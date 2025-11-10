Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой историей и культурными особенностями этого древнего города, начиная с его основания в древности и до современных достижений.
Вы сможете погрузиться в удивительную атмосферу древнего Самарканда, узнать его историю, традиции и культуру, а также насладиться красотой его архитектуры и искусства.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсииОднодневная экскурсия по Самарканду начнется с посещения мавзолея Гури-Амир, где вы сможете погрузиться в историю великого завоевателя Тамерлана. Далее мы отправимся на площадь Регистан, чтобы исследовать впечатляющие медресе Шердор, Тилля-Кари и Улугбека, которые являются символами архитектурного наследия города. После прогулки по улице Ташкентская вы увидите мавзолей Шахи-Зинда и величественную мечеть Биби-Ханым. В продолжение программы мы пригласим вас на ковровую фабрику, где вы сможете наблюдать процесс создания ковров ручной работы. Завершится наше путешествие на местном рынке, где у вас будет возможность попробовать традиционные блюда и приобрести уникальные сувениры. В рамках экскурсии мы затронем следующие темы: 1. Древняя история Самарканда: основание города, его развитие и место в истории Центральной Азии. 2. Архитектурные шедевры Самарканда: изучение медресе, мавзолеев, мечетей и других зданий, отражающих архитектурный стиль разных эпох. 3. Ученые и ученые достижения Самарканда: рассмотрение вклада ученых, таких как Улугбек, в развитие астрономии и математики. 4. Религиозные объекты: изучение истории и значения мавзолея Шахи-Зинда, мечети Биби-Ханым и других священных мест. 5. Современная жизнь Самарканда: знакомство с местным населением, культурой, традициями и современными достижениями города. Интересные факты и детали: • Самарканд был основан около 7000 лет назад и является одним из старейших городов в мире. • Город был важным торговым и культурным центром по пути Шелкового пути, соединяющего Восток и Запад. • Самарканд был столицей могущественной империи Тимуридов, правившей в XIV-XV веках. • Мавзолей Гур-Эмир, где похоронен Тимур и другие члены его семьи, является одним из наиболее известных архитектурных памятников Самарканда. Это и многое другое вы узнаете на нашей экскурсии!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гури-Амир
- Регистан: медресе Шердор, Тилля-Кари и Улугбека
- Шахи-Зиндаи Биби-Ханым
- Сиабский рынок
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты не включены в стоимость - 20$ с человека
- Еда и напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Завершение: Ковровая Фабрика Хуждум
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
