Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой историей и культурными особенностями этого древнего города, начиная с его основания в древности и до современных достижений.



Вы сможете погрузиться в удивительную атмосферу древнего Самарканда, узнать его историю, традиции и культуру, а также насладиться красотой его архитектуры и искусства.

Асад Ваш гид в Самарканде Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇬🇧 английский

🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека $60 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии Однодневная экскурсия по Самарканду начнется с посещения мавзолея Гури-Амир, где вы сможете погрузиться в историю великого завоевателя Тамерлана. Далее мы отправимся на площадь Регистан, чтобы исследовать впечатляющие медресе Шердор, Тилля-Кари и Улугбека, которые являются символами архитектурного наследия города. После прогулки по улице Ташкентская вы увидите мавзолей Шахи-Зинда и величественную мечеть Биби-Ханым. В продолжение программы мы пригласим вас на ковровую фабрику, где вы сможете наблюдать процесс создания ковров ручной работы. Завершится наше путешествие на местном рынке, где у вас будет возможность попробовать традиционные блюда и приобрести уникальные сувениры. В рамках экскурсии мы затронем следующие темы: 1. Древняя история Самарканда: основание города, его развитие и место в истории Центральной Азии. 2. Архитектурные шедевры Самарканда: изучение медресе, мавзолеев, мечетей и других зданий, отражающих архитектурный стиль разных эпох. 3. Ученые и ученые достижения Самарканда: рассмотрение вклада ученых, таких как Улугбек, в развитие астрономии и математики. 4. Религиозные объекты: изучение истории и значения мавзолея Шахи-Зинда, мечети Биби-Ханым и других священных мест. 5. Современная жизнь Самарканда: знакомство с местным населением, культурой, традициями и современными достижениями города. Интересные факты и детали: ‭• Самарканд был основан около 7000 лет назад и является одним из старейших городов в мире. ‭• Город был важным торговым и культурным центром по пути Шелкового пути, соединяющего Восток и Запад. ‭• Самарканд был столицей могущественной империи Тимуридов, правившей в XIV-XV веках. ‭• Мавзолей Гур-Эмир, где похоронен Тимур и другие члены его семьи, является одним из наиболее известных архитектурных памятников Самарканда. Это и многое другое вы узнаете на нашей экскурсии!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату