повара
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от $190 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самарканде
от $52 за человека