Лучшие месяцы для мастер-класса - с апреля по сентябрь. В это время можно готовить на природе, наслаждаясь теплой погодой и свежими ингредиентами.

Приглашаем вас расширить свои гастрономические горизонты, приняв участие в уникальном мастер-классе по приготовлению узбекских блюд в самом сердце Самарканда.Вас встретит радушная хозяйка, которая поделится секретами создания идеальных мантов, самсы и

бичаков. Вы узнаете, какие специи придают блюдам неповторимый вкус и аромат, и сможете прикоснуться к традициям узбекского гостеприимства. После мастер-класса вы не только обогатите свои кулинарные навыки, но и насладитесь вкусом собственноручно приготовленных блюд, сидя за настоящим восточным дастарханом. Этот опыт не только позволит вам прикоснуться к культуре Узбекистана, но и оставит теплые воспоминания о времени, проведенном в Самарканде

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Обычаи узбекского гостеприимства

Наша встреча начнется в уютном доме Самарканда — по всем правилам узбекского гостеприимства. Познакомимся с радушной хозяйкой, а затем немного отдохнем и побеседуем за горячим зеленым чаем. Гид расскажет, в чем особенность кухни Узбекистана, чем интересны местные застольные обычаи, какие ингредиенты и специи используются чаще всего и что за блюда нам предстоит приготовить.

Манты, самса и бичак: готовим и едим!

Хозяйка дома в это время подготовит необходимые ингредиенты для мастер-класса, а в процессе поделится секретами каждого блюда. Вместе с ней вы приготовите нежнейшие манты, сочную самсу и ароматные бичаки — узбекские пирожки:

для мантов раскатаете тончайшее тесто, аккуратно завернете в него свежее рубленое мясо и отправите блюдо готовиться на пару в манты-казан;

для самсы поработаем со слоеным тестом и возьмем мясо со специями;

а затем отправим в духовку и бичаки: весной и летом готовим травяные пирожки, а в холодное время — тыквенные.

А когда наш ароматный обед будет готов, усядемся за дастарханом, чтобы насладиться результатами наших кулинарных трудов!

Организационные детали