Восточный дастархан: самса, манты и бичак

Убедиться, что узбекская кухня не ограничивается пловом, и приготовить 3 блюда на мастер-классе

При мысли о узбекской кухне на ум, конечно, приходит плов — но это не единственное, чем может вас удивить гастрономия Самарканда! Приглашаю вас чуть шире открыть дверь в кулинарный мир Востока.

Вместе с радушной хозяйкой вы приготовите сочные манты, самсу и пряные пирожки-бичаки, а затем усядетесь за дастархан и насладитесь этим великолепным обедом.
Восточный дастархан: самса, манты и бичак
Восточный дастархан: самса, манты и бичак
Восточный дастархан: самса, манты и бичак
Восточный дастархан: самса, манты и бичак
Восточный дастархан: самса, манты и бичак
Восточный дастархан: самса, манты и бичак
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Описание

Что вас ожидает

Обычаи узбекского гостеприимства

Наша встреча начнется в уютном доме Самарканда — по всем правилам узбекского гостеприимства. Познакомимся с радушной хозяйкой, а затем немного отдохнем и побеседуем за горячим зеленым чаем. Гид расскажет, в чем особенность кухни Узбекистана, чем интересны местные застольные обычаи, какие ингредиенты и специи используются чаще всего и что за блюда нам предстоит приготовить.

Манты, самса и бичак: готовим и едим!

Хозяйка дома в это время подготовит необходимые ингредиенты для мастер-класса, а в процессе поделится секретами каждого блюда. Вместе с ней вы приготовите нежнейшие манты, сочную самсу и ароматные бичаки — узбекские пирожки:

  • для мантов раскатаете тончайшее тесто, аккуратно завернете в него свежее рубленое мясо и отправите блюдо готовиться на пару в манты-казан;
  • для самсы поработаем со слоеным тестом и возьмем мясо со специями;
  • а затем отправим в духовку и бичаки: весной и летом готовим травяные пирожки, а в холодное время — тыквенные.

А когда наш ароматный обед будет готов, усядемся за дастарханом, чтобы насладиться результатами наших кулинарных трудов!

Организационные детали

  • Мастер-класс и все его ингредиенты включены в стоимость
  • Мастер-класс проводится в помещении или на природе (если тепло)
  • В доме вас сопровождает гид из нашей команды, а также хозяйка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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