Меня зовут Адиба, я родилaсь и выpослa в прекpаcном гopoдe Cамаркaндe, окружeннoм великолeпными пaмятникaми арxитектуpы и богaтoй историeй.
Мой кpaй завораживаeт нe тoлькo свoей арxитeктурой и прeкpaснoй eдoй, но и гостеприимными людьми, чьи улыбки не cxoдят c лица, а тепла хватит, чтобы растопить сердца любого
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Я предлагаю услуги гида в Самарканде, чтобы помочь вам полностью погрузиться в его уникальную атмосферу и историю. Постараюсь сделать так, чтобы ваше путешествие было незабываемым. Экскурсия по Самарканду начнется с мавзолея «Гур Эмир», украшенного голубыми куполами и кашинной мозаикой. Затем посетим Регистан — символ города с великолепными архитектурными шедеврами. Не пропустим главную мечеть Биби Ханум с ее узорами. На Сиаб базаре окунемся в восточную торговлю. Завершит наш путь исторический комплекс Шахи Зинда, величественный свидетель двухтысячелетней истории города. Его купола, расписанные цветами небес, не оставят равнодушными ни одного посетителя. Важная информация: По поводу стоимости:
стоимость услуги зависит от количества локаций, времени проведения экскурсии и также количества гостей • цена будет фиксированной и будет назначена до начала проведения экскурсии.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Стоимость билетов
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зависит от договора
Завершение: Шахи Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- По поводу стоимости:
- Стоимость услуги зависит от количества локаций, времени проведения экскурсии и также количества гостей
- Цена будет фиксированной и будет назначена до начала проведения экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
