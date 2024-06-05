Обзорные и познавательные экскурсии Самарканда

Найдено 52 экскурсии в категории «Обзорные» в Самарканде на русском языке, цены от €11, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
188 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по историческим жемчужинам Самарканда: утро или вечер
Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности
Начало: От мавзолея Тамерлана
«А ещё познакомитесь с обычаями и традициями нашего края»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
11 за человека
Самарканд за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
4 часа
16 отзывов
Самарканд: обзорная экскурсия по великолепным достопримечательностям
Погрузитесь в величие Самарканда, посетив его знаковые места: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и некрополь Шахи-Зинду
Начало: У входа в Гур-Эмир
«Я рад предложить вам обзорную экскурсию по Самарканду, которая познакомит вас с основными достопримечательностями города всего за 3 часа»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
3530 за человека
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
4.5 часа
78 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
«Вы увидите основные достопримечательности Самарканда, без которых невозможно понять историю и характер этого города»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3532 за человека
Чарующий Самарканд
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
114 отзывов
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
42 за человека
Самарканд - город голубых куполов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
119 отзывов
Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
«Познакомитесь с комплексом женских усыпальниц Шахи-Зинда, включающим более десятка мавзолеев, где каждый — шедевр средневекового зодчества»
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
150 за всё до 4 чел.
Старинный самобытный Самарканд
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
140 отзывов
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
«На автомобиле и пешком, слушая мои рассказы, вы изучите главные достопримечательности города-ровесника Рима:»
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
151129 за всё до 4 чел.
Гостеприимный Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
140 отзывов
Гостеприимный Самарканд: Путешествие по древним уголкам
Погрузитесь в историю Самарканда, узнайте о его культуре и традициях. Экскурсия откроет вам величие древних мавзолеев и мечетей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
77 за всё до 10 чел.
Самарканд во всей красе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Самарканд во всей красе: от мавзолея Тамерлана до Сиабского базара
Погрузитесь в историю Самарканда, открывая его знаменитые места и уникальные архитектурные шедевры вместе с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Самарканд - жемчужина Востока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
228 отзывов
Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
«На автомобильной обзорной экскурсии по архитектурным шедеврам города вы сможете прикоснуться к культуре и традициям Центральной Азии, оказавшим огромное влияние на весь мир»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
125 за всё до 3 чел.
Место встречи - Самарканд
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
Место встречи - Самарканд: индивидуальная экскурсия
Самарканд удивит вас роскошной архитектурой, богатой историей и уникальными ремеслами. Погрузитесь в сказочную атмосферу города
«Вы увидите главные достопримечательности Самарканда: фамильную усыпальницу Тамерлана, площадь Регистан с тремя медресе и Соборную мечеть Биби-Ханум»
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Сказочный Самарканд - эдем Востока
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
353 отзыва
Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию
«Я покажу вам главные достопримечательности Самарканда: площадь Регистан, некрополь Шахи Зинда, мечеть Биби-Ханум и другие древние места»
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
90 за всё до 6 чел.
О Самарканде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
135 отзывов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
153 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
75 отзывов
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Любимый Самарканд
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей
Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре
«А еще мы заедем на бумажную фабрику, где вы познакомитесь с процессом изготовления бумаги»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10090 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Самарканду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Вечерняя прогулка по знаковым местам Самарканда
Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит насладиться атмосферой восточной сказки, осмотреть знаковые места и сделать эффектные снимки
Начало: У входа в мавзолей Тамерлана
«Вы познакомитесь с богатым прошлым города и его визитными карточками, а также сделаете эффектные снимки»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
43 за всё до 10 чел.
Главное в Самарканде + обед в центре плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Главное в Самарканде + обед в центре плова
Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо
Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 115110 за всё до 10 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
🚶 Пешая
скидка
29%
Фотопрогулка
2 часа
11 отзывов
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
6848 за всё до 8 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
«С помощью фресок вы познакомитесь с бытом и традициями согдийцев, живших в Азии»
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:30
155 за всё до 4 чел.
Главное о Самарканде и империи Тамерлана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Самарканд: История Тамерлана и древние памятники - Путешествие в прошлое
Погрузитесь в величественную историю Самарканда, узнайте о Тамерлане и его вкладе в мировую культуру
«Цель экскурсии — познакомить вас с основными достопримечательностями Самарканда, которые просто нельзя пропустить»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129 за всё до 4 чел.
Вкусный Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Вкусный Самарканд: гастрономическая экскурсия по древнему городу
Погружение в самаркандскую культуру через гастрономию и архитектуру. Вкусный завтрак, прогулки по старинным улицам и визит в Шахт-Зинда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
97 за всё до 6 чел.
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Встреча в отеле или на вокзале
«Осматривая ключевые памятники 14-17 веков, вы познакомитесь с историей легендарного Тамерлана и его династии Тимуридов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Самарканд на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Самарканд на авто: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Самарканду на авто! Увидите площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар и многое другое
Начало: В отеле, аэропорту или на ж/д вокзале
«Приглашаем на насыщенную обзорную экскурсию по Самарканду»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе
Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира
«Вы посетите центр плова или национальный ресторан, чтобы прикоснуться к аутентичной самаркандской кухне, попробовать главное блюдо Узбекистана — ароматный плов — и узнать историю его появления»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4541 за человека
Самарканд тёплый и дружелюбный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
33 отзыва
Самарканд тёплый и дружелюбный
В Самарканде каждый найдёт своё: история Тимуридов, голубые купола мечетей, восточная кухня. Гид покажет знаковые места и традиции
Начало: У вашего отеля
«Ярким завершением экскурсии станет обзорная площадка с прекрасным видом на весь город»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150135 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
45 отзывов
Здравствуй, Самарканд
Посетить главные достопримечательности волшебного города и услышать его историю и легенды
Начало: У мавзолея Тимура
«Вы познакомитесь с творчеством местных ремесленников и дизайнеров и рассмотрите великолепную коллекцию одного археолога»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с национальной кухней за 1 день
Начало: Мавзолей Гур Эмир
«Вы увидите все главные достопримечательностям Самарканда: площадь Регистан с тремя старинными медресе, соборную мечеть Биби-Ханум, мавзолей Святого Даниила и фамильную усыпальницу семьи Тамерлана»
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
99 за всё до 20 чел.
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
🚗 На машине
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
5 отзывов
Групповая экскурсия по Самарканду: путешествие через века
Погрузитесь в историю Самарканда: от мавзолея Гур-Эмир до величественного Регистана. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
«Вы ближе познакомитесь с великим эмиром, могущественным завоевателем и основателем династии — Тамерланом»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5539 за человека
Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
5.5 часов
3 отзыва
Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
Увидеть главные достопримечательности города и получить шикарные снимки на память
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:30
323275 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Самарканду с фотосессией в национальных нарядах
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Экскурсия и фотосессия в Самарканде: впечатления и красочные наряды
Вас ждет погружение в мир красоты и истории Самарканда с профессиональной фотосессией в национальных нарядах
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от 170 за всё до 4 чел.
По вечернему Самарканду - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
По вечернему Самарканду - на велосипеде
Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии
Начало: У памятника Исламу Каримову
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
39 за человека
Полюбить Самарканд всего за 3 часа
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Полюбить Самарканд всего за 3 часа
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
«Изучить главные достопримечательности эпохи Тамерлана и познать город изнутри»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$50 за всё до 6 чел.
Самарканд - город голубых куполов
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Самарканд - город голубых куполов
Начало: Мавзолей Гурэмир Гробница Тамерлана
«Познакомитесь с комплексом женских усыпальниц Шахи-Зинда, включающим более десятка мавзолеев, где каждый — шедевр средневекового зодчества»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$83 за всё до 4 чел.
Восток - дело тонкое: обзорная прогулка по городу
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Восток - дело тонкое: культурное погружение в Самарканд
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самарканда: Регистан, шелковицы бумага, ковры и лучший плов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Сказка вечернего Самарканда
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Сказка вечернего Самарканда
Начало: Мавзолей Гур Эмир
«Площадь Регистан Я обязательно представлю вам главную достопримечательность нашего города, состоящую из двух величественных медресе и мечети, которая восхищает своим убранством»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$60 за всё до 4 чел.
Бесценный алмаз Востока - Великий Самарканд
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Бесценный алмаз Востока - Великий Самарканд
Начало: Мавзолей Гурэмир гробница Тамерлана
«Познакомитесь с комплексом женских усыпальниц Шахи-Зинда, включающим более десятка мавзолеев, где каждый — шедевр средневекового зодчества»
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$95 за всё до 4 чел.
Самарканд - город из сказок 1001 ночи
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Самарканд - город из сказок 1001 ночи
Начало: Университетский бульвар, памятник А. Тимура
Расписание: В любой день, в любое время
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$87.50 за всё до 12 чел.
Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор
Начало: Ваш отель, вокзал
«Нас ждут живописные горы, обзорные площадки и дегустация запеченного в тандыре мяса барана»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Восточные шедевры Самарканда
Мини-группа
4 часа
17 отзывов
Восточные шедевры Самарканда
Начало: Мавзолей Тамерлана, Самарканд
«Вы познакомитесь с особенностями внутреннего и внешнего убранства, полюбуетесь великолепной майоликой и мозаикой и, конечно, узнаете о жизни и судьбе великого завоевателя со дня его рождения и до самой смерти»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
Гастро-винный тур по Самарканду с экскурсией
Индивидуальная
7 часов
Гастро-винный тур по Самарканду с экскурсией
Начало: Ваше место назначения
«Вместе с нами вы не только посетите главные достопримечательности Самарканда, но и попробуете его на вкус»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
«Но это не просто удобный вариант трансфера, а ещё и полноценная обзорная экскурсия»
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
от 130 за всё до 4 чел.
Главное в Самарканде за 2 часа
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Главное в Самарканде за 2 часа
Оценить визитные карточки города и узнать их историю в комфортном автопешеходном формате
Начало: В удобном для вас месте
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10095 за всё до 4 чел.
Все самое главное в Самарканде и изысканный плов в узбекском ресторане
Индивидуальная
6 часов
Все самое главное в Самарканде и изысканный плов в узбекском ресторане
Начало: Вокзал,отель, аэропорт или по договорённости
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 14:00
10 июня в 08:00
$225 за всё до 3 чел.
Музей «Афросиаб», ремёсла и средневековые памятники Самарканда
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Музей «Афросиаб», ремёсла и средневековые памятники Самарканда
Начало: Отель, вокзал или аэропорт
«Бумажная фабрика Мерос — находясь здесь, вы познакомитесь с процессом изготовления шёлковой бумаги и увидите работы местных гончаров»
Расписание: Ежедневно по договорённости
Сегодня в 14:00
10 июня в 08:00
200$180 за всё до 3 чел.
Из Самарканда в Бухару: однодневное путешествие на скоростном поезде и авто
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
11 часов
Из Самарканда в Бухару: однодневное путешествие на скоростном поезде и авто
Погрузиться в настоящую восточную сказку среди главных достопримечательностей Бухары
«Обзорную экскурсию начнём с мавзолея Чашма-Айюб»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
от 300 за всё до 6 чел.
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
Программа 3 в 1 с самыми яркими достопримечательностями города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    О Самарканде с любовью
    Джамшед - прекрасный гид и добрый, интересный, располагающий к себе человек! Экскурсия проходила на комфортабельном новом автомобиле, были учтены все наши
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    пожелания, так что все прошло легко при хорошем объеме информации. Мы заезжали на обед в самую вкусную чайхану и пили кофе в секретном месте старого медресе) Джамшед, еще раз выражаю вам нашу с мужем благодарность и рекомендую всем от души!

  • З
    Зиннят
    5 июня 2024
    Гостеприимный Самарканд
    Экскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательно. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсию. Мы с ребенком 10 лет заказывали индивидуальную экскурсию, с авто. Очень
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    рады, что нас встретили прям на вокзале и по окончании экскурсии так же отвезли нас обратно. Мы приехали утром и уехали после обеда, у нас было 5 часов, чтобы посмотреть Самарканд и попробовать плов. Мы влюбились в Самарканд ❤️. А плов, ммм - все съели 🤤. Экскурсия прошла на легке, все структурировано и по заявленному маршруту. Так же хотим отдельного поблагодарить организаторов и водителя.

    Хотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсию
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
    Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно не жду. Но тут
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    все было идеально. И глубина познаний гида (ответил на все мои миллион вопросов), и очень своевременный перерыв на плов, и классная прогулка по рынку и основным достопримечательностям. Особенно меня поразило то, что гид оказался классным фотографом и теперь у меня ещё и пачка супер-фото (прилагаю их к отзыву). В общем экскурсию очень реклмендую. Очень удобно, что все расстояния преодолеваются на машине, где можно поить водички и укрыться от жары.

    Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Самарканд - жемчужина Востока
    Добрый день! Очень интересная экскурсия были семьей с двумя детьми. Время пролетело очень незаметно Азиз экскурсовод наивысший квалификации. Передвижение между локациями на комфортабельном авто. Огромное спасибо за преподнесенный материал и чудесную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Сказочный Самарканд - эдем Востока
    Потрясающая Азиза!!! Чудесно преподносит информацию. Она не то, что отвечает на ВСЕ возникающие вопросы, но и ещё добавит от себя историю.
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    Плюс ко всему профессионально фотографирует и вы не останетесь без потрясающих снимков, даже если придете на экскурсию один. Предоставит время для личных фото, не поторапливая и не стоя над душой. Предложит выпить кофе в атмосферном месте, откуда не захочется уходить. Даст много дельных советов по организации отдыха и досуга в городе. Мы остались невероятно довольны и искренне благодарны за столь чудесное знакомство с основными достопримечательностями города Самарканда! Удачи, успехов и процветания Вам, наш замечательный проводник в мир древней истории! ❤️

  • V
    Vitalija
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
    I had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum and Registan Square. Since i
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    was the only tourist, all his attention and knowledges were directed to me. Further more, he is perfect photographer, always choosing the right place and moments were to make the best pictures. Sodik is very professional guide and love his profession, i could call him “walking encyclopedia”, starting the excursion from the roots of Islam, he opened life of dervishes, sufis, and whole dynastia of Amir Temur, showed me entire charm of the Eastern architecture and history of his country. I am very lucky choosing him as a guide for Samarkand.

    I had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum and
  • J
    Juli
    2 июня 2024
    Гостеприимный Самарканд
    Темур прекрасный рассказчик. Невероятное количество исторических фактов, все с интересной подачей. Очень познавательно. Не заскучали ни на секунду. Даже дети 10 лет слушали с удовольствием. Спасибо.
  • А
    Антон
    2 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
    Отличная обзорная экскурсия по Самарканду! Экскурсовод интересно рассказал не только исторические факты и легенды, касающиеся главных достопримечательностей города, но и
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    поведал о быте и обычаях современных жителей Узбекистана, а также подсказал, где вкусно поесть. С удовольствием буду рекомендовать всем знакомым, которые соберутся в Самарканд!

  • Р
    Резеда
    2 июня 2024
    Фотопрогулка по легендарному Самарканду
    Замечательная случилась экскурсия, все очень интересно и доступно, Нисо по нашей просьбе скорректировала маршрут, так как мы ранее уже посетили
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    усыпальницу, вместо нее посетили фабрику по производству ковров. Нисо современная и очень приятная девушка, дала рекомендации по последующему пребыванию в Узбекистане, так как далее мы направляемся в Ташкент. По ходу всей прогулки фотографировала нас и фото действительно получились отличными, я довольна, аирдроп в помощь и все фото по окончании прогулки у нас. Также Нисо обещала сделать рилсы на свой вкус, я их ожидаю с нетерпением. Спасибо за интересную прогулку, желаем побольше благодарных туристов.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
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