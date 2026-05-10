Приглашаем вас расширить свои гастрономические горизонты, приняв участие в уникальном мастер-классе по приготовлению узбекских блюд в самом сердце Самарканда.
Вас встретит радушная хозяйка, которая поделится секретами создания идеальных мантов, самсы и
Вас встретит радушная хозяйка, которая поделится секретами создания идеальных мантов, самсы и
7 причин купить этот мастер-класс
- 🍽️ Уникальный опыт узбекской кухни
- 👩🍳 Личный мастер-класс с местной хозяйкой
- 🌿 Использование свежих ингредиентов
- 🍲 Приготовление традиционных блюд
- 🫖 Узбекское гостеприимство и традиции
- 🗣️ Интересные рассказы гида
- 🎉 Уютная атмосфера
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для мастер-класса - с апреля по сентябрь. В это время можно готовить на природе, наслаждаясь теплой погодой и свежими ингредиентами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Уютный дом Самарканда
Описание мастер-класса
Обычаи узбекского гостеприимства
Наша встреча начнется в уютном доме Самарканда — по всем правилам узбекского гостеприимства. Познакомимся с радушной хозяйкой, а затем немного отдохнем и побеседуем за горячим зеленым чаем. Гид расскажет, в чем особенность кухни Узбекистана, чем интересны местные застольные обычаи, какие ингредиенты и специи используются чаще всего и что за блюда нам предстоит приготовить.
Манты, самса и бичак: готовим и едим!
Хозяйка дома в это время подготовит необходимые ингредиенты для мастер-класса, а в процессе поделится секретами каждого блюда. Вместе с ней вы приготовите нежнейшие манты, сочную самсу и ароматные бичаки — узбекские пирожки:
- для мантов раскатаете тончайшее тесто, аккуратно завернете в него свежее рубленое мясо и отправите блюдо готовиться на пару в манты-казан;
- для самсы поработаем со слоеным тестом и возьмем мясо со специями;
- а затем отправим в духовку и бичаки: весной и летом готовим травяные пирожки, а в холодное время — тыквенные.
А когда наш ароматный обед будет готов, усядемся за дастарханом, чтобы насладиться результатами наших кулинарных трудов!
Организационные детали
- Мастер-класс и все его ингредиенты включены в стоимость
- Мастер-класс проводится в помещении или на природе (если тепло)
- В доме вас сопровождает гид из нашей команды, а также хозяйка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3546 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия по Узбекистану стал кулинарный мастер-класс у Дили.
Мы учились готовить традиционные самсу, бичаки и манты и, честно говоря, до сих пор не можем перестать
Мы учились готовить традиционные самсу, бичаки и манты и, честно говоря, до сих пор не можем перестать
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Этот мастер-класс - одно из самых ярких впечатлений нашего путешествия! Нас встретили как родных, сначала напоили чаем с восточными сладостями, затем мы готовили блюда, в процессе узнавали небольшие секреты готовки,
Вам был полезен этот отзыв?
От всей души и от нашей группы хочу поблагодарить Дилю за потрясающий мастер-класс! Это было незабываемое кулинарное путешествие в мир восточной кухни.
Перед мастер-классом Диля сначала пригласила нас за щедрый дастархан
Перед мастер-классом Диля сначала пригласила нас за щедрый дастархан
Вам был полезен этот отзыв?
Сегодня посетили мастер-класс, нам очень понравилось! Раньше никогда не готовили такие блюда, было интересно и не сложно) хозяйка очень подробно рассказывала все и поддерживала в процессе приготовления. Мы пили много чая с разными угощениями, очень приятная домашняя атмосфера. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Все понравилось! Профессионально все приготовили, сами все делали, пробовали все и еще с собой дали!
Все свежее, приготовили еще и соусы👍🏻💯👍🏻 Рекомендую 💯%
Все свежее, приготовили еще и соусы👍🏻💯👍🏻 Рекомендую 💯%
Вам был полезен этот отзыв?
Отличный мастеркласс. Нам с мужем очень очень понравилось.
Приготовили самсу, манты и бичак, которые научила готовить замечательная Диля.
Очень вкусно, очень интересно (Диля рассказала нам про трандиции и обычаи Узбекистана). Накрыла нам стол с национальными блюдами.
Всем очень рекомендую.
Приготовили самсу, манты и бичак, которые научила готовить замечательная Диля.
Очень вкусно, очень интересно (Диля рассказала нам про трандиции и обычаи Узбекистана). Накрыла нам стол с национальными блюдами.
Всем очень рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии на «Восточный дастархан: самса, манты и бичак»
Индивидуальная
до 4 чел.
Как приготовить самаркандский плов
Приглашаем вас стать частью уникального кулинарного путешествия и научиться готовить самаркандский плов в аутентичной обстановке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горные пейзажи и магия восточной кухни: дегустация тандыр-кебаба
Вас ждет незабываемое путешествие по вкусам Узбекистана: от изысканных вин до аутентичного тандыр-кебаба в горах Самарканда
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
от $193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аппетитный самаркандский плов своими руками
Погрузитесь в атмосферу восточного гостеприимства и научитесь готовить самаркандский плов под руководством опытной хозяйки. Все продукты включены
Начало: В частном доме недалеко от Мавзолея Даниила
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Плов - легенда среднеазиатской кухни. Узнайте секреты его приготовления на мастер-классе в уютной квартире самаркандской семьи
Начало: В частной квартире повара
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от $190 за всё до 4 чел.
от $52 за человека