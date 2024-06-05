🚶 Пешая Групповая 4 часа 188 отзывов В тренде Групповая экскурсия по историческим жемчужинам Самарканда: утро или вечер Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности Начало: От мавзолея Тамерлана «А ещё познакомитесь с обычаями и традициями нашего края» Расписание: ежедневно в 10:30 и 17:30 € 11 за человека

🚶 Пешая 14% скидка Мини-группа 4 часа 16 отзывов Самарканд: обзорная экскурсия по великолепным достопримечательностям Погрузитесь в величие Самарканда, посетив его знаковые места: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и некрополь Шахи-Зинду Начало: У входа в Гур-Эмир «Я рад предложить вам обзорную экскурсию по Самарканду, которая познакомит вас с основными достопримечательностями города всего за 3 часа» Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 17:00 35 € 30 за человека

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе 9% скидка Мини-группа 4.5 часа 78 отзывов Популярное предложение Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре Начало: У мавзолея Гур-Эмир «Вы увидите основные достопримечательности Самарканда, без которых невозможно понять историю и характер этого города» Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00 35 € 32 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 114 отзывов Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса Начало: у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана € 42 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 119 отзывов Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда Начало: Локация обозначается гостями «Познакомитесь с комплексом женских усыпальниц Шахи-Зинда, включающим более десятка мавзолеев, где каждый — шедевр средневекового зодчества» € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4 часа 140 отзывов Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров «На автомобиле и пешком, слушая мои рассказы, вы изучите главные достопримечательности города-ровесника Рима:» 151 € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 140 отзывов Гостеприимный Самарканд: Путешествие по древним уголкам Погрузитесь в историю Самарканда, узнайте о его культуре и традициях. Экскурсия откроет вам величие древних мавзолеев и мечетей € 77 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 61 отзыв Самарканд во всей красе: от мавзолея Тамерлана до Сиабского базара Погрузитесь в историю Самарканда, открывая его знаменитые места и уникальные архитектурные шедевры вместе с профессиональным гидом € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 228 отзывов Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города «На автомобильной обзорной экскурсии по архитектурным шедеврам города вы сможете прикоснуться к культуре и традициям Центральной Азии, оказавшим огромное влияние на весь мир» € 125 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 108 отзывов Место встречи - Самарканд: индивидуальная экскурсия Самарканд удивит вас роскошной архитектурой, богатой историей и уникальными ремеслами. Погрузитесь в сказочную атмосферу города «Вы увидите главные достопримечательности Самарканда: фамильную усыпальницу Тамерлана, площадь Регистан с тремя медресе и Соборную мечеть Биби-Ханум» € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 353 отзыва Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию «Я покажу вам главные достопримечательности Самарканда: площадь Регистан, некрополь Шахи Зинда, мечеть Биби-Ханум и другие древние места» € 90 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 135 отзывов О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом € 153 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 4 часа 75 отзывов Фотопрогулка по легендарному Самарканду Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас € 100 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 77 отзывов Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре «А еще мы заедем на бумажную фабрику, где вы познакомитесь с процессом изготовления бумаги» 100 € 90 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Вечерняя прогулка по знаковым местам Самарканда Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит насладиться атмосферой восточной сказки, осмотреть знаковые места и сделать эффектные снимки Начало: У входа в мавзолей Тамерлана «Вы познакомитесь с богатым прошлым города и его визитными карточками, а также сделаете эффектные снимки» € 43 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 4% скидка Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Главное в Самарканде + обед в центре плова Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале от 115 € 110 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 29% скидка Фотопрогулка 2 часа 11 отзывов Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией Начало: У мавзолея Гур-Эмир 68 € 48 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 3 отзыва Главное о Самарканде и фрески Афросиаба Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев «С помощью фресок вы познакомитесь с бытом и традициями согдийцев, живших в Азии» € 155 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Самарканд: История Тамерлана и древние памятники - Путешествие в прошлое Погрузитесь в величественную историю Самарканда, узнайте о Тамерлане и его вкладе в мировую культуру «Цель экскурсии — познакомить вас с основными достопримечательностями Самарканда, которые просто нельзя пропустить» € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Вкусный Самарканд: гастрономическая экскурсия по древнему городу Погружение в самаркандскую культуру через гастрономию и архитектуру. Вкусный завтрак, прогулки по старинным улицам и визит в Шахт-Зинда € 97 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 50 отзывов Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии Начало: Встреча в отеле или на вокзале «Осматривая ключевые памятники 14-17 веков, вы познакомитесь с историей легендарного Тамерлана и его династии Тимуридов» € 100 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Самарканд на авто: индивидуальная экскурсия по знаковым местам Насладитесь индивидуальной экскурсией по Самарканду на авто! Увидите площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар и многое другое Начало: В отеле, аэропорту или на ж/д вокзале «Приглашаем на насыщенную обзорную экскурсию по Самарканду» € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 9% скидка Мини-группа 5 часов 1 отзыв Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира «Вы посетите центр плова или национальный ресторан, чтобы прикоснуться к аутентичной самаркандской кухне, попробовать главное блюдо Узбекистана — ароматный плов — и узнать историю его появления» Расписание: ежедневно в 10:30 45 € 41 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 33 отзыва Самарканд тёплый и дружелюбный В Самарканде каждый найдёт своё: история Тимуридов, голубые купола мечетей, восточная кухня. Гид покажет знаковые места и традиции Начало: У вашего отеля «Ярким завершением экскурсии станет обзорная площадка с прекрасным видом на весь город» 150 € 135 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 45 отзывов Здравствуй, Самарканд Посетить главные достопримечательности волшебного города и услышать его историю и легенды Начало: У мавзолея Тимура «Вы познакомитесь с творчеством местных ремесленников и дизайнеров и рассмотрите великолепную коллекцию одного археолога» € 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 36 отзывов Самарканд: ярко, вкусно, интересно Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с национальной кухней за 1 день Начало: Мавзолей Гур Эмир «Вы увидите все главные достопримечательностям Самарканда: площадь Регистан с тремя старинными медресе, соборную мечеть Биби-Ханум, мавзолей Святого Даниила и фамильную усыпальницу семьи Тамерлана» € 99 за всё до 20 чел.

🚗 На машине 29% скидка Мини-группа 4 часа 5 отзывов Групповая экскурсия по Самарканду: путешествие через века Погрузитесь в историю Самарканда: от мавзолея Гур-Эмир до величественного Регистана. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления Начало: У мавзолея Гур-Эмир «Вы ближе познакомитесь с великим эмиром, могущественным завоевателем и основателем династии — Тамерланом» 55 € 39 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 5.5 часов 3 отзыва Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия Увидеть главные достопримечательности города и получить шикарные снимки на память Начало: У мавзолея Гур-Эмир 323 € 275 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 4 часа 1 отзыв Экскурсия и фотосессия в Самарканде: впечатления и красочные наряды Вас ждет погружение в мир красоты и истории Самарканда с профессиональной фотосессией в национальных нарядах от € 170 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 3 отзыва По вечернему Самарканду - на велосипеде Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии Начало: У памятника Исламу Каримову Расписание: ежедневно в 18:00 € 39 за человека

Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Полюбить Самарканд всего за 3 часа Начало: Мавзолей Гур-Эмир «Изучить главные достопримечательности эпохи Тамерлана и познать город изнутри» Расписание: Ежедневно по договоренности $ 50 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Самарканд - город голубых куполов Начало: Мавзолей Гурэмир Гробница Тамерлана «Познакомитесь с комплексом женских усыпальниц Шахи-Зинда, включающим более десятка мавзолеев, где каждый — шедевр средневекового зодчества» $ 83 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Восток - дело тонкое: культурное погружение в Самарканд Погрузитесь в уникальную атмосферу Самарканда: Регистан, шелковицы бумага, ковры и лучший плов Начало: По договоренности Расписание: по договоренности $ 100 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Сказка вечернего Самарканда Начало: Мавзолей Гур Эмир «Площадь Регистан Я обязательно представлю вам главную достопримечательность нашего города, состоящую из двух величественных медресе и мечети, которая восхищает своим убранством» $ 60 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Бесценный алмаз Востока - Великий Самарканд Начало: Мавзолей Гурэмир гробница Тамерлана «Познакомитесь с комплексом женских усыпальниц Шахи-Зинда, включающим более десятка мавзолеев, где каждый — шедевр средневекового зодчества» Расписание: Каждый день в 09:00 $ 95 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Самарканд - город из сказок 1001 ночи Начало: Университетский бульвар, памятник А. Тимура Расписание: В любой день, в любое время $ 87.50 за всё до 12 чел.

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор Начало: Ваш отель, вокзал «Нас ждут живописные горы, обзорные площадки и дегустация запеченного в тандыре мяса барана» $ 180 за всё до 4 чел.

Мини-группа 4 часа 17 отзывов Восточные шедевры Самарканда Начало: Мавзолей Тамерлана, Самарканд «Вы познакомитесь с особенностями внутреннего и внешнего убранства, полюбуетесь великолепной майоликой и мозаикой и, конечно, узнаете о жизни и судьбе великого завоевателя со дня его рождения и до самой смерти» Расписание: Каждый день $ 40 за человека

Индивидуальная 7 часов Гастро-винный тур по Самарканду с экскурсией Начало: Ваше место назначения «Вместе с нами вы не только посетите главные достопримечательности Самарканда, но и попробуете его на вкус» $ 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса «Но это не просто удобный вариант трансфера, а ещё и полноценная обзорная экскурсия» от € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 2 часа Главное в Самарканде за 2 часа Оценить визитные карточки города и узнать их историю в комфортном автопешеходном формате Начало: В удобном для вас месте 100 € 95 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Все самое главное в Самарканде и изысканный плов в узбекском ресторане Начало: Вокзал,отель, аэропорт или по договорённости Расписание: В любой день, в любое время $ 225 за всё до 3 чел.

10% скидка Индивидуальная 6 часов Музей «Афросиаб», ремёсла и средневековые памятники Самарканда Начало: Отель, вокзал или аэропорт «Бумажная фабрика Мерос — находясь здесь, вы познакомитесь с процессом изготовления шёлковой бумаги и увидите работы местных гончаров» Расписание: Ежедневно по договорённости 200 $ 180 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚉 На поезде Индивидуальная 11 часов Из Самарканда в Бухару: однодневное путешествие на скоростном поезде и авто Погрузиться в настоящую восточную сказку среди главных достопримечательностей Бухары «Обзорную экскурсию начнём с мавзолея Чашма-Айюб» от € 300 за всё до 6 чел.