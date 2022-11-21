При мысли о узбекской кухне на ум, конечно, приходит плов — но это не единственное, чем может вас удивить гастрономия Самарканда! Приглашаю вас чуть шире открыть дверь в кулинарный мир Востока. Вместе с радушной хозяйкой вы приготовите сочные манты, самсу и пряные пирожки-бичаки, а затем усядетесь за дастархан и насладитесь этим великолепным обедом.

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Описание

Что вас ожидает

Обычаи узбекского гостеприимства

Наша встреча начнется в уютном доме Самарканда — по всем правилам узбекского гостеприимства. Познакомимся с радушной хозяйкой, а затем немного отдохнем и побеседуем за горячим зеленым чаем. Гид расскажет, в чем особенность кухни Узбекистана, чем интересны местные застольные обычаи, какие ингредиенты и специи используются чаще всего и что за блюда нам предстоит приготовить.

Манты, самса и бичак: готовим и едим!

Хозяйка дома в это время подготовит необходимые ингредиенты для мастер-класса, а в процессе поделится секретами каждого блюда. Вместе с ней вы приготовите нежнейшие манты, сочную самсу и ароматные бичаки — узбекские пирожки:

для мантов раскатаете тончайшее тесто, аккуратно завернете в него свежее рубленое мясо и отправите блюдо готовиться на пару в манты-казан;

для самсы поработаем со слоеным тестом и возьмем мясо со специями;

а затем отправим в духовку и бичаки: весной и летом готовим травяные пирожки, а в холодное время — тыквенные.

А когда наш ароматный обед будет готов, усядемся за дастарханом, чтобы насладиться результатами наших кулинарных трудов!

Организационные детали