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Групповая
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Групповая экскурсия по историческим жемчужинам Самарканда: утро или вечер
Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности
Начало: От мавзолея Тамерлана
«А ещё познакомитесь с обычаями и традициями нашего края»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€11 за человека
скидка
14%
Мини-группа
4 часа
Самарканд: обзорная экскурсия по великолепным достопримечательностям
Погрузитесь в величие Самарканда, посетив его знаковые места: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и некрополь Шахи-Зинду
Начало: У входа в Гур-Эмир
«Я рад предложить вам обзорную экскурсию по Самарканду, которая познакомит вас с основными достопримечательностями города всего за 3 часа»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
35€30 за человека
скидка
9%
Мини-группа
4.5 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
«Вы увидите основные достопримечательности Самарканда, без которых невозможно понять историю и характер этого города»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
35€32 за человека
Мини-группа
3 часа
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€42 за человека
Индивидуальная
5 часов
Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
«Познакомитесь с комплексом женских усыпальниц Шахи-Зинда, включающим более десятка мавзолеев, где каждый — шедевр средневекового зодчества»
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
«На автомобиле и пешком, слушая мои рассказы, вы изучите главные достопримечательности города-ровесника Рима:»
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
151€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гостеприимный Самарканд: Путешествие по древним уголкам
Погрузитесь в историю Самарканда, узнайте о его культуре и традициях. Экскурсия откроет вам величие древних мавзолеев и мечетей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€77 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Самарканд во всей красе: от мавзолея Тамерлана до Сиабского базара
Погрузитесь в историю Самарканда, открывая его знаменитые места и уникальные архитектурные шедевры вместе с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
«На автомобильной обзорной экскурсии по архитектурным шедеврам города вы сможете прикоснуться к культуре и традициям Центральной Азии, оказавшим огромное влияние на весь мир»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Место встречи - Самарканд: индивидуальная экскурсия
Самарканд удивит вас роскошной архитектурой, богатой историей и уникальными ремеслами. Погрузитесь в сказочную атмосферу города
«Вы увидите главные достопримечательности Самарканда: фамильную усыпальницу Тамерлана, площадь Регистан с тремя медресе и Соборную мечеть Биби-Ханум»
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию
«Я покажу вам главные достопримечательности Самарканда: площадь Регистан, некрополь Шахи Зинда, мечеть Биби-Ханум и другие древние места»
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
€153 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей
Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре
«А еще мы заедем на бумажную фабрику, где вы познакомитесь с процессом изготовления бумаги»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
100€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по знаковым местам Самарканда
Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит насладиться атмосферой восточной сказки, осмотреть знаковые места и сделать эффектные снимки
Начало: У входа в мавзолей Тамерлана
«Вы познакомитесь с богатым прошлым города и его визитными карточками, а также сделаете эффектные снимки»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€43 за всё до 10 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Главное в Самарканде + обед в центре плова
Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо
Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 115€110 за всё до 10 чел.
скидка
29%
Фотопрогулка
2 часа
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
68€48 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
«С помощью фресок вы познакомитесь с бытом и традициями согдийцев, живших в Азии»
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:30
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Самарканд: История Тамерлана и древние памятники - Путешествие в прошлое
Погрузитесь в величественную историю Самарканда, узнайте о Тамерлане и его вкладе в мировую культуру
«Цель экскурсии — познакомить вас с основными достопримечательностями Самарканда, которые просто нельзя пропустить»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вкусный Самарканд: гастрономическая экскурсия по древнему городу
Погружение в самаркандскую культуру через гастрономию и архитектуру. Вкусный завтрак, прогулки по старинным улицам и визит в Шахт-Зинда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€97 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Встреча в отеле или на вокзале
«Осматривая ключевые памятники 14-17 веков, вы познакомитесь с историей легендарного Тамерлана и его династии Тимуридов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самарканд на авто: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Самарканду на авто! Увидите площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар и многое другое
Начало: В отеле, аэропорту или на ж/д вокзале
«Приглашаем на насыщенную обзорную экскурсию по Самарканду»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе
Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира
«Вы посетите центр плова или национальный ресторан, чтобы прикоснуться к аутентичной самаркандской кухне, попробовать главное блюдо Узбекистана — ароматный плов — и узнать историю его появления»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
45€41 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Самарканд тёплый и дружелюбный
В Самарканде каждый найдёт своё: история Тимуридов, голубые купола мечетей, восточная кухня. Гид покажет знаковые места и традиции
Начало: У вашего отеля
«Ярким завершением экскурсии станет обзорная площадка с прекрасным видом на весь город»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Здравствуй, Самарканд
Посетить главные достопримечательности волшебного города и услышать его историю и легенды
Начало: У мавзолея Тимура
«Вы познакомитесь с творчеством местных ремесленников и дизайнеров и рассмотрите великолепную коллекцию одного археолога»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с национальной кухней за 1 день
Начало: Мавзолей Гур Эмир
«Вы увидите все главные достопримечательностям Самарканда: площадь Регистан с тремя старинными медресе, соборную мечеть Биби-Ханум, мавзолей Святого Даниила и фамильную усыпальницу семьи Тамерлана»
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
€99 за всё до 20 чел.
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
Групповая экскурсия по Самарканду: путешествие через века
Погрузитесь в историю Самарканда: от мавзолея Гур-Эмир до величественного Регистана. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
«Вы ближе познакомитесь с великим эмиром, могущественным завоевателем и основателем династии — Тамерланом»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
55€39 за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
5.5 часов
Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
Увидеть главные достопримечательности города и получить шикарные снимки на память
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:30
323€275 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Экскурсия и фотосессия в Самарканде: впечатления и красочные наряды
Вас ждет погружение в мир красоты и истории Самарканда с профессиональной фотосессией в национальных нарядах
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от €170 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
По вечернему Самарканду - на велосипеде
Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии
Начало: У памятника Исламу Каримову
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€39 за человека
Индивидуальная
3 часа
Полюбить Самарканд всего за 3 часа
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
«Изучить главные достопримечательности эпохи Тамерлана и познать город изнутри»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Самарканд - город голубых куполов
Начало: Мавзолей Гурэмир Гробница Тамерлана
«Познакомитесь с комплексом женских усыпальниц Шахи-Зинда, включающим более десятка мавзолеев, где каждый — шедевр средневекового зодчества»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$83 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Восток - дело тонкое: культурное погружение в Самарканд
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самарканда: Регистан, шелковицы бумага, ковры и лучший плов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказка вечернего Самарканда
Начало: Мавзолей Гур Эмир
«Площадь Регистан Я обязательно представлю вам главную достопримечательность нашего города, состоящую из двух величественных медресе и мечети, которая восхищает своим убранством»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Бесценный алмаз Востока - Великий Самарканд
Начало: Мавзолей Гурэмир гробница Тамерлана
«Познакомитесь с комплексом женских усыпальниц Шахи-Зинда, включающим более десятка мавзолеев, где каждый — шедевр средневекового зодчества»
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самарканд - город из сказок 1001 ночи
Начало: Университетский бульвар, памятник А. Тимура
Расписание: В любой день, в любое время
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$87.50 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
6 часов
Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор
Начало: Ваш отель, вокзал
«Нас ждут живописные горы, обзорные площадки и дегустация запеченного в тандыре мяса барана»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Восточные шедевры Самарканда
Начало: Мавзолей Тамерлана, Самарканд
«Вы познакомитесь с особенностями внутреннего и внешнего убранства, полюбуетесь великолепной майоликой и мозаикой и, конечно, узнаете о жизни и судьбе великого завоевателя со дня его рождения и до самой смерти»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
Индивидуальная
7 часов
Гастро-винный тур по Самарканду с экскурсией
Начало: Ваше место назначения
«Вместе с нами вы не только посетите главные достопримечательности Самарканда, но и попробуете его на вкус»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
«Но это не просто удобный вариант трансфера, а ещё и полноценная обзорная экскурсия»
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
от €130 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Главное в Самарканде за 2 часа
Оценить визитные карточки города и узнать их историю в комфортном автопешеходном формате
Начало: В удобном для вас месте
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Все самое главное в Самарканде и изысканный плов в узбекском ресторане
Начало: Вокзал,отель, аэропорт или по договорённости
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 14:00
10 июня в 08:00
$225 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Музей «Афросиаб», ремёсла и средневековые памятники Самарканда
Начало: Отель, вокзал или аэропорт
«Бумажная фабрика Мерос — находясь здесь, вы познакомитесь с процессом изготовления шёлковой бумаги и увидите работы местных гончаров»
Расписание: Ежедневно по договорённости
Сегодня в 14:00
10 июня в 08:00
200$180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Самарканда в Бухару: однодневное путешествие на скоростном поезде и авто
Погрузиться в настоящую восточную сказку среди главных достопримечательностей Бухары
«Обзорную экскурсию начнём с мавзолея Чашма-Айюб»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
от €300 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
Программа 3 в 1 с самыми яркими достопримечательностями города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Джамшед - прекрасный гид и добрый, интересный, располагающий к себе человек! Экскурсия проходила на комфортабельном новом автомобиле, были учтены все наши
- ЗЗиннят5 июня 2024Экскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательно. Рекомендую.
- ООльга4 июня 2024Хотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсию. Мы с ребенком 10 лет заказывали индивидуальную экскурсию, с авто. Очень
- ЕЕкатерина4 июня 2024Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно не жду. Но тут
- ААлександр4 июня 2024Добрый день! Очень интересная экскурсия были семьей с двумя детьми. Время пролетело очень незаметно Азиз экскурсовод наивысший квалификации. Передвижение между локациями на комфортабельном авто. Огромное спасибо за преподнесенный материал и чудесную экскурсию.
- ННаталья3 июня 2024Потрясающая Азиза!!! Чудесно преподносит информацию. Она не то, что отвечает на ВСЕ возникающие вопросы, но и ещё добавит от себя историю.
- VVitalija3 июня 2024I had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum and Registan Square. Since i
- JJuli2 июня 2024Темур прекрасный рассказчик. Невероятное количество исторических фактов, все с интересной подачей. Очень познавательно. Не заскучали ни на секунду. Даже дети 10 лет слушали с удовольствием. Спасибо.
- ААнтон2 июня 2024Отличная обзорная экскурсия по Самарканду! Экскурсовод интересно рассказал не только исторические факты и легенды, касающиеся главных достопримечательностей города, но и
- РРезеда2 июня 2024Замечательная случилась экскурсия, все очень интересно и доступно, Нисо по нашей просьбе скорректировала маршрут, так как мы ранее уже посетили
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Обзорные»
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