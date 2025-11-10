Я предлагаю услуги гида в Самарканде, чтобы помочь вам полностью погрузиться в его уникальную атмосферу и историю. Постараюсь сделать так, чтобы ваше путешествие было незабываемым. Экскурсия по Самарканду начнется с мавзолея «Гур Эмир», украшенного голубыми куполами и кашинной мозаикой. Затем посетим Регистан — символ города с великолепными архитектурными шедеврами. Не пропустим главную мечеть Биби Ханум с ее узорами. На Сиаб базаре окунемся в восточную торговлю. Завершит наш путь исторический комплекс Шахи Зинда, величественный свидетель двухтысячелетней истории города. Его купола, расписанные цветами небес, не оставят равнодушными ни одного посетителя. Важная информация: По поводу стоимости:

стоимость услуги зависит от количества локаций, времени проведения экскурсии и также количества гостей • цена будет фиксированной и будет назначена до начала проведения экскурсии.